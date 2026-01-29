誕生から15周年の文具シリーズ「スティッキール」よりピンセットとはさみがひとつになった新アイテム『ツマムノ』が登場

サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、誕生から15周年のスティック型携帯はさみ「スティッキール」シリーズより、「ピンセット」と「はさみ」がひとつになった『スティッキールはさみ　TSUMAMUNO（ツマムノ）』（全4色・各935円 税込）を、2026年2月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。







『スティッキールはさみ　ツマムノ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/251105051920/


シリーズ累計出荷数1,200万本を突破した文具シリーズ「スティッキール」より、「つまむ」「切る」作業をこれ1本で行える新発想の2in1ツールが登場しました。「ピンセット」と「はさみ」を一体化した本商品は、コラージュやデコレーション、シール貼りなどの細かな作業をより快適に、より美しく仕上げることができます。

【 商品特長 】

■「つまむ」と「切る」がコレひとつ

刃先がピンセット形状になっており、「ピンセット」と「はさみ」が一つになっているため、持ち替えることなくスムーズな作業が可能な新発想のはさみです。本体はスライド式でキャップレス仕様。片手でも簡単に出し入れができ、使いたい時にすぐ使えます。コンパクトなサイズ感で、ペンケースやポーチにもすっきり収納可能。日常使いから細かな作業まで、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。













■「貼る」まできれいに！シール帳づくりや交換会に

刃先はピンセット形状、下部ははさみ形状の一体構造により、「つまむ」「切る」の作業をこれ一本で完結。

指で触れると指紋や汚れがつきやすいステッカーやシールも、ピンセット部分を使えばきれいに剥がすことができます。コラージュやデコレーションなどの装飾やシール帳づくりなど、繊細な作業におすすめのアイテムです。













【 商品概要 】

https://digitalpr.jp/table_img/2953/127206/127206_web_1.png







