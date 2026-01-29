宅配ボックス設置に補助金が使える？国・自治体制度を分かりやすく解説した特集記事をHPで公開
Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランドPYKES PEAK（パイクスピーク）は、宅配ボックス設置に活用できる国・自治体の補助金制度を分かりやすく解説した特集記事を、2026年1月27日に弊社公式HPにて公開しました。
■再配達削減・CO2削減対策として注目される宅配ボックス補助金の背景
近年、ネット通販の利用拡大により、宅配便の再配達問題が社会的な課題となっています。
再配達は配送事業者の負担増に加え、CO2排出量の増加や人手不足といった問題にもつながっており、その対策として宅配ボックスの導入が注目されています。
こうした背景を受け、国や自治体では再配達削減や住宅環境の向上を目的に、宅配ボックス設置を支援する補助金制度を整備しています。
一方で、
「どの制度が対象になるのか分からない」
「戸建住宅や個人でも利用できるのか知りたい」
「補助金対象となる宅配ボックスの条件が分からない」
といった声も多く聞かれます。
今回公開した記事では、国が実施する補助制度と、自治体ごとに異なる補助金制度の考え方を整理し、制度全体の仕組みを理解しやすくまとめています。
■記事で解説している主な内容｜宅配ボックス 補助金の対象・条件・申請方法
本記事では、以下のポイントを中心に解説しています。
- 国が実施している宅配ボックス関連補助金制度の概要
- 自治体ごとに異なる宅配ボックス補助金制度の考え方
- 実在自治体による宅配ボックス補助金の具体例
- 補助金申請の一般的な流れと注意点
- 国制度と自治体制度を併用する際の注意事項
再配達削減をはじめ、防犯性向上や脱炭素（CO2削減）といった観点から、宅配ボックス導入が注目されている理由についても整理しています。
■宅配ボックス 補助金制度を活用する際の注意点【申請前に必ず確認】
補助金制度は年度ごとに内容が変更されるケースが多く、申請のタイミングや要件を誤ると利用できない場合があります。
記事内では、
- 設置・購入前に申請が必要なケースが多いこと
- 補助対象となる宅配ボックスに求められる安全性・防犯性・耐久性
- 予算上限により受付が早期終了する可能性
など、実際に導入を検討する際に押さえておきたいポイントを分かりやすくまとめています。
■ 宅配ボックス 補助金制度の詳細解説はこちら【公式記事】
本記事は、
- 戸建住宅で宅配ボックス導入を検討している個人の方
- 集合住宅・賃貸住宅の管理者やオーナーの方
- 補助金制度を活用して導入コストを抑えたい方
など、幅広い方に向けた内容となっています。
■ 宅配ボックス 商品カテゴリ一覧
PYKES PEAKでは、補助金制度の活用を検討される方にも選びやすい、耐久性・防犯性に配慮した宅配ボックスを展開しています。
設置環境や用途に応じて、以下の商品カテゴリをご覧いただけます。
- 戸建住宅向け 宅配ボックス
- 屋外設置対応・防水仕様 宅配ボックス
- 大容量タイプ 宅配ボックス（複数荷物対応）
- 集合住宅・共用部向け 宅配ボックス
※補助金の対象可否は、各自治体・制度の要件をご確認ください。
■ 今後のPYKES PEAK（パイクスピーク）
PYKES PEAKでは、屋外設置を想定した耐久性・防犯性に配慮した宅配ボックスをはじめ、住環境を快適にする各種製品を展開しています。
今後も、製品提供に加え、制度情報や導入に役立つ情報発信を通じて、快適な暮らしづくりをサポートしてまいります。
PYKES PEAK
PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。
今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。
また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。
