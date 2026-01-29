全国初！獣医師監修×オンライン診察・定期サポート「わんにゃんハウス」
岡山県を拠点に高性能リノベーション事業を展開する株式会社タカ建築（所在地：岡山市北区、代表取締役：髙元 竜太）と沖縄どうぶつ病院グループ(所在地：沖縄市、豊崎医院院長： 頼定 大和)は、獣医師が設計を監修するだけでなく、ペットの体調に不安がある際には自宅から獣医師に相談できるオンライン診察を提供します。さらに継続的なサポートを目的としたペット用品のサブスクリプションも組み合わせます。これにより、住んだ後もペットの健康・安全・ストレス軽減と飼い主の安心と暮らしやすさを支え続ける全国初※アフターサービスを充実させた住宅「タカ建築わんにゃんハウス」を2026年2月3日にリリースいたします。
※自社調べ
【背景】ペットを取り巻く社会環境と住まいへのニーズの変化
近年、日本では犬・猫の飼育頭数が高い水準で推移しており、子どもの数に匹敵、あるいはそれを上回る規模になっていると指摘されています。一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査」によると、日本国内で飼育されている犬・猫の総数は約1,500万頭規模とされており、多くの家庭において生活や人生に深く関わる存在となっています。
少子高齢化や家族形態の多様化が進む中、ペットを「人生を共にする家族の一員」と考える人が増え、「この子とこれから先も安心して暮らしたい」という想いから、ペットのために住環境を整えるニーズが高まっています。
一方で、年齢を重ねるにつれて、
?ペットの高齢化
?飼い主自身の体力的な負担
?通院や移動の大変さ
?留守番中の体調変化への不安
といった課題も顕在化しています。
そのため、今の住まいをペットの暮らしに合わせてリノベーションし、住環境の整備だけでなく、獣医師に気軽に相談できる仕組みや建てた後も続くサポート体制を組み込むことで、ペットと人が安心して暮らせる住まいとして誕生しました。
【特長】
(1)オンライン診療
自宅から獣医師によるオンライン診療（有料）を利用できます。
?病院に行くべきか迷うとき
?夜間や忙しくてすぐに受診できないとき
?高齢ペットで移動の負担を減らしたいとき
こうした場面で、“まず相談できる獣医師がいる”という安心感を住まいに取り入れました。
単なる設計監修にとどまらず、獣医師がペットの暮らしに継続的に関わるという点が、わんにゃんハウスの大きなポイントです。
(2)定期配送サービス
ペットとの生活に欠かせない消耗品についても、暮らしの中での負担や不安を軽減する仕組みを取り入れています。
?予防薬
?トイレの砂
?ペットシーツ
など日常的に必要となる消耗品を半年ごと（定期期間は選択可）に自宅へ届けるサブスクリプションサービスを用意しました。これにより、買い忘れや在庫切れ、ストック品の収納スペースの確保といったストレスを減らします。
(3)獣医師監修の住宅設計
獣医師の専門的な視点を取り入れ、ペットの健康と安全を住まいから支えることを目的に考案されました。
また、獣医師によるオンライン診察をより有効に活用するためには、日常の中でペットの行動や体調の変化に気づきやすく、画面越しでも状態を正確に伝えられることが重要です。そのため、体への負担やストレスを抑え、落ち着いて過ごせる住環境が不可欠です。
〇ポイント1：床材を腰の高さまで立ち上げた安心設計
