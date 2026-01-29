ユナイテッドアローズ全ブランドからクリエイターたちがキュレーションする取り組み「UA CURATED」。YouTuberやクリエイター、ファッション志向の学生、新たにキュレーターを迎え新ストアローンチ

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、ユナイテッドアローズの全ブランドのプロダクトから、時代に合った感性と視点でアイテムをセレクトし、新たな手法で提案するキュレーションストアプロジェクトである、「UA CURATED」を１０月よりスタート。今回はあらたにキュレーターを迎え、新ストアを順次ローンチいたします。

ファッションを起点とし、その周辺に広がる様々な「界隈」へ向けて、従来のブランドコミュニケーションとは異なる手法で新たなエンゲージメントを目指します。

＜「UA CURATED」特設サイト＞

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202510/curated/

当社は、中期経営計画（2024年3月期～2026年3月期）の主要戦略のひとつに「UA CREATIVITY戦略：企業ブランドのリブランディング」を掲げています。本取り組みにより、企業イメージの刷新と次世代への認知拡大を目指します。

１. ストア名：Our Closets

◼︎ストア紹介

＜コンセプト＞

今らしい「リアルクローズ」ってなんだろう。その答えは、私たちのクローゼットのなかにあります。ポッドキャスト番組AfterPartyによるプロデュースのもと、アーティストのMinky Qianさん、ユーチューバーのベテランちさん、ジュエリー作家のMiyuさんが〈ユナイテッドアローズ〉が展開するさまざまなブランドから、「自分のクローゼット」に加えたいアイテムを厳選し陳列したセレクトショップです。

ストアURL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202510/ourclosets/

＜コラボレーター プロフィール＞

ベテランち

YouTuber、歌人。1998年大阪府生まれ。2017年に東京大学理科三類に入学し、医学部に在学中。2018年に東京大学Q短歌会で作歌を開始。「ベテランち」および「雷獣」のメンバーとしてYouTuberの活動を続ける傍ら、「青松輝」名義で歌人としても活動する。著書に『4』など。

Instagram：@veteranchi(https://www.instagram.com/veteranchi/) X：@veteranchi(https://x.com/veteranchi?s=20)

YouTube：@veteranchi(https://www.youtube.com/@veteranchi)

Miyu（ミユ）

2001年長野県生まれ。2020年に文化服装学院入学を機に上京、在学中より〈DAMMIT TOKYO〉のスタッフとして働く。2025年デンマークに留学し、彫金を学ぶ。

Instagram：＠__myiu(https://www.instagram.com/__myiu/)

Minky Qian（ミンキ・チェン）

アーティスト。中国四川省成都市出身。現在は東京藝術大学油画第四研究室に所属し、絵画をはじめプロダクト制作や映像パフォーマンスなど幅広い領域で表現を展開する。

Instagram：@minkyqian(https://www.instagram.com/minkyqian/)

写真クレジット：Photography by Chen Yung Hua

AfterParty

AfterPartyは3人の編集者／ライターがファッションと社会を紐づけながら、時にクリティカルに、時にファンとして語り合うポッドキャスト。まるでパーティのあとに友だちと集まり、ゆるくも真剣に語り明かすように。はたまた、文化の担い手たちがジャンル横断的に集うアフターパーティのように。煌びやかに装う「ファッション」だけでなく、カルチャーのなかに登場する服や社会と密接に関わる衣服について、夜な夜なおしゃべりしています。毎週水曜日22時配信。2025年に、Spotifyが選ぶ注目の次世代ポッドキャスター「RADAR: Podcasters 2025」に選出。

Instagram @afterparty_podcast_(https://www.instagram.com/afterparty_podcast_/)

参考記事：「ヒトとモノとウツワ ユナイテッドアローズが大切にしていること」

『UA CURATED』と『AfterParty』が目指す、世代を横断するリアルクローズ

URL：https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/hitomonoutsuwa/hito/19047

２. ストア名：Sandwich

＜コンセプト＞

韓国で活躍するクリエイター、Bomiさんが日本と韓国、さまざまなジャンルを横断してキュレーションする架空のセレクトショップ。サンドイッチのように色や素材、レーベルを挟んでミックス&マッチするスタイルを提案します。韓国では、春にピクニックでサンドイッチを食べる習慣があることに由来。彼女が得意とするレイヤードスタイルを中心に、レースやデニム、ペールカラーなど春を彷彿とさせるキーワードでピクニックを楽しめるショップです。

ストアURL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202510/curated/sandwich

（2/12公開予定）

ソウルと東京を行き来しながら進んでいく、Webストア「Sandwich」オープンに至るまでの舞台裏をファッションマガジン「GINZA」がレポート！

【Vlog】ソウルと東京のファッションをMIX！ 韓国クリエイター・Bomiが仕掛ける「UA CURATED」の新しいWebストアとは？

雑誌『GINZA』公式サイト ginzamag.com：https://ginzamag.com/

Bomiさん記事：https://ginzamag.com/categories/promotion/561329

＜コラボレーター プロフィール＞

BOMI

モデルとしてブランドやCMで活躍する一方、自身のアパレル・アイウェアブランドも展開する韓国拠点のクリエイター。甘さとストリート感を自在に行き来する着こなしや、日常に寄り添うラフで自然体のファッションが魅力。GINZAをはじめとする日本のメディアに出演歴も。

Instagram：@ bbxx.3_3(https://www.instagram.com/bbxx.3_3/)

３. 書籍名：「ひとゝ服」、ストア名：UA CHOOSE

ストアURL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202510/curated/peopleandclothing/

（2/12公開予定）

ストアURL：https://store.united-arrows.co.jp/s/all/re/202510/uachoose/

（2/12公開予定）

＜コンセプト＞

「ひとゝ服」は、スタイリストTEPPEI氏のディレクションのもと、平均19.9歳のファッション志向の若者たちが"まだ知らない自分"と出会う物語です。これは平均購買年齢が30代から40代の間を推移するユナイテッドアローズが世代を超えた新しい可能性を探る挑戦として生まれたプロジェクトです。その根底には若者が持つファッション性と真剣に向き合うことが、ひいては顧客である大人たちへの良質なファッションへの提案に必ず繋がるという思いがあります。 選び抜かれた服を纏うことで、若者たちの心の奥に眠る新しい自分がそっと目を覚ます。そして、その瞬間を一冊のビジュアルブックに閉じ込める。TEPPEI氏が被写体一人ひとりと向き合い生み出したスタイリングと若い感性が溶け合う唯一無二の世界観を全国の書店を通じて、ブックという形で社会へ届けます。また、被写体のリアルな感性に寄り添ったwebストア「UA CHOSE（ユア・チューズ）」も展開。「自分らしさ」をテーマに、ユナイテッドアローズの商品群から若者たちが本当に欲しいアイテムを自らセレクトし、飾らない今の思いを語ってくれました。 ひとつのプロジェクトから生まれた、二つの新しい試みにぜひご注目ください。

＜コラボレーター プロフィール＞

スタイリストTEPPEI氏

1983年生まれ、滋賀県出身。スタイリスト。2000年代初頭のスナップブームの中心的人物で、その個性的なスタイルは国内外で熱狂的な人気を集める。現在はファッションブランドの広告やショーの現場で活躍。スタイリングの他に、アーティストイメージやヴィジュアルディレクションも手掛ける。独自のファッション哲学と思考で世代を問わず多くの支持を集めている。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。