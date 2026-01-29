【京都府主催 ZETサミット2026】輻射空調スタートアップと、産業・建築・都市の脱炭素化を支える世界的デジタルエンジニアリング企業が集い、脱炭素社会の実装に向けた知見を世界へ発信（オンライン配信有）

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング

本パネルセッションは、京都府が主催する国際脱炭素カンファレンス「ZETサミット2026」の公式プログラムとして実施され、輻射空調スタートアップベンチャーと、デジタルツインと設計プラットフォームを通じて産業・建築・都市の脱炭素化を支える世界的エンジニアリングソフトウェア企業が登壇します。京都という国際都市から、脱炭素社会の実装に向けた知見と共創の可能性が世界へ発信されます。

京都府主催・日本政府後援世界中のベンチャーが向日市に集結する国際脱炭素カンファレンス

京都府および大手企業・団体が主催し、日本政府の後援のもと開催される国際脱炭素カンファレンス

「ZET-summit 2026（Zero Emission Technology - summit）」 が、2026年2月、京都府向日市・永守重信市民会館にて開催されます。

ZETサミットは、脱炭素社会の実現を目的として、国内外のスタートアップ、グローバル企業、研究機関、金融機関、自治体などが一堂に会する国際的なイベントです。

最先端の技術と社会実装を結びつける「共創の場」として位置づけられており、基調講演、パネルセッション、スタートアップピッチ、展示・商談など、多層的なプログラムを通じて、理念にとどまらない実装志向の議論が行われます。

世界の脱炭素プレイヤーが京都に集う国際舞台

ZETサミットは、京都府が推進する脱炭素政策および産業創造政策と連動し、これまでの開催においても国内外から多数の参加者を集めてきました。

2026年の開催では、エネルギー、建築、モビリティ、製造、素材、デジタル技術など、脱炭素に直結する多様な分野のプレイヤーが参加予定であり、向日市永守重信市民会館が、脱炭素技術を巡る国際的なハブとなります。

また本サミットには、スタートアップからグローバル企業、研究者、デザイナー、エンジニアまで、分野や立場を越えた多様なプレイヤーが集結します。

輻射空調、デジタルツイン、計算設計といった異なる技術領域が交差し、脱炭素社会の実装に向けた具体的な議論が展開されます。

歴史と文化の蓄積を持つ京都という国際都市を舞台に、未来社会を支えるテクノロジーと、その実装に向けた現実的な議論が交差する点は、本サミットならではの大きな魅力です。

鎌倉発スタートアップが提示する、脱炭素の新しい視点

本パネルセッションに登壇する株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリングは、

神奈川県鎌倉市を拠点とする鎌倉発スタートアップ企業です。

鎌倉は、豊かな自然環境と歴史文化を有しながら、観光・居住・産業が共存する都市であり、

「自然と人、暮らしと技術が共生するまちづくり」が求められてきました。

同社は、こうした鎌倉という地域性の中で、環境負荷を抑えながら人の快適性を高める空調のあり方を問い続けてきました。

大量のエネルギー消費に依存しない空調、

自然の熱環境や素材特性を活かした空調、



そして、既存の建築や都市環境を前提に「今ある環境から前に進める」空調。

グリーンレイズの輻射空調技術は、鎌倉が持つサステナビリティ、共生、長期視点といった価値観を背景に生まれています。

脱炭素を「理念」で終わらせない、公式パネルセッション

ZETサミット2026の公式プログラムの中でも、特に注目されているのが、輻射空調スタートアップ、計算設計を担うデザインエンジニアリング企業、そして世界的エンジニアリングソフトウェア企業によるパネルセッションです。

本セッションには、輻射空調技術を軸に建築・都市分野の脱炭素化に取り組む株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング、自然原理と計算デザインを融合した設計手法を開発するNature Architects株式会社、そして、デジタルツインおよび設計プラットフォームを通じて製品・建築・都市の設計と最適化を支えるダッソー・システムズ株式会社 が登壇します。

脱炭素を掲げる技術やコンセプトは数多く存在しますが、



「どのように社会に実装するのか」

「誰が意思決定し、どのように広げていくのか」



といった問いに対する具体的な解は、まだ十分に共有されていません。

本セッションでは、地域発スタートアップによる実装視点、計算設計・デザインエンジニアリングによる設計思想と構造化の視点、グローバル企業によるデジタル設計・検証・最適化の視点を掛け合わせ、

脱炭素社会を現実のものとするための議論が行われます。

空調は、脱炭素の「主戦場」になり得るのか

建築・都市におけるエネルギー消費の中で、空調が占める割合は非常に大きい一方、これまで脱炭素の議論では十分に注目されてきませんでした。

グリーンレイズ輻射空調エンジニアリングは、輻射空調というアプローチを通じて、快適性を維持しながらエネルギー消費を構造的に削減する技術を実装しています。



既存建築や仮設施設、イベント会場など、従来は導入が難しかった環境にも対応可能な点は、「脱炭素は完璧な建物が完成してから始めるものではない」という考え方を体現しています。

実際に、大阪・関西万博のFLEパビリオンにおいては、輻射空調の実証が行われ、雨水を地下に貯留し、その地下水を活用して輻射空調を稼働させるといった、自然資源を活かした空調のあり方も提示されています。

大阪万博FLEパビリオンにて輻射空調を実証雨水を地下に貯留し、その地下水を活用して輻射空調を稼働

デジタルツインが支える、脱炭素設計と意思決定

一方、ダッソー・システムズは、3DEXPERIENCEプラットフォームを中核としたデジタルツイン技術を通じて、設計段階からエネルギー挙動や環境負荷を可視化し、最適化する基盤を提供してきました。

さらに、Nature Architects株式会社は、自然界の構造原理を取り入れた計算デザインやシミュレーション技術を通じて、建築・構造・都市スケールにおける新しい設計アプローチを提示しています。



設計そのものを環境負荷低減の起点と捉え、形状・構造・材料の選択を含めた統合的な設計思想は、脱炭素社会に向けた重要な視座を提供します。

本パネルセッションでは、

鎌倉発のリアルな空調技術、

計算設計による構造・デザインの革新、

グローバルに展開されるデジタル設計・検証技術



が交差し、空調をどのように設計し、社会に広げていくのかという問いが深められます。

京都と鎌倉を結ぶ、実装のストーリー

歴史と文化の都・京都で開催されるZETサミットにおいて、自然と共生するまち・鎌倉から生まれたスタートアップ、そして計算設計という先端的アプローチを担う企業が登壇することには、象徴的な意味があります。地域に根ざした視点から生まれた技術や思想が、行政、グローバル企業、国際社会と接続され、京都から世界へと発信されていく。

本パネルセッションは、地域発イノベーションと先端デジタル技術が融合し、脱炭素社会へと展開していく実装モデルを示す場でもあります。

登壇者紹介

藤原 淳之介

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング

代表取締役社長／最高経営責任者

大学在学中よりマーケティングに携わり、市場分析、事業戦略立案、製品企画を通じて、技術と社会ニーズを結びつける活動に従事してきました。

その後、幅広い分野での事業立ち上げや経営を経験したのち、アルミメーカーおよび輻射空調メーカーにて、輻射空調機および関連システムの研究・設計・開発を長年にわたり担当しました。

材料特性の理解を基盤に、熱伝導・放射・対流を踏まえた熱設計、輻射パネル構造設計、空調システム全体の最適化までを一貫して手がけ、快適性と省エネルギー性を両立する輻射空調技術の実用化・製品化を推進してきました。輻射空調に関する独自の特許技術を有し、その発案者として複数の技術を創出するとともに、現在も新たな輻射空調技術に関する特許を複数出願中です。

関西・大阪万博では、「未来の都市」における空調・熱環境デザインをテーマとしたプロジェクトに参画し、大手空調メーカー、マンションディベロッパー、自動車メーカーなどと連携した実証・共同開発を担当しました。

現在は、輻射空調を脱炭素社会および地球温暖化対策の有効なソリューションの一つとして位置づけ、政府・自治体・企業と連携した社会実装モデルの構築を進めています。

上村 駿介

ダッソー・システムズ株式会社

JAPAN Customer Online Engagement

ダッソー・システムズにおいて、日本国内のスタートアップおよび企業との共創・エンゲージメントを担当しています。



製造業、建築、都市分野を中心に、デジタルツインおよび3DEXPERIENCEプラットフォームを活用した設計・開発・社会実装の支援に携わってきました。

自治体や研究機関との連携プロジェクトにも多数関与し、脱炭素やスマートシティ分野におけるデジタル技術の社会展開を推進しています。

本パネルセッションでは、デジタル技術の視点から、脱炭素社会における設計と実装のあり方について議論を深めます。

谷道 鼓太朗

Nature Architects株式会社

取締役／CTO

1993年、愛知県生まれ。

2016年に東京大学工学部を卒業後、同年、東京大学大学院学際情報学府に入学。在学中より、デザインとエンジニアリングを横断するデザインエンジニアリング分野の研究に従事してきました。

計算機科学、建築・構造、アルゴリズミックデザインを基盤とした研究・開発を行い、国内外の多数の展示会・技術展において、自身の研究成果を発表・出展しています。2018年には、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が主催する未踏事業に採択され、先端的なソフトウェア技術と創造性を融合した取り組みが高く評価されました。また、2024年度にはソフトウェアジャパンアワードを受賞するなど、デジタル技術とデザインを融合した分野において、国内外から注目を集めています。

橋田 光早絵

ダッソー・システムズ株式会社

執行役員／パブリック・セクター統括本部 本部長

外資系金融機関においてマーケティングの要職を歴任後、2019年に日本におけるマーケティング責任者としてダッソー・システムズ株式会社に参画。

2024年より、同社執行役員としてパブリック・セクター統括本部長に就任。

中央省庁や自治体をはじめとするパブリックセクター領域において、デジタルツインや設計・シミュレーション技術を活用した社会課題解決、地域創生、持続可能な社会づくりを推進している。

産業・建築・都市を横断したデジタル技術の社会実装を通じ、持続可能な地域社会の実現に取り組んでいる。

■ 開催概要

■ 開催概要

- 名称：ZET-summit 2026（Zero Emission Technology - summit）- 日程：2026年2月2日(月)・3日(火)- 会場：永守重信市民会館（京都府向日市）- 主催：ZET-summit実行委員会（京都府ほか）- 後援：日本政府（予定）- 内容：基調講演、パネルセッション、スタートアップピッチ、展示・商談 等- 公式：https://www.zetsummit-kyoto.com/

【グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング概要】

本店 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船１丁目１２-１０

■代表者：代表取締役社長/最高経営責任者 藤原 淳之介

■設立：2024年12月25日

■資本金：9,000万円

■事業内容：

輻射空調機の設計・開発・デザイン・製造・販売

インテリア用品・家具・雑貨の設計・開発・デザイン・製造・販売

金属・樹脂製品の設計・開発・デザイン・製造・販売 その他輻射空調に関する一切の事業

【輻射式冷暖房システムに関する詳しい情報】

株式会社グリーンレイズ輻射空調エンジニアリング公式サイト

輻射式エアコン「THEAR」公式サイト：

※「THEAR」は、グリーンレイズが製造・販売する「スマートレイ」シリーズの住宅用ブランドです。

【ダッソーシステムズ概要】

■会社名：Dassault Systemes（ダッソー・システムズ）

■代表者：代表取締役社長 フィリップ・ゴドブ（Philippe Godbout）

（グローバルCEO）

Bernard Charles（ベルナール・シャーレス）

Vice Chairman / Chief Executive Officer

■設立：

1981年（フランス本社）

1994年6月（日本法人）

■従業員数：25,000名以上（グローバル）

■事業内容：

・3D CAD、CAE、PLM（製品ライフサイクル管理）ソフトウェアの開発・販売

・製造業、建築・建設、都市開発、モビリティ、エネルギー、ライフサイエンス分野におけるデジタル変革支援

・日本国内スタートアップおよびインダストリアル・エンジニアリング企業への技術支援・共創プログラムの提供

【Nature Architects株式会社 概要】

■本社所在地：

東京都中央区日本橋人形町

■代表者：

代表取締役 須藤 海

■役員：

取締役 CTO 谷道 鼓太朗

■設立：

2017年5月

■事業内容：

・計算デザイン（Computational Design）およびデザインエンジニアリング技術の研究・開発

・自然原理に着想を得た独自設計手法「Direct Functional Modeling（DFM）」の開発・提供

・建築、構造、製造、都市スケールにおける設計・シミュレーション・最適化支援

・企業・研究機関との共創による新しい設計プロセスおよび社会実装モデルの構築

■主な実績・評価：

・2018年 IPA「未踏事業」採択

・J-Startup 選定企業

・2024年度 ソフトウェアジャパンアワード受賞

・国内外の建築・技術展示会における研究成果発表

