視界から作った新型ヘルメット『NOVAQ(ノヴァック) 』を発売

産業安全用保護具・スポーツ用各種アイウェア・眼鏡・光学機器等を製造販売する山本光学株式会社（本社：大阪府東大阪市長堂３-２５-８ 代表取締役社長：山本直之）は、ゴーグルとの高い親和性によって“視える安全”を実現する新型ヘルメット『NOVAQ(ノヴァック)』［品番：HSF-261 MIPS］をM・Lの2サイズ展開で、SWANS直営店、SWANS公式オンラインショップ、全国のスノースポーツ用品店にて、 2026年11月の発売を予定しています。

NOVAQ（ノヴァック）NOVAQ(ノヴァック) ［品番：HSF-261 MIPS］

全国スキー安全対策協議会が、昨年公表した「2024/2025 シーズン スキー場傷害報告書*1」によると、スキー・スノーボードにおける受傷時のヘルメット着用率は約5割と、過去10年で最高値を更新。安全意識は着実に高まっている一方で、欧米での着用率は8割を超えており、国内市場ではさらなる着用促進が求められています。しかし国内では、 「ゴーグルがくもりやすくなる」 「ファッション性が低い」など、着用に対する心理的なハードルが存在しています。

こうした背景を受け、長年「視界」から安全を追求してきたアイウェアブランドであるSWANSは、 “視える“ことで安全性を高めるという発想のもと、新型ヘルメット『NOVAQ』を開発しました。

『NOVAQ』は、SWANS独自のゴーグル機能「A-BLOW SYSTEM*2」を搭載したゴーグルとの併用を前提に設計され、ヘルメット前部には着脱可能なブリム（つば）形状を採用。このブリムにより、 「A-BLOW SYSTEM」使用時にも雪が入りにくく、ゴーグル本来の性能を最大限に発揮。常にクリアな視界を保つことで、周囲の状況変化や危険をいち早く察知し、“視える”ことによって安全性を高めます。また、アジア人の頭部形状に合わせたシェル構造と、独自のインナーパッドを採用。頭部を包み込むような高いフィット感により、重さを感じにくい快適な着用感を実現しました。さらに、その機能性を損なうことなく、ウィンタースポーツシーンに映える無駄のない洗練されたデザイン性も両立しています。

安全面においては、耐衝撃性に優れたMIPS(R)*3（多方向衝撃保護システム）を搭載し、CE規格 EN1077B*4の認証も取得中。快適性だけでなく、ウィンタースポーツにおいて信頼される高い安全性能を確保しました。

これらの機能を備えることで、『NOVAQ』は、ゴーグルとの高い親和性と優れたフィット感により、転倒時に頭部を保護する「PASSIVE SAFETY」に加え、良好な視界から得られる情報によって危険察知と状況判断を助ける「ACTIVE SAFETY」を両立しています。

山本光学は、長年にわたり蓄積された「安全」と「快適」に関する技術力で、常に変化するマーケットニーズに応えてまいりました。今後も『Comfortable Safety（快適な安全）』を事業コンセプトに、アイウェアの機能を最大限に発揮させる製品の開発にも力を入れ、スポーツを愛するすべての人の安全な視界を護り、ココロオドルケシキを届ける製品づくりを続けてまいります。

(*1) 「2024/2025 シーズン スキー場傷害報告書（全国スキー安全対策協議会）：https://www.nikokyo.or.jp/files/libs/897/202506021431183118.pdf

(*2) A-BLOW SYSTEM：レンズをポップアップし、ゴーグル内の湿気を換気することができるSWANSスノーゴーグル独自の機能。

(*3) MIPS（多方向衝撃保護システム）：ヘルメット内部でMIPSのシートが全方向に10～15mm動くことで、頭部にかかる多方向からの衝撃を分散。脳へのダメージを減少させる。

(*4) CE規格EN1077B：ヨーロッパのウィンタースポーツ用ヘルメットに関する安全規格。

製品特長

1. A-BLOW SYSTEMの使いやすさを高めるブリム（つば）

ブリム（つば）パーツが、レンズをポップアップして換気する「A-BLOW SYSTEM」使用時でも、レンズとフレームの隙間への雪の侵入を低減し視界を確保。また、スノーゴーグル上部のベンチレーションへの積雪も防ぎ、くもりや凍結の発生も抑制します。ブリムはスタイルや使用環境に合わせて、着脱が可能。

2. アジア人の頭部形状に合わせたシェル構造と独自のインナーパッド

頭部骨格が張り出していることが多いアジア人に合わせ、ボックスタイプのシェルデザインを採用。

さらに、耐衝撃性に優れたMIPSと、頭全体をバランスよく包み込む独自設計のインナーパッドを組み合わせることで、高い安定性と快適な被り心地を両立。

※製品版のMIPSの正式なシートカラーは黒です。機能説明をわかりやすくする都合上、MIPSを黄色で表しています。

3.防風性と環境音も聞き取れる立体イヤーパッド構造

耳全体を覆って冷気や風を防ぎながらも、中央部の通気ホールにより湿気を逃がし、周囲の音も自然に聞き取れる立体イヤーパッド構造を採用。雪山での風の変化や仲間の声など、状況判断に必要な情報を妨げることなく捉えられるため、防寒性と安全性を両立。

製品仕様・ラインナップ

NOVAQ（ノヴァック）

品番：HSF-261 MIPS 全4色

