「龍角散ダイレクト」のパッケージデザインの靴下が登場！

写真拡大 (全2枚)

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「龍角散」ブランドから、「龍角散ダイレクト」のパッケージデザインを再現した靴下が登場いたします。


実際の商品と同様に、ピンク（ピーチ）、ブルー（ミント）、オレンジ（マンゴー）の3色をラインナップ！2026年1月28日(水)15:00より、しまむらオンラインストアにて発売開始です。ぜひチェックしてみてください。





【商品概要】

・価格：385円（税込）


・サイズ：23～25cm（婦人）


・発売日：2026年1月28日(水) 15:00～



オンラインストアはこちら！ :
https://www.shop-shimamura.com/?b=shimamura&srsltid=AfmBOorWcw5M-rgzoAuMlvPrEqLCKNqdWI0coSfAh6kHIIchhZjpLhpw



【龍角散とは】

「ゴホン！といえば」でおなじみ。


200年の歴史を誇る、のどの専門メーカー。


のど薬やのど飴、服薬補助ゼリーなどを製造販売している。


伝統と歴史を感じるデザインが特徴で、


認知度の高さ、親しみやすさから老若男女、


日本のみならず海外からも支持を得ている。



【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社


本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋2F


代表取締役： 小濱 剛


事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業


設立： 2002年05月


電話番号： 03-5951-1940


HP： https://www.ip4.co.jp/


問合先：rights@ip4.co.jp



(C)龍角散