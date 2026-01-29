「龍角散ダイレクト」のパッケージデザインの靴下が登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている「龍角散」ブランドから、「龍角散ダイレクト」のパッケージデザインを再現した靴下が登場いたします。

実際の商品と同様に、ピンク（ピーチ）、ブルー（ミント）、オレンジ（マンゴー）の3色をラインナップ！2026年1月28日(水)15:00より、しまむらオンラインストアにて発売開始です。ぜひチェックしてみてください。

【商品概要】

・価格：385円（税込）

・サイズ：23～25cm（婦人）

・発売日：2026年1月28日(水) 15:00～

オンラインストアはこちら！ :https://www.shop-shimamura.com/?b=shimamura&srsltid=AfmBOorWcw5M-rgzoAuMlvPrEqLCKNqdWI0coSfAh6kHIIchhZjpLhpw

【龍角散とは】

「ゴホン！といえば」でおなじみ。

200年の歴史を誇る、のどの専門メーカー。

のど薬やのど飴、服薬補助ゼリーなどを製造販売している。

伝統と歴史を感じるデザインが特徴で、

認知度の高さ、親しみやすさから老若男女、

日本のみならず海外からも支持を得ている。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋2F

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp



(C)龍角散