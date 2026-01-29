東芝：大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバーのサンプル提供開始について

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、車載ブラシ付きDCモーターを制御するブリッジ回路向けに、ゲートドライバー[注１]「TB9104FTG」のエンジニアリングサンプル提供を開始しました。新製品は、パワーバックドアやパワースライドドア、パワーシートなどのボディー系アプリケーションに使用される大電流駆動モーターに対応しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260128799297/ja/

東芝：大電流駆動対応の車載ブラシ付きDCモーター用ブリッジ回路向けゲートドライバー「TB9104FTG」

近年の自動車では、可動部の電動化が進み、1台当たりに多数のモーターが搭載されています。特にボディー系アプリケーションのモーター使用数の増加が顕著となっています。これに伴い、モーターを駆動するドライバーの数も増加しており、システムの小型化が求められています。また、自動車の軽量化のため、ワイヤハーネスの削減も求められています。

新製品TB9104FTGは、5.0mm×5.0mm (typ.)の小型VQFN32パッケージを採用しています。パッケージの裏面には放熱パッドを設けており、高放熱を実現しています。これにより、特にボディー系アプリケーションで使用される大電流駆動のブラシ付きDCモーター向けに、外付けのMOSFETと組み合わせてコンパクトな駆動回路を提供します。

また、新製品はマイクロコントローラーとのインターフェースにSPI[注2]を採用し、多数の設定項目とステータス情報を提供します。特にモーターへの回転指示は、専用端子だけではなくSPI経由でも可能です。さらに、SPIバスに複数のゲートドライバーを接続することで、配線の共有化によりワイヤハーネス削減を実現します。

加えて、新製品はPWM駆動回路を内蔵しています。SPIでの複数接続を考慮し、マイクロコントローラーから回転指示を一度出すだけで、あらかじめ設定したPWM駆動周期によるモーターの連続駆動が可能です。これにより、マイクロコントローラーの負荷軽減や、SPIバスの混雑の緩和に貢献します。

さらに、新製品は大電流を扱うデバイスとして安全性を確保するため、モーター駆動電流を検出する、高精度な電流検出アンプを内蔵しています。電流検出アンプの出力をマイクロコントローラーへフィードバックすることで、異常電流発生時にはマイクロコントローラーからの駆動停止制御を高精度で行うことができます。また、各種異常検出機能と駆動停止機能も搭載しています。

当社は、今後も車載モーター用ドライバーICのラインアップを拡充し、車載機器の電動化や安全性向上に貢献していきます。

[注1] MOSFETを駆動するためのドライバー

[注2] Serial Peripheral Interface: 同期式シリアル通信で、データを同期して送受信をするためのプロトコル

応用機器

車載ボディー系アプリケーション

・パワーバックドア、パワースライドドア、パワーウインドウ、パワーシートなどの大電流が必要なブラシ付きDCモーターの駆動

新製品の主な特長

・小型高放熱のVQFN32パッケージを採用

・マイクロコントローラーとのインターフェースにSPIを採用

・PWM駆動回路を内蔵

・各種異常検出機能を搭載

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TB9104FTG

当社の車載ブラシ付きモータードライバー向け製品の詳細については下記ページをご覧ください。

車載ブラシ付きモータードライバー

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本資料に掲載されている情報 (製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260128799297/ja/

Contacts

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

アナログデバイス営業推進部

Tel: 044-548-2219

お問い合わせ

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

半導体広報・予測調査部

長沢

e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation





