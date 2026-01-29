TVアニメ 『Fate/strange Fake』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII FSF」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との、TVアニメ 『Fate/strange Fake』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340287/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「アヤカ・サジョウ＆セイバー」「ティーネ・チェルク＆アーチャー」「銀狼の合成獣＆ランサー」の3モデル。左ハウジングに宝具モチーフ、右ハウジングに令呪モチーフをレーザー加工、充電ケース天面に作品タイトル入りのモチーフを印刷加工し、各モデルの世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「アヤカ・サジョウ＆セイバー」「ティーネ・チェルク＆アーチャー」「銀狼の合成獣＆ランサー」それぞれの新規録り下ろし掛け合いボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、それぞれ計14ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて1月30日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、1月30日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『Fate/strange Fake』 INTRODUCTION
『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、ついにTVアニメーション化。「聖杯戦争」の舞台として初となるアメリカ合衆国の地で、
数多の魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が入り乱れ、繰り広げる死闘と狂騒の物語。制作は2017年に『Fate/Apocrypha』を手掛けたA-1 Pictures。さらにアプリゲーム『Fate/Grand Order』アニメーションCMや原作小説アニメーションCMなどで常に新しい映像表現を見せてきた新鋭の榎戸 駿と坂詰嵩仁が監督を務め、躍動的かつ大胆にアニメーション化。“偽り”の聖杯戦争、その戦端が黎明を告げる。
■公式サイト：https://fate-strange-fake.com/
■公式X（@Fate_SF_Anime）：https://x.com/Fate_SF_Anime
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340287/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340287/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/FSF_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
