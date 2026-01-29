リウェルとアイシン、「客観的ストレス蓄積判定」活用実証を開始　ストレスの可視化で、データに基づく就労定着支援を実現

株式会社エムステージグループ

リウェルは、うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調で休職・離職された方に対し、復職・就労に向けたサポートを行う福祉サービス施設『リウェルリワークセンター』を運営しています。認知行動療法を中心とした100種類以上の豊富なプログラムや、独自のシステムを活用したサポートにより、令和6年度の施設利用者満足度は99%※2、職場定着率は93%※3と高い水準を維持してまいりました。

昨今、メンタルヘルス不調者が増加の一途をたどるなか、リウェルはこの度、アイシンと連携し、客観的なストレス蓄積判定を活用した就労定着支援の実証を開始いたします。アイシンは、体の表面から放出される皮膚ガスに着目し、東海大学・関根教授との協業により、ガス成分の分析からストレスの蓄積予兆を捉える「生体センシング技術」を開発しています。本実証では、この技術を活用することで、従来は本人の主観に頼らざるを得なかったストレス状態を数値として可視化し、客観的データに基づいた、より精度の高い効果的なサポート体制の構築をめざします。

リウェルは「働きたい人が健全に働ける社会へ」をビジョンに、今後も、未来につながるリワークサービスを提供してまいります。

※1：体の表面から常に放出されるガス。放散量はわずかだが、800種類以上のガス成分を含み、個人差がある。また、食事や体調、精神状態などによっても変化する。

※2：令和6年度 リウェルリワークセンター卒業者アンケート結果より

※3：令和6年度 リウェルが運営する『リウェルリワークセンター』実績

◼︎「客観的ストレス蓄積判定」活用実証に至った背景

「自分はまだ頑張れる」「これくらいは大丈夫」といった本人の前向きな意欲とは裏腹に、心身には自覚のないストレスが蓄積している場合があります。ストレスは目に見えず、蓄積の速度にも個人差があるため、主観的な判断には限界があります。本人が「大丈夫」と感じていても、無自覚なストレスが深刻な不調として突如表面化してしまうケースは少なくありません。こうした「無自覚なストレス」に起因する不調を未然に防ぎたい。この強い思いから、当社はアイシンと連携し、「客観的ストレス蓄積判定」を活用した実証実験を開始いたします。

本実証では、本人が気づいていないストレスの状態を数値化・可視化します。「頑張り」を否定するのではなく、客観的なデータを提示することで、「早期の気づき」と「具体的な対処」を適切なタイミングで促す仕組みを構築してまいります。この実証を皮切りに、データに基づく新たな復職支援の形を確立し、不調を未然に防ぐ健やかな社会の実現に向けて邁進いたします。

◼︎リウェルの復職支援サービス

◯ 個人向け復職支援『リウェルリワークセンター』

メンタルヘルス不調により休職中の方が、復職後に再発せずに安定して働くために行うリハビリトレーニングを提供する公的な障害福祉サービス施設です。

リウェル代々木センター（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-12 S-FRONT代々木4F）リウェル大宮センター（埼玉県さいたま市大宮区仲町2-65-2 Vスクエア大宮4F）

＞詳細はこちら：https://re-well.jp/service/personal/

◯ 企業向け復職支援『WellcoHR』

従業員の復職支援を適切なフローで実施、管理できる復職支援マネジメントシステムです。

＜3つの特徴＞

・手探りだった復職支援を、適切なフローに導く

厚生労働省が推奨するフローを現場に落とし込んだ、抜け漏れのない復職支援の進捗管理が可能。正しい対応を把握しながら進める復職支援で、無駄な対応や不安を減らす。

・業務と情報がシンプルにまとまる

煩雑になりがちな業務のスケジュールや、求職者の情報がシンプルにまとまる。休職、復職管理に必要な便利機能も多数。

・リワークトレーニングを実施できる（『Wellcoリワーク』）

全国の休職中の従業員を対象に、オンラインにてリワークトレーニングの実施が可能。従業員の再発防止、パフォーマンス向上、休職の長期化防止などのより適切な復職判定材料としても効果的。

＞詳細はこちら：https://re-well.jp/service/corporate/

株式会社リウェル

エムステージグループとして培ってきた産業保健の経験と知見を活かし、企業と連携したリワーク支援サービスを展開。休職・復職を経て、前向きに働けるようになりたいという社員の願いと、これからも元気に働いてもらいたいという企業の思いをつなぎます。

＜会社概要＞

商 号：株式会社リウェル https://re-well.jp/

代表者：代表取締役 鈴木 友紀夫

設 立：2022年4月

本 社：〒141-6005 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 5階

事業内容：就労移行支援サービス

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

法人向けリワーク支援と関連業務の請負