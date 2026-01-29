新ショップ「フランスベッドギャラリー仙川」 1月30日（金）オープン

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド販売株式会社(本社:東京都府中市、代表取締役社長:湊 一規)は、2026年1月30日（金）、フランスベッドグループの製品を展示・販売する、新ショップ「フランスベッドギャラリー仙川」を、商業施設「フォレストスクエア仙川」内にオープンいたします。なお、初年度の売上目標は2億円を見込んでいます。

近年、寝具市場では価格競争が激化する一方で、睡眠の質を重視する生活者ニーズが高まっています。快適な眠りを得るには、価格やブランドで選ぶのではなく、体型や寝姿勢、ライフスタイルに適した寝具選びが不可欠です。

「フランスベッドギャラリー仙川」では、実際に試していただく「体験」と専門スタッフとの「対話」を通じて、一人ひとりに最適な眠りをご提案します。

■「フランスベッド ギャラリー仙川」の特徴

ü 電動リクライニングベッドやフランスベッド基幹マットレスの最上位モデル「LTレガシー」などを試せる体験型展示

ü スリープアドバイザーの資格をもつ「睡眠コンシェルジュ」によるパーソナル提案

ü ベッド27台（うち電動ベッド6台）、ソファベッド、羽毛布団・まくらなどの寝装品およびマッサージ器など総展示数約50点

仙川エリアは、世田谷区・杉並区など富裕層が多いエリアに隣接し、川崎市など広域からの来店も期待できるマーケット。また、2025年12月に開業した「フォレストスクエア仙川」は、洗練されたライフスタイルを求める人々が集う商業施設であり、質の高い暮らしを求める方々にとって理想的なアクセス環境です。

今回の出店は、「sleep+福岡」（福岡県）、「フランスベッドギャラリー船橋」（千葉県）に続く、同社3店舗目の直営店として、首都圏でのブランド体験をさらに強化するものです。

「フランスベッドギャラリー仙川」の概要

【主な展示商品】

- フランスベッド基幹マットレス最上位モデル「LT レガシー」- 英国王室に愛されたブランド「スランバーランド」- ベッド型マッサージ器「ラミダス」 などフランスベッド LTレガシースランバーランド SL-030ベッド型マッサージ器 ラミダス

【住所】 〒182-0002東京都調布市仙川町3-1-17フォレストスクエア仙川2F

【アクセス】

- 電車：京王線仙川駅より徒歩2分- 商業施設HP：https://forestsquaresengawa.jp/マップ

【オープン日】 2026年1月30日(金)

【営業時間】11時～19時

【定休日】水曜日・夏季休暇・年末年始休暇

【展示スペース】 約211平方メートル

【電話番号】 03-5969-9091

【初年度売上目標】2億円

フランスベッド販売株式会社は、ベッド・家具メーカーであるフランスベッド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長:池田茂）の子会社です。常設、特設会場での展示販売会や、ネット販売などを通して、各種ベッドや健康関連商品など、グループ製品に限らず様々な製品を一般生活者向けに販売しています。

