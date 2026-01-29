［開催報告］2025年度最後の開催 企業主導型両親学級「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2026年1月25日（日）、電陽社建設 D-BASEにて「第22回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「バースプランと赤ちゃんととの暮らし」。
前半は、当法人公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱き方・遊び方をレクチャー。
後半は、助産師の平田真子氏を講師に迎え、「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」についての講座を実施しました。
開催概要
［日 時］2026年 1月25日（日）10:30～12:00
［会 場］株式会社電陽社建設 D-BASE 3F（富山市黒瀬北町2-1-2）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加
後半：「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」
講師：助産師 平田真子
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340278/images/bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と遊び
前半は、一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認インストラクター 曳田彩加が、妊娠中・産後の養生法に加え、赤ちゃんの健やかな発達を促す抱き方や遊び方についてお伝えしました。
開催当日は積雪に見舞われ、参加者の皆様には寒さや除雪作業による身体の強張りが見受けられました。
親の身体が緊張していると、その強張りは手を通じて赤ちゃんにも伝わってしまいます。そのため、まずは身体をほぐすワークからスタートしました。
首や肩周りを緩め、身体の内側から温める「丹田呼吸」を取り入れたところ、身体がほぐれるにつれて参加者の皆様の表情も和らぎ、呼吸が深まっていく様子が印象的でした。
初めての育児では、不安からつい焦ってしまうこともあります。そんな時こそ「まず自分を緩めること」の大切さをお伝えしました。
「首すわり前の抱っこ」への不安を解消
講座の中で「首すわり前の赤ちゃんを抱っこした経験はありますか？」と質問したところ、今回も約8割の方が「経験がない」と回答されました。
一般的に、首すわり前の抱っこは「腕で首を支えて横抱きにする」イメージが強いですが、その方法だけでは沐浴やお着替え、おむつ替えの際に対応が難しくなります。
本講座では、親指と人差し指の腹で後頭部の「ぼんのくぼ」を支え、手のひら全体で首を支える方法を伝授。
この基本の支え方をマスターすることで、日常のあらゆるお世話がスムーズになります。
「どこを、どのように支えるべきか」を、赤ちゃんの成長段階に合わせて具体的にレクチャーしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340278/images/bodyimage2】
バースプランと赤ちゃんとの暮らし
後半は、助産師の平田真子氏を講師に迎え、「バースプランと赤ちゃんとの暮らし」をテーマにお話しいただきました。
出産を控えるパパ・ママにとって特に関心の高い「安産」と「バースプラン」。
平田先生はまず、参加者に「皆さんにとって、この言葉はどういう意味だと思いますか？」と問いかけ、全員で一緒に考える時間から講義が始まりました。
安産とは、産後の「余力」を残すこと
平田先生は、安産を「なるべく心と身体への負担を小さくし、産後も穏やかに生活できるだけの余力があること」と定義。
