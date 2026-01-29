生姜焼き、豚だけじゃない。『牛バラ玉ねぎ生姜焼き定食』を期間限定販売【生姜焼き食堂 上出来】

株式会社have

株式会社have（本社：石川県加賀市、代表取締役：山崎輝芳）は、大阪・南船場の生姜焼き専門店「生姜焼き食堂 上出来（じょうでき）」にて、期間限定メニュー『牛バラ玉ねぎ生姜焼き定食』を2026年2月1日（日）より販売開始いたします。

生姜焼きといえば豚肉、というイメージにとらわれず、牛バラならではの旨みと玉ねぎの甘みを生姜焼きだれで引き立てた、食べ応えのある一皿です。

販売情報

牛バラ玉ねぎ生姜焼き定食

販売開始：2026年2月1日（日）～期間限定

販売店舗：生姜焼き食堂 上出来 南船場店

所在地：大阪市中央区南船場3-6-1-102

営業時間：11:00～15:00／17:30～21:00

定休日：不定休

◆生姜焼きの“おいしい定番”を、もっと自由に

上出来では、生姜焼きの魅力を「肉の旨み × 生姜の香り × ごはんが進む満足感」と捉え、素材の組み合わせや食べ方まで含めて提案してきました。

今回の新メニューは、“豚肉以外でも生姜焼きはもっと楽しくなる”という発想から生まれた期間限定のチャレンジです。

フレッシュな生姜の辛味と旨味溢れる秘伝のタレで焼き上げた『上出来』の生姜焼きは、石川県ブランド米100％の白米ごはんが進む逸品です。

定食には”特製能登のいしる出汁入り味噌汁”とお漬物、薩摩赤玉の生卵1個を1つ無料でお付けします。

牛バラ玉ねぎ生姜焼き定食（期間限定）

120g定食：1,390円

増量1.5倍（180g）：1,690円

増量2.0倍（240g）：2,090円

おすすめは『生姜焼きにあうタルタル』や『柚子胡椒マヨネーズ』とご一緒に。秘伝のタレや柚子果汁などが入った上出来特製のタルタルソースです。

店舗情報

生姜焼きにあうタルタル：秘伝のタレや柚子果汁が隠し味の自家製タルタルソース

「生姜焼き食堂 上出来」は、株式会社haveが新たな業態開発のテストマーケティングとして2025年3月に立ち上げた、生姜焼き専門店です。

開発・検証の舞台となった「飲食店.β（ベータ）」は、舞台や美術館のように“作品（業態）”ごとに空間やセットをつくり替え、出展者の世界観そのものを主役にできる拠点です。

上出来がここから誕生した意義は、単にメニューを試すだけでなく、味・提供スピード・接客・空間まで含めた“体験”を磨き上げ、専門店としての完成度を高めながら次の展開につなげていくことにあります。2025年3月に誕生した生姜焼き食堂上出来は、約10か月のテストマーケティング期間を経て、新たな展望へとつなげて参ります。

生姜焼き食堂上出来 南船場店 店内

googlemap(https://share.google/O3pVPlOkCM8hx0tKO) instagram(https://www.instagram.com/syogayaki_jodeki/)

【飲食店.β(ベータ)とは】

◆飲食店.βは、“ハコ“

舞台や美術館のように、展示される作品ごとにセットも変わる、あくまで出展者の世界観が主役であり、「飲食店.β」は単なる“ハコ“でありたいと考えます。飲食店に必要な基本的な設備(ガスコンロ、冷蔵庫、冷凍庫など)は用意してますが、出展者ごとにセット(外装、内装)は変えていただきます。シェアキッチンのように、料理だけが変わるのではなく、出展者の世界観(空間)を作って出展していただきます。世の中に必要とされ続けている飲食店には、お料理だけでなく、接客だけでもない”世界観”があります。飲食店には五感で感じる世界観が大切であると我々は考えています。飲食店.βへの出展はゴールではなく通過点です。出展には期間を定めて、正規版のオープンへの足がかりとして頂きたいと思います。

詳しくはこちらをご参照ください(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000155264.html)

＜問い合わせ先＞

BUBBLES BURGER 内観

株式会社have

北田 瑞希

e-mail：kitada@potto-has.com

電話番号：070-2253-3700

※詳細はお気軽にお問い合わせください。

◆会社概要

会社名： 株式会社have

所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1

代表者： 代表取締役 山崎輝芳

URL ： https://www.potto-has.com/

事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング

運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(2店舗)、potto×タニタカフェ(3店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、飲食店.β