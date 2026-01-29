フリーマガジンPoco’ce（ポコチェ）の「TREND SELECTION 2026」に選出！！

発酵未来研究所 株式会社

発酵未来研究所株式会社（本社：東京都、代表取締役：渡辺まゆ美）は、砂糖を使わず、発酵の力によって自然な甘みを引き出した「発酵未来あんこ-辻村式」の開発・販売を行っています。本商品は、スイーツや料理への応用が可能な次世代の甘み素材として、一般のお客様をはじめ、国内外の食品事業者に向けて展開し、日本の発酵文化を世界へ発信しています。

公式サイト：https://hakkomirai-lab.com(https://hakkomirai-lab.com)

Poco’ce（ポコチェ）

Poco’ce（ポコチェ） は、出版社 タンクパブリケーションズ が発行する、都心で働く30代女性をメインターゲットとした女性情報誌です。仕事もプライベートも大切にし、流行や感性に敏感で、自分自身を磨くことに前向きな女性に向け、ファッション・美容・ライフスタイル・食など、“今”と“これから”に寄り添う情報を発信しています。

都営地下鉄各駅や定期購読を中心に、毎月8万部を発行。2026年1月10日発行の 1・2月号（表紙：浜辺美波）は、巻頭特集「TREND SELECTION 2026」にて、発酵未来あんこ-辻村式 が選定されました。「TREND SELECTION 2026」は「今年はコレが来る！」と言う特集で「話題のサービスや新商品」を紹介する特別企画です。

発酵未来あんことは

発酵＝発光。甘い革命。

発酵未来研究所株式会社が開発した「発酵未来あんこ-辻村式」は、“発酵あんこ”の枠を超えた、ジャパンクオリティの「新しい発酵の甘み素材」です。小豆 × 米麹 × ドライフルーツ × 国産発酵16雑穀パウダー（青肌玄米、もち玄米、黒米、発芽玄米、赤米、緑米、はだか麦、胚芽押麦、もち麦、米粒麦、はと麦、もちあわ、うるちあわ、もちきび、ひえ、トウモロコシ）。砂糖を一切使わずとも自然な甘さが生まれ、発酵 × 腸活 × 美容 × 健康をすべて兼ね備えた“罪悪感のない甘み”。まさに“呼吸するように生きている”発酵素材です。

本商品は、発酵食スペシャリスト 辻村円氏、そして五ツ星お米マイスターを含む穀物7大資格を持つ 澁谷梨絵氏が開発した「国産発酵16雑穀パウダー」との融合により誕生しました。

私たちは、この日本の発酵文化の素晴らしさを、「ナチュラル・リカバリー・スイーツ」、毎日食べるコトで元気になる「サプリフード」という新領域として世界へ発信し、未来の食文化を創造していきます。

商品コンセプト

●砂糖・人工甘味料不使用、グルテンフリーの自然な発酵の甘み

●和でも洋でもない、新感覚のスイーツ／甘み素材

●発酵の力で“健康美”を支える発酵スーパーフード

●ヴィーガン・プラントベース対応、医療・高齢者施設でも安心

●美容・健康志向の方に向けた、罪悪感のないやさしいおやつ

● 独自製法により栄養価と美味しさを両立、生きたまま冷凍でお届けしフードロス削減

導入・活用シーンについて

●商品ラインナップ：一般のお客様向けに140gスタンドパック（プレーン／チョコレート／ピーナッツ／ひよこ豆）を展開。

業務用として1kg・2kgサイズにも対応 日常のおやつから継続利用、メニュー開発まで幅広く活用可能

●ウェルネス・健康分野：ジム、ヨガ教室、ピラティススタジオ、ファスティング施設、スポーツクラブ、スパ、ウェルネスリゾート など

●宿泊・おもてなしの現場：ホテル、旅館、リゾートホテル、空港ラウンジ

●飲食・スイーツのプロフェッショナル分野：カフェ、コーヒースタンド、和カフェ、ベーカリー、パティスリー、かき氷専門店、和菓子店、洋菓子店、中華菓子店、レストラン

●医療・福祉・教育分野：病院、クリニック、高齢者施設、デイサービス、リハビリ施設、学校、保育園、学童保育、企業内食堂

●その他の活用シーン：アスリート向けの補食・コンディショニング用途にも対応



和でも洋でもない新しい発酵の甘みは、スイーツ・料理・ドリンクまでアレンジは無限大！あなたのレシピ、あなたの発想で使える “共創型の甘み素材”として新しいメニューづくりをサポート。

本件に関するお問い合わせ先

発酵未来研究所株式会社

メール：info@hakkomirai-lab.com(https://hakkomirai-lab.com/contact/)

公式Instagram：＠hakkomirai(https://www.instagram.com/hakkomirai/)

公式サイト：https://hakkomirai-lab.com

発酵未来あんこ・開発者

辻村 円（つじむら まどか）氏渋谷 梨絵（しぶや りえ）氏代表 渡辺 まゆ美

辻村 円（つじむら まどか）氏

発酵食スペシャリスト。

発酵ごはんの料理教室「円居」主宰、発酵あんこの菓子屋「つきのか」運営。静岡市内でオーガニックカフェやアパレル店の立ち上げに15年以上携わり独立、出産を機に発酵食を学び資格を取得。

2013年にアトリエ「円居」を開き、旬野菜や雑穀と発酵を組み合わせたプラントベースな教室を開始。月250名を超える生徒が通い、オンラインで全国に発信。2022年には「つきのか」を法人化し、発酵あんこに特化した菓子を製造販売。著書に「旬野菜の発酵ごはん」などがあり、図書館にも所蔵。地元メディアでも多数紹介され「発酵のカリスマ」として全国にファンを持つ。

著書「旬野菜の発酵ごはん」「新しい発酵ごはん」「発酵あんこのお菓子」

渋谷 梨絵（しぶや りえ）氏

株式会社シブヤ代表。

日本で唯一、穀物の6大専門資格（五つ星お米マイスター、雑穀エキスパート、ごはんソムリエ、薬膳インストラクター、雑穀マイスター、発酵食スペシャリスト）をすべて取得した女性米屋。

大手IT企業勤務を経て家業に戻り、2006年に三代目として代表取締役に就任。全国200か所以上の田んぼを巡り、300種以上の米を食べ比べながら、生産者と共に“本当に美味しい米と雑穀”を追求してきた、日本のトップランナー。運営する「米処 結米屋」は松屋銀座本店をはじめ全国の百貨店に展開。体調やライフスタイルに寄り添った雑穀提案や商品開発にも定評がある。

「美味しいお米と雑穀で、人を元気にする」を理念に、商品開発や講演、メディア出演など幅広く活動している。

渡辺 まゆ美（わたなべ まゆみ）

発酵未来研究所株式会社 代表取締役。

家族の闘病経験をきっかけに発酵あんこと出会いその可能性を感じ起業。

老舗和菓子店や大手商社、小売、テレビ局など多様な現場で経験を積み、商品企画・営業・広報に強みを持つ。

2025年8月、願いや未来への扉が開かれる

「ライオンズゲート」の期間に発酵未来研究所を設立。発酵食スペシャリスト 辻村円氏、五ツ星お米マイスター 澁谷梨絵氏と共に 日本の発酵文化を世界へ届けたいという熱い想いを胸に活動している。

発酵未来あんこ｜導入・アレンジ例

発酵未来研究所 株式会社

URL https://hakkomirai-lab.com

◆Instagram：https://www.instagram.com/hakkomirai/

◆Facebook：https://www.facebook.com/hakkomirai?locale=ja_JP

◆YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCoRvUjXlH4vO6nQhfm9CYBQ

◆ご注文：https://hakkomirailab.stores.jp/

業種商業（卸売業、小売業）

本社所在地：東京都中央区東日本橋2-11-8

電話番号：03-5829-3570

代表者名：渡辺まゆ美

設立：2025年08月