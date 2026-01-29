アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII PCR」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との、『プリンセスコネクト！Re:Dive』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage1】
コラボレーションの第二弾として採用された本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」※2との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「キャル」「サレン」「ユニ」の3モデル。左右ハウジングに各モチーフをレーザー加工、充電ケース天面にキャラ名や作品タイトル入りのモチーフを印刷加工し、各キャラクターの世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。「キャル」「サレン」「ユニ」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて1月30日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「アクリルキーホルダー」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、1月30日（金）15:00より販売開始致します。
※1 スマートフォン向けRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』とは
アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』は、Cygamesが開発・運営するスマートフォン向けゲームです。豪華声優陣が演じる総勢100名以上の魅力的なヒロインが登場し、キャラクターたちがフルボイスで織りなす奥の深いシナリオと、 物語を彩る美麗なアニメーションを楽しむことができます。 2018年2月の配信開始以来、国内外で多くの方々にプレイしていただくとともに、TVアニメの放送や楽曲のリリースなど、さまざまな展開を続けています。
■公式サイト：https://priconne-redive.jp/
■公式X（@priconne_redive）：https://x.com/priconne_redive
(C) Cygames, Inc.
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage1】
コラボレーションの第二弾として採用された本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」※2との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「キャル」「サレン」「ユニ」の3モデル。左右ハウジングに各モチーフをレーザー加工、充電ケース天面にキャラ名や作品タイトル入りのモチーフを印刷加工し、各キャラクターの世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。「キャル」「サレン」「ユニ」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて1月30日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「アクリルキーホルダー」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、1月30日（金）15:00より販売開始致します。
※1 スマートフォン向けRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』とは
アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』は、Cygamesが開発・運営するスマートフォン向けゲームです。豪華声優陣が演じる総勢100名以上の魅力的なヒロインが登場し、キャラクターたちがフルボイスで織りなす奥の深いシナリオと、 物語を彩る美麗なアニメーションを楽しむことができます。 2018年2月の配信開始以来、国内外で多くの方々にプレイしていただくとともに、TVアニメの放送や楽曲のリリースなど、さまざまな展開を続けています。
■公式サイト：https://priconne-redive.jp/
■公式X（@priconne_redive）：https://x.com/priconne_redive
(C) Cygames, Inc.
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340186/images/bodyimage3】