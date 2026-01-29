「知っている英語」から「使いこなせる英語」へ。AIが導く次のステージ、Kimini Plusコース レベル8・9登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、オンライン英会話サービス「Kimini英会話」を提供している株式会社 Glats（東京・品川／代表取締役社長：杉原聡）は、2026年1月21日（水）にAIが学習者一人ひとりの学習状況を分析し、最適な学習内容を提供するアダプティブラーニングシステムを採用したコース「Kimini Plusコース レベル8」「Kimini Plusコース レベル9」をリリースしました。

■Kimini Plusコースの特徴

1.予習時の正答率によってレッスンスライドが最適化！

Kimini Plusコースは、AIが学習者一人ひとりの学習状況を分析。学習者の習熟度に合わせてレッスン時に表示されるレッスンスライドが変わるので、苦手な単元は基礎からしっかり学習を行い、得意な単元は難易度の高いレッスンスライドからレッスンを始めることができます。

2.英会話に必要な基礎的な英文法を、実践的に学ぶことができる！

各レッスンではターゲットとなる英文法があり、日常生活の中で「使える・話せる英語」として習得できるように教材が設計されています。レッスンを進めていくにつれて、実際に英語で話せる内容が増えていくことを実感できるので、英語学習に対するモチベーションを保ちながら、楽しく学習ができます。

3.事前に日本語での文法解説動画で予習できるから安心

オールイングリッシュのレッスンに不安を感じる学習者でも安心して受講できるよう、事前学習教材には、レッスンで扱う英文法の日本語による解説動画をご用意。事前に文法について理解を深めておくことで、レッスンでは話す練習により集中できます。

■Kimini Plus詳細

・https://kimini.online/materials/kmnp/

学研のオンライン英会話 「Kimini英会話」とは？

Kimini英会話は、学研80年の教育ノウハウを活かしたオンライン英会話サービスです。学研の長年の教材開発の知見を活かして作成した質の高い教材が特長です。レッスンの受講には、専用アプリなどは不要で、パソコンやスマートフォンなどから受講が可能です。年齢や学習目的に合わせてコースを選ぶことができ、幼児から学生、社会人など幅広い年齢の方々にご利用いただいております。

■娯楽と学習が融合した、子どもも大人も楽しめる新感覚スクールとして第1位を獲得

『LDK』など徹底した消費者目線による独自評価で定評のある雑誌を発行する晋遊舎の『MONOQLO』のムック本『英語教材完全ガイド2025』（晋遊舎刊）にて、「趣味型におすすめの英会話スクール」部門でベストバイ第1位に選出。

＜詳細＞

・掲載：英語教材完全ガイド2025

・調査期間：2025年2月1日～2月28日

・調査方法：専門家によるエンターテイメント性の高い教材、コンテンツ・使いやすいデザインと操作性・学習と楽しみのバランスの良さ、コミュニティ機能および、柔軟な学習進度調査

■レベルや学習目的に合わせた豊富なコースをご用意！

Kimini英会話では、教育業界を牽引する学研の教材開発ノウハウを活かし、「わかりやすさ」と「効果的なアウトプット」に徹底的にこだわった高品質な教材を使用しています。スピーキング力強化に偏りがちなオンライン英会話の中でも、バランスよく「聞く（リスニング）」「話す（スピーキング）」「読む（リーディング）」「書く（ライティング）」の4技能を身につけられるように設計しており、予習・復習教材も用意しています。予習・復習教材は印刷することもできるので、小さなお子さまでも取り組みやすい環境が整っています。

＼受講コースに迷う際はこちら／

3つの質問に答えるだけで、あなたにぴったりのコースがみつかる

コース診断

▶https://kimini.online/course-diagnosis/

■レッスン＋αで差がつく！ 24時間使えるスキル強化トレーニング

Kimini英会話の人気プラン「スタンダードPlusプラン」「ウィークデイPlusプラン」では、レッスンに加えて、自学習コンテンツも24時間いつでも利用可能。英語を話すために欠かせない6つのスキル、語彙・文法・リスニング・リーディング・クイックレスポンス・発音を、目的やレベルに応じてバランスよく強化できます。

■頼れる“レッスン外の相棒”「Kimini AI」も登場！

レッスン外学習をさらに支える新たな学習サポートとして、英語学習サポート特化型AIチャットボット「Kimini AI」の提供も開始。「英文添削」「翻訳」「予習・復習の質問対応」だけでなく、AI講師と音声で会話しながらスピーキング練習ができる「AIレッスン」など、英語学習のあらゆる場面で活躍。初心者にも安心の設計で、レッスン外でも学びが止まらない環境を整えます。

＜一般向け＞無料体験実施中！ Kimini英会話 公式サイト：https://kimini.online/

＜教育機関向け＞学研オンライン英会話 for School： https://kimini.online/school/

■株式会社Glats

株式会社Glatsは、"最高のテクノロジーで本物の学びを" をモットーに、オンライン英会話サービスやオンライン中国語サービスを提供するエドテックカンパニーです。

＜サービス一覧＞

・Kimini英会話公式サイト：https://kimini.online/company/

・学研オンライン英会話 for School：https://kimini.online/school/

・CC LESSON：https://www.cclesson.com/



・代表取締役社長：杉原 聡

・所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-11-8 学研ビル

・創立：2016年7月

・資本金：12,050万円（資本準備金含む）

・事業内容：オンライン英語学習サービスの開発・運営及びレッスン提供事業および中国語学習に関するサービスのプラットフォーム事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開