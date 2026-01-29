こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『感染症診療の“基本”を極める―ケースで学ぶ！問診＆フィジカル＆グラム染色』無料Webセミナー3月12日（木）開催 - 医学書院
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、医師、研修医、そのほか感染症診療に興味のある医療職に向けた無料Webセミナー『感染症診療の“基本”を極める―ケースで学ぶ！問診＆フィジカル＆グラム染色』を2026年3月12日(木) 19:00〜21:00に開催します。
◆開催概要（予定）
セミナー名：感染症診療の“基本”を極める―ケースで学ぶ！問診＆フィジカル＆グラム染色
開催日時 ：2026年3月12日（木）19:00〜21:00
開催形態 ：オンライン（リアルタイム配信＋アーカイブ配信）
アーカイブ：あり（配信後1か月）
受講料 ：無料
対象 ：医師、研修医、そのほか感染症診療に興味のある医療職
講師 ：鈴木富雄先生，藤本卓司先生，伊東直哉先生，寺田教彦先生
◆お申込み
弊社ウェブサイトより無料の医学書院IDにログインのうえお申込みください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260312sem
◆主なプログラム（予定）
症例検討１「COPDの肺炎」
症例検討２「感染性心内膜炎」
症例検討３「腎盂腎炎」
視聴者からの質問コーナー
◆感染症が流行る季節となりました。この機会に感染症診療のスキルアップを目指しませんか？
本セミナーでは『感染症レジデントマニュアル 第3版』の編者である藤本卓司先生・伊東直哉先生・寺田教彦先生と、月刊誌『総合診療』2025年12月号編者の鈴木富雄先生を講師にお迎えし、感染症診療の基本のなかでも特に重要な「問診＆フィジカル＆グラム染色」にスポットを当てて解説します。
この10年の感染症診療で変わったものとしては抗菌薬耐性菌や遺伝子検査、デジタル技術など多々あるが、変わらない普遍的なものは問診とフィジカルとグラム染色であると、講師の先生方は仰います。2冊の書籍・雑誌のエッセンスを交えながら、提示症例の診療プロセスをたどりつつ、明日からの診療に即役立つ知識やコツをご紹介します。
◆講師プロフィール
鈴木富雄
大阪医科薬科大学医学部 総合診療医学教室
1991年名古屋大学医学部卒。市立舞鶴市民病院内科、名大病院総合診療部などを経て、
2014年9月より大阪医科薬科大学医学部総合診療医学教室教授/大阪医科薬科大学病院総合診療科科長。日本プライマリ・ケア連合学会理事、同学会予防医療・健康増進・産業保健委員会委員長を務める。2026年5月末開催の第17回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会会長。
身体診察や臨床推論、研修医教育のエキスパートとしても知られる。
藤本卓司
耳原総合病院 救急総合診療科
1984年京都大学医学部卒。麻酔科研修、呼吸器内科を経て総合内科の道へ。
2002年市立堺病院（当時）総合内科部長などを経て、2017年より耳原総合病院 救急総合診療科。
身体診察や感染症診療のエキスパートとして知られる。
伊東直哉
名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野
2007年東海大学医学部卒。23年東北大学大学院修了。市立堺病院（当時）総合内科でのトレーニング後、静岡県立静岡がんセンター感染症内科副医長、愛知県がんセンター感染症内科医長などを経て、24年より名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野主任教授。日本感染症教育研究会（IDATEN）世話人。
寺田教彦
筑波メディカルセンター病院 感染症内科
2013年筑波大学医学類卒。水戸協同病院での初期研修後、北野病院総合内科、静岡がんセンター感染症内科などを経て、22年より筑波メディカルセンター病院 感染症内科（筑波大学感染症内科学講師併任）。日本感染症教育研究会（IDATEN）世話人。
◆参考図書1『感染症レジデントマニュアル 第3版』のご紹介
書名：『感染症レジデントマニュアル 第3版』
編集：藤本卓司 / 伊東直哉 / 寺田教彦
発行月：2025年12月
判型：B6変型
頁数：600
ISBN：978-4-260-05780-6
定価：5,500円（本体5,000円+税）
発行元：医学書院
詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115443
◆参考図書2 月刊誌『総合診療』2025年12月号のご紹介
雑誌：月刊誌『総合診療』2025年12月号
特集：総合診療の視点から見た 感染症診療Update―この10年で変わったものと変わらないもの
企画：鈴木富雄
発行月：2025年11月
判型：B5
ISSN：2188-8051
定価：2,860円（本体2,600円+税）
発行元：医学書院
詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/journal/detail/115814
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問合わせは、弊社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260312sem
関連リンク
セミナー詳細
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260312sem
書籍『感染症レジデントマニュアル 第3版』詳細
https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115443
月刊誌『総合診療』2025年12月号詳細
https://www.igaku-shoin.co.jp/journal/detail/115814
