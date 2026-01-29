世界のペプチド治療薬向け受託API製造市場は、2025年の28.9億米ドルから2030年までに41.2億米ドルへ拡大
契約製造企業がペプチド医薬品開発の将来をどのように形作っているのか
ペプチド治療薬向け受託原薬（API）製造市場は、ペプチドベースの医薬品の開発および商業化を支援する第三者製造サービスに焦点を当てています。本市場分析では、2020年から2025年までの実績期間を検証するとともに、2025年から2030年までの見通し、および2035年までの長期予測を提供しています。市場動向は主要な世界各地域ごとに分析され、各地域における主要国の経済についても詳細に評価されています。
2025年時点で、世界のペプチド治療薬向け受託API製造市場は約28億9,000万ドルと評価され、過去5年間にわたって着実な拡大を示してきました。2020年から2025年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）8.0％で成長しました。今後は、2025年の28億9,000万ドルから2030年には41億2,310万ドルへ拡大すると予測されており、この期間のCAGRは7.4％と見込まれています。その後は成長ペースが緩やかになり、2029年以降はCAGR6.7％で推移し、2035年には56億9,490万ドルに達すると予測されています。
主要製造企業の戦略的動向
ペプチド治療薬向け受託API製造分野で事業を展開する企業は、競争力強化に向けた取り組みを積極的に進めています。生産規模の拡大や運用能力の高度化を通じて、増加かつ高度化する需要への対応が重視されています。また、多くの市場参加企業が、効率性の向上、新たな能力の獲得、グローバル展開の強化を目的として、戦略的パートナーシップやアライアンスの構築を優先しています。これに加え、イノベーションや先進的な製造技術への継続的な投資により、技術力とサービス範囲の拡充が進められています。
レポートの完全版はこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/peptide-therapeutics-contract-active-pharmaceutical-ingredient-api-manufacturing-global-market-report
将来機会を捉えるための戦略的重点分野
市場での競争力を高めるために、ビジネス・リサーチ・カンパニーは、ペプチド治療薬向け受託API製造企業が複数の能力強化に注力することを推奨しています。これには、多様な分子タイプやバッチサイズに対応可能な柔軟な生産体制の構築や、需要増加に対応するための商業規模インフラの拡充が含まれます。
さらに、合成、精製、品質試験を統合したエンドツーエンド型製造プラットフォームへの需要が高まっています。特に、大規模な高純度固相ペプチド合成（SPPS）設備の新設を通じたSPPS能力の高度化が重要視されています。同時に、ハイブリッド合成手法の導入は、プロセスの柔軟性向上と最終製品の品質改善に寄与しています。規制要件への対応と一貫した製品品質を確保するため、GMP準拠の製造体制強化も引き続き不可欠です。
ペプチド受託API製造市場の概要
ペプチド治療薬向け受託API製造とは、製薬企業やバイオテクノロジー企業に代わり、ペプチドベースの有効成分を製造する専門的なアウトソーシングサービスを指します。これらのサービスには、固相または液相によるペプチド合成、精製、分析評価、スケールアップ、ならびに臨床および商業供給に対応したGMP準拠製造が含まれます。
ペプチドAPI製造を外部委託することで、医薬品開発企業は自社で高額な製造設備を保有することなく、信頼性が高く、高品質かつスケーラブルな生産体制を確保できます。ペプチドAPIは、注射剤や経皮製剤に使用されるほか、経口製剤としての利用も拡大しています。使用環境は、病院、専門クリニック、在宅医療まで幅広く及びます。製造工程には、アミノ酸鎖の組み立て、精製、凍結乾燥、品質試験などが含まれ、これらはすべて厳格な現行適正製造基準（cGMP）のもとで実施されます。
レポートの完全版はこちら
