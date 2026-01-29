こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音質・拡張性を強化した本格仕様のベルトドライブターンテーブルを発売
株式会社オーディオテクニカは、アナログレコードの魅力をより深く楽しめる新製品として、ベルトドライブターンテーブル『AT-LP7X』を2026年2月6日（金）に発売します。
本製品は、前モデル『AT-LP7』の設計思想を継承しながら、音質、拡張性を一段と進化させた本格仕様のターンテーブルです。カートリッジは本体カラーに合わせた『AT-VM95E BK』を搭載。豊富な交換針ラインナップに対応しており、音のキャラクターを自在にカスタマイズできます。
さらに、J字型トーンアームを採用し、精密なトラッキング性能で安定した再生を実現します。プラッターは従来のPOM材から高密度アクリル材へ変更しました。高い慣性モーメントで安定した回転を支え、音の立ち上がりと余韻を美しく表現します。モーターは振動吸収ラバーによるフローティング構造を採用し、キャビネットへの機械的ノイズの伝播を遮断して、静寂性を高めます。また、サブカウンターウエイト（軽）を標準装備し、14.0〜23.5gまでの幅広いカートリッジやヘッドシェルに対応。重量のあるMCカートリッジやヘッドシェルも取り付けられるため、システム構築の自由度が大きく広がります。 外観はマットブラック仕上げで、現代のリスニング空間に美しく調和します。
同日に、アナログ関連製品も多数発売します。当社カートリッジの中でも人気が高く、世界で愛用されているVM型カートリッジ『AT-VM95E』のブラックモデル『AT-VM95E BK』と、そのヘッドシェル付きモデル『AT-VM95EBK/H』を単品で発売。さらに、音質をグレードアップできるリードワイヤー『AT6112x』『AT6104x』、高品位フォノケーブル『AT-TC300/1.2』、そしてお手入れに最適なスタイラスクリーナー『AT607b』もラインナップします。
オーディオテクニカは、今後もアナログ再生の魅力を追求し、音楽体験を豊かにする製品を提供して参ります。
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT-LP7X 製品概要】
音に触れる歓びを、一つひとつの設計に。伝統を受け継ぐ、アナログの新基準モデル
2月6日発売
ベルトドライブターンテーブル
AT-LP7X オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP7X
＜特長＞
■マニュアル・ベルトドライブターンテーブル
■33-1/3回転／45回転の2スピードに対応
■40mm厚の高剛性MDFキャビネット
■20mm厚の高密度アクリル製プラッター
■J字型トーンアーム＋VTA（垂直トラッキング角）調整機構
■アンチスケート調整機構
■VM型カートリッジ『AT-VM95E BK』／ヘッドシェル『AT-LT10』を標準搭載
■標準タイプのカウンターウエイトに加え、サブカウンターウエイト（軽）を付属
■別売オプションのサブカウンターウエイト（重）も用意
■光学センサー制御モーター
■モーターのフローティング構造
■高さ調整可能なインシュレーター
■MM（VM）／MC型カートリッジ切換 スイッチ搭載
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT-VM95E BK 製品概要】
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のブラックカラーモデル
2月6日発売
VM型ステレオカートリッジ
AT-VM95E BK 希望小売価格 \9,900（税込）
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-VM95E
＜特長＞
■正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル
■出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ
■4.0mVの高出力
■アルミニウムパイプカンチレバー採用
■高剛性樹脂ハウジング
■インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易
■狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
■貫通穴タイプのヘッドシェルに取り付け可能
■AT-VM95 シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT-VM95EBK/H 製品概要】
オーディオテクニカのカートリッジ売り上げNo.1。世界で愛用されるVM型のヘッドシェル付きブラックカラーモデル
2月6日発売
ヘッドシェル付きVM型カートリッジ
AT-VM95EBK/H 希望小売価格 \14,740（税込）
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-VM95E_H
＜特長＞
■正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したヘッドシェル付きスタンダードモデル
■出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上した VMカートリッジ
■4.0mV の高出力
■アルミニウムパイプカンチレバー採用
■高剛性樹脂ハウジング
■インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易
■狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
■貫通穴タイプのヘッドシェルに取り付け可能
■AT-VM95 シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能
■ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル『AT-HS6』付き
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT6112x 製品概要】
音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、個性を引き出すリード線
2月6日発売
カートリッジ用リード線
AT6112x オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT6112x
＜特長＞
■7N-Class D.U.C.C. *¹ 導体を採用したカートリッジ用リード線（φ0.12mm×29本）
■制振材にマイカフィラー*²を採用し、優れた制振性と高音質を両立
■安定して音楽信号を伝える三角形のリードチップ形状
■金メッキリードチップによる高信頼性接続
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT6104x 製品概要】
音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
2月6日発売
カートリッジ用リード線
AT6104x オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT6104x
＜特長＞
■PCUHD*³ を採用したカートリッジ用リード線(φ0.12mm×29 本)
■制振材にマイカフィラー*²を採用し、優れた制振性と高音質を両立
■安定して音楽信号を伝える三角形のリードチップ形状
■金メッキリードチップによる高信頼性接続
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT-TC300/1.2 製品概要】
音の芯まで描き出す、純度の高い伝導性能。レコードの深みを解き放つフォノケーブル
2月6日発売
フォノケーブル
AT-TC300/1.2 オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-TC300
＜特長＞
■VM/MM カートリッジの性能を引き出す設計
■豊かな音域を描き出す HYPER OFC*⁴導体
■制振材にマイカフィラー*²を採用し、優れた制振性と高音質を両立
■グランドループノイズを抑えるアース構造
■強力な 2 重シールド構造：銅テープ＋スパイラルシールド
■金メッキプラグによる高信頼性接続
--------------------------------------------------------------------------------------------
【AT607b 製品概要】
アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
2月6日発売
スタイラスクリーナー
AT607b オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT607b
＜特長＞
■オーディオテクニカのレコードプレーヤー アクセサリー
■針先のホコリや汚れをクリーニング
■アナログレコードに優しい速乾性タイプ
■便利なブラシ付きキャップ
*¹ 7N-Class D.U.C.C.
D.U.C.C.は Dia Ultra Crystallized Copper の略称。特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7N(99.999997%)クラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体です。従来のオーディオケーブルに使用されていた高純度6N(99.9999%)導体は、結晶粒が粗大化※¹されており、音質に悪影響を及ぼすと言われている伝送系路上の結晶粒界(結晶と結晶の境界面)が少ないという特長がありました。その後、導体の結晶配向性※²に着目した研究が行われた結果、オーディオ用として最適な結晶配向が得られる製造プロセスが確立されました。「純度」「結晶の大きさ」に加え、「結晶の配向性」も最適化し、従来の高純度導体と同等の結晶サイズを持ちながら、結晶の方向が最適に制御された高純度銅導体が誕生しました。
※¹ 銅の純度を極限まで高め、熱処理によって結晶粒を一般的な純銅の数十倍以上の大きさに成長させること。
※² 物体内で、結晶がランダムではなくある方位に優先的に向くこと。
・D.U.C.C.は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。
*² マイカフィラー
天然鉱物であるマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材であり、これをゴムや樹脂材料などにフィラー(充填剤)として添加することで、剛性・寸法安定性・制振性といった機械特性を向上できます。また、耐熱性・絶縁性も高いため、自動車業界、建築業界などでも使用される非常に安全性の高い材料であり、まさにオーディオケーブル製品にとって理想的な制振材料です。
*³ PCUHD
Pure Copper Ultra High Drawability(高純度無酸素銅線)の略称。厳選した原材料を用い、介在物／不純物の混入を厳しく管理した工程にて鋳造した純度4N(99.99%)の無酸素銅線です。不純物の中で特に混入しやすい酸素についても、工程内でガスバーナーを使用せず、装置内部を不活性ガスで充填することにより、一般的な無酸素銅線の規格を下回る5ppm以下に抑えています。
・PCUHD®は古河電気工業株式会社の登録商標です。
*⁴ HYPER OFC 日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4N（99.99%）の無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線です。ディップフォーミングとは、熱で溶けドロドロの状態の銅の中に銅母線を通過させることで温度差によって銅付着凝固させて太くしていく製法です。他の製法と比較し、線の外側ではなく内側から凝固していくため、酸素やガスが抜けやすく鋳造欠陥が少ないという特徴を持っています。
関連リンク
『AT-LP7X』製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP7X
『AT-VM95E BK』製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-VM95E
『AT-VM95EBK/H』製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-VM95E_H
