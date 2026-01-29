【イベントレポート】ららぽーと富士見にて「ニューブロックワールド」を開催しました

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（東京・神田／代表取締役社長：富樫建）のグループ会社、株式会社学研ステイフル（東京・千代田区／代表取締役社長：青木紀明）は、Gakkenニューブロック60周年を記念した特別イベント「ブロックまみれ！夢のニューブロックワールド」を三井ショッピングパーク ららぽーと富士見（埼玉県富士見市）にて開催し、盛況のうちに終了いたしました。

▪️ご家族みんなで2万個のニューブロックを堪能

本イベントは、Gakkenニューブロックの誕生60周年を記念したイベントで、全国で5か所目の開催です。

本会場では開場時間の朝10：00前から多くのご家族にご来場いただき、ニューブロックでたっぷり遊べる体験型コンテンツを多数展開いたしました。

イベント開場時間前から多くのお客様にお並びいただきました４歳前後のお子さまとご家族が多く、保護者も夢中になって作品作りする姿も！

イベントでは多くのブロックに囲まれて、親子で楽しく1つの作品を作る姿や、集中して作品を作る子どもたちの姿が数多く見られました。

イベント会場の「ブロックはかり売り」も大盛況で、普段は手に入りにくいレアパーツのブロックなどを手にして多くのお客様に喜んでいただけました。

たっぷりのブロックに囲まれて、親子の楽しいコミュニケーションと、創造力を育む楽しい３日間となりました。

イベント限定のはかり売りでは、手に入りにくい「レール」が大人気ボールが無限ループするローリングキュージオラマは迫力満点！

これからも当社は、ニューブロックを活用した親子イベントを通じて、子どもたちの創造力を育み、親子が一緒に学び、遊びを楽しむ機会を広げてまいります。

◆『Gakkenニューブロック』とは

Gakkenニューブロックとは、子どもの成長や発育に合わせて1.5才から長く楽しめる、みんなのファーストブロックです。2025年春、60周年を迎えました。

Gakkenニューブロック特設サイト：https://newblock.jp/lpsp/(https://newblock.jp/lpsp/)

思い描いたものを試行錯誤しながら作って壊してまた挑戦する。

その繰り返しが、創造力を育み、考える力を伸ばします。

遊ぶ姿から、お子さまの新たな才能や発想に気づくかもしれません。

子ども同士や親子間のつながりを深め、これからの時代に必要な未来の力を育てます。

●学研ステイフル公式ホームページ：https://www.gakkensf.co.jp/(https://www.gakkensf.co.jp/)

●Gakkenニューブロック公式サイト：https://newblock.jp/(https://newblock.jp/)