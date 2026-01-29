【美しく豊かな日本の暮らしを提案するライフスタイルショップ】　　私の部屋　2026SSローンチのご紹介

株式会社私の部屋リビング



「RE＊IMAGINE」は“もう一度想像し直す・もう一度創造する”を意味します。


生活者の想像力に寄り添い、ブランド・店舗・商品を新しい視点で再編集します。


生活者が自らの手でつくる「私の部屋」


それを支える存在としての「私の部屋」


この両方を結び、共に“想像から創造へ”進むことが、


2026年のテーマ「RE＊IMAGINE」の核心です。



「RE＊IMAGINE」の「＊アスタリスク」は、


フランスの芸術家ジャン・コクトーが自身の作品やサインなどに好んで使っていた記号です。


弊社創業者の前川嘉男が、彼の独特な芸術的才能や表現の世界観に魅了されていた事から、


その思いも込めて「＊」を用いました。



キーショップ「私の部屋自由が丘店」にインテリアスタイリスト守　真史氏が手がけた


スタイリングスペースを設け、2026年SSの商品をご紹介します。




■SSのテーマ＆キーカラー


Hopeful & Refreshing ―希望とさわやかさ

重なり合う筆致と淡い色彩は


暮らしが一度で完成するものではなく


日々の時間と選択の積み重ねによって


形づくられていく過程を表しています。



曖昧さや余白をあえて残すことで


想像から　あらためて創造する。


RE＊IMAGINEは　そのための静かな合図です。





【テーブル＆キッチンウエアのご紹介】


《　ベーシックホワイトシリーズ　》

白いキャンバスのように季節の素材を引き立ててくれる磁器のホワイトウエア。


縁にマットゴールドを施し上品に仕上げ、積み重ねた側面の美しさにこだわりました。一番小さなSサイズのプレートの中央には「W」マークを、全3サイズのプレートの裏面にはロゴ入りの「W」マークが施されています。






オーバルプレートは日常使いにとても便利！


ワンプレートでヘルシーなランチタイムに。　


友人とのパーティでは様々な料理を盛り付けて華やかさを演出。


深さもあるので、スープにも大活躍です。


Ｓ2,200円、Ｍ2,750円、Ｌ3,300円　


全て税込価格





《　Ｗシリーズ　》



ベーシックホワイトシーリーズとは素材が異なる陶器のホワイトウエアです。


マグカップの取手はフォルムが美しく、持ちやすいデザインになっており、「W」マークが赤・黒の２色展開なので、ペアギフトにも最適です。


小ぶりな長方形のプレートはマカロンプレートと名付けました。カトラリートレイとしてもお使いいただけます。（ロゴマークは黒のみ）


マグ2,640円、プレート1,650円　全て税込価格





ロゴマークについて

かつて販売していたオリジナル陶器シリーズ「ファシール」の裏印の「W」マークを、今回新しくデザインし直し施しました。





【　Design　for　Living　の文字がプリントされた各種アイテムのご紹介　】




「私の部屋」に来ていただくことで、お客さまが毎日を楽しみ、ちいさなひとつひとつのことに自分らしいスタイルをつくり、豊かにすごしていただくことができますように。 そんな想いから40周年よりコンセプトワードに使用しています。いわゆるデザインということだけではなく、ひろく、計画したり行動をとることも意味します。


※「Design for Living」は1933年に制作されたイギリスの劇作家、ノエル・カワードによる戯曲のタイトルです。




マグカップ

ユニセックスでお使いいただけるマグカップ。


筆記体の文字のリズム感、余白はゆったりとした時間をイメージしてデザインしました。


寛ぎの時間のおともに・・・・。



カラー：グレー、ピンク、ネイビー　


価格：各2,090円（税込価格）






ダブルリッドボトル

カラビナで掛けられる細口キャップと広口ボトルの2WAY仕様。


細口は飲みやすく氷止めが付き、広口は中が洗いやすくたっぷりサイズの500ml。


フタはワンツイストで瞬時に開閉可能。


本体は真空断熱構造で高い保温、保冷効果があります。


カラー：ホワイト、パープル、グレー　


価格：各2,970円（税込価格）







クールバック

毎日のお買い物に活躍するクールバックです。カラフルでPOPな色使いは気持ちを華やかにしてくれます。


ナイロン素材に洗い加工を施すことで、自然な凹凸感が出しながらも、柔らかさのある風合いが特徴です。


2サイズ、各サイズ2色展開


S：ライトブルー、ペールピンク　2,420円、


L：ブルー、ライムグリーン　2,750円


（全て税込価格）







キャンバスバルーントート

軽量で丈夫なキャンバスを使ったトート＆ショルダーバッグです。ハンドルにはレザーを組み合わせ、カジュアルさの中にも高級感をプラス。


タックを入れて丸みを帯びた形状で、手持ちでもショルダーでもシルエットに柔らかさを感じていただけます。


アイボリー、イエロー、ブルー、グリーン


8,690円（税込価格）






レザーサコッシュ、ポーチ、キーポーチ

上品なソフトレザーのシンプルでコンパクトなアイテムをご紹介します。


サコッシュはお財布としてだけでなく、スマホやメイクグッズも入るサイズ。カジュアルにもスタイリッシュにもお使いいただけます。



アイテム：サコッシュ・ポーチ・キーポーチ


カラー：ブラック・ゴールド・アイボリー


価格：サコッシュ　12,100円（税込）


　　　ポーチ　5,500円（税込）


　　　キーポーチ　3,520円（税込）





【自由が丘店　期間限定イベントやコラボレーション企画のご紹介】


キーショップ私の部屋自由が丘店では、
期間限定商品をご紹介するイベントや、コラボレーション企画を予定しています。


《　有瀧聡美さんのキャンドル展　》　期間：2/6(金)～2/16(月)


キャンドル作家の有瀧聡美さんが創り出す
可憐な花々や厳かなレリーフがデザインされたキャンドルを期間限定でご紹介します。
２/６(金)11：30～13：00　有瀧聡美さんが在店されます。



存在感のあるフローラルキャンドルなど、


眺めているだけで幸せな気持ちにさせてくれる


特別なキャンドルです。


目を奪われる繊細な美しさもさることながら、


一つ一つやさしい香りが楽しめます。



https://www.instagram.com/floralcandle/





《　コノハト茶葉店 in 私の部屋　》 期間：2/21(土)～3/9(月)


青森県「コノハト茶葉店」より、こだわりのお茶が入荷します。


青森県青森市にショップを構えるコノハト茶葉店は、『美しいお茶だけを世界中からあつめる』という理念の上にお茶のセレクトをされています。


美しいお茶、という定義は、味や香りだけにとどまらず、色や形、商品パッケージ、お湯の中で舞う茶葉の姿さえも大事な選定の要素としています。


※2/5(木)～28(土)　伊那店でも開催します。


https://www.instagram.com/connacht_teahouse_japan/



《　Marthe　～美しく香り豊かなソープ～　》　期間：3/11(水)～3/29(日)


沖縄から届く全工程手作業の石鹸ブランドの「Marthe」の商品をご紹介します。

消えていくものに、うつくしさを込めた石鹸「Marthe」

Marthe（マルト）は計量から包装まで全工程を手作業で行う石鹸ブランドです。


日々少しずつかたちを変え、静かに消えていく石鹸に、うつくしさを込めることを大切にしています。


パッケージの布はハンカチとして再利用可能。手仕事と素材のこだわりで、暮らしの中で気持ちがふくらむ存在をお届けしています。


https://www.instagram.com/marthe_savon/







《　工房やす　作品展　》　期間：5/28(木)～6/11(木)


今回で３度目となる「工房やす」作品展です。ぜひお手に取って木のぬくもりを感じてください。


木工作家　岡田靖則さんの作品は、自然素材の温もりと繊細な技術が織りなす美しさで、日々の暮らしに優しさと豊かさを与えてくれる器たちです。


日々食卓で使うほどに味わいを増す変化を感じたり、時計やアクセサリートレイとして使ったり、


お部屋に飾って木の美しさを堪能するインテリアとしてもお楽しみいただけます。


Instagram：@koubouyasu









《　難波里奈さん×私の部屋レトロ喫茶（仮称）》　


期間：7/22(水)～8/2(日)


東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんとコラボレーション企画。


私の部屋自由が丘店に純喫茶コーナーが誕生します！


「こんなのあったね～」と感じる方々、「初めて見るのに何だか懐かしい」と感じる方々など、


幅広い世代の方々に純喫茶の魅力を楽しんでいただける楽しい企画です。




＜難波里奈さんプロフィール＞

「東京喫茶店研究所二代目所長。ひたすら純喫茶を訪ねる日々。


「昭和」の影響を色濃く残すものたちに夢中になり、当時の文化遺産でもある純喫茶の空間を、日替わりの自分の部屋として楽しむようになる。ブログ「純喫茶コレクション」から始まり、純喫茶にまつわる書籍は14冊。


最新著書としては2025年3月発売『純喫茶とあまいもの 大阪編』（誠文堂新光社）。


日々、純喫茶の魅力を広めるためマイペースに活動中。


Twitter：@retrokissa


Instagram：@retrokissa2017








【　全国の私の部屋のイベントのご紹介　】


《　井出綾さんのリース展 　》

華やかな紫陽花のリースにユーカリや針葉樹を使ったナチュラルなリースや、グリーンとお花のコントラストが美しいミニリースやスワッグをご紹介します。



新潟伊勢丹店 　　　2/4(水)～


ルクア大阪店 　　　2/5(木)～


国立店　 　　　2/5(木)～


アトレ吉祥寺店　　　3/2(月)～


※数量限定のため、無くなり次第終了





＜井出　綾（いであや）さんプロフィール＞


花手・プランツスタイリスト Bouquet de soleil主宰


フリースタイルのフラワーアレンジメント、ランドスケープデザインを学んだのちフリーランスで活動。「自然と暮らしをつなぐ花」をコンセプトに、広告、雑誌、web媒体やイベントなどでの花生け、スタイリングやワークショップ、レッスン、また植栽プランニングなどを通して暮らしの花を提案している。


http://soleil-net.com/



《　有瀧聡美さんのキャンドル展　》

キャンドル作家の有瀧聡美さんの手が創り出す可憐な花々や厳かなレリーフがデザインされたキャンドルを期間限定でご紹介します。



アトレ吉祥寺店　　1/30(金)～2/13(金)


熊本鶴屋店　　　　3/4(水)～17(火)


新潟伊勢丹店 　　4/1(水)～14(火)


東急百貨店たまプラーザ店 4/13(月)～26(日)





＜有瀧聡美（ありたきさとみ）さんプロフィール＞


キャンドル作家。主婦業のかたわら、自宅でDIYサークル「kaname工房」を主催。


ネットで知り合った方たちと、キャンドルなど色々なクラフトを楽しんでいる。


新居のDIYをインテリア雑誌に応募し入賞、また同誌に手作りキャンドルが掲載された事からキャンドル製作や雑貨製作を本格的に始める。手作り作品の展示即売イベントを主催する他、ショールームにて、クラフトイベントの講師、イベントコーディネーターを勤める。


http://greekgift.exblog.jp/　　　　　Instagram：＠floralcandle



【　私の部屋自由が丘店　商品提案スペースについて】

インテリアスタイリスト　守　真史氏によるデザイン





＜守真史さんプロフィール＞


インテリアスタイリスト


2004年京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科建築コース卒業。


2006年京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科建築設計学専攻修士課程修了。


2006～2017年株式会社カッシーナ・イクスシー勤務。


2017年チルコワークス設立。


https://www.instagram.com/circoworks/



【私の部屋について】

1972年春、雑誌「私の部屋」が創刊され、同年秋にショップ「私の部屋」1号店が新潟市に誕生しました。（雑誌はすでに廃刊）



　　キーショップ「私の部屋自由が丘店」1982年オープン

「その地域の生活者の日々の暮らしをより豊かな喜びで満たす」を理念とし、そこに暮らす、そこで働き、そこに集う生活者からもっとも信頼の厚い「かけがえのない店」になることを目指しています。


そのために店を自分たちの住まいのように大切にして、明るく温かくみなさまをお迎えします。


https://www.watashinoheya.co.jp/