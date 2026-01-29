大阪・関西万博に設置した「マイボトル洗浄機」を関西大学千里山キャンパスへ移設

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、関西大学千里山キャンパスに2025年大阪・関西万博にて設置した「マイボトル洗浄機」を2026年１月26日に移設しました。

マイボトル利用の妨げの1つとなっている「洗浄の手間」を解消することでより使いやすい環境を整え、学生・教職員の行動変容を後押しします。

移設されたマイボトル洗浄機マイボトル洗浄機使用の様子

当社は、2023年10月に「関西大学SDGsパートナー制度（※）」に登録して以来、関西大学と産学連携でプラスチックごみ削減に向けたマイボトルの利用普及を推進してきました。2024年5月からは学生が主体となって発案した企画を通じ、マイボトル所持者を「ECOひいき」する「関大マイボトルアンバサダー『ECOひいきプロジェクト』」を共同で始動しています。

※「関西大学SDGsパートナー制度」とは、関西大学の取り組みに賛同する企業、自治体、教育機関、団体等が関西大学SDGsパートナーとして連携し、相互の人的、知的資源の交流と物的資源の活用により、SDGsの取り組みについて一層の推進を図るものです。

●「マイボトル洗浄機」の概要

象印マホービンでは、2006年よりマイボトルを繰り返し使用することでプラスチックごみ問題などの社会課題解決につなげる啓発活動を続けています。活動から約20年が経ち、マイボトルが普及する一方で、マイボトルを持っていても使用しないという方が一定数いることが分かってきました。そうした方のマイボトルを持ち歩く際の不満要素として、「持ち運び時の重さ」「中身を準備する手間」「中身が無くなって追加する時に外出先で洗えない」などが挙げられます。そこで、マイボトル活用の妨げの1つである「洗浄の手間」を解消するため、「マイボトル洗浄機」の開発に着手しました。実用化に向けて開発を進める中、大阪・関西万博の特別参加プログラム「Co-Design Challenge」に選定されたことにより、会場内に万博モデルを10台設置しました。会期中の総洗浄回数は158,488回、総CO2削減量は約12,837kgとなりました。

会期終了後、万博会場で設置された「マイボトル洗浄機」10台は別の場所へ移設し、ご活用いただきます。環境負荷の低減と、マイボトルをより日常的に活用しやすい社会の実現に向け、今後も活動を続けてまいります。

万博会場に設置されている様子約20秒で洗浄・除菌ができます

●関西大学への「マイボトル洗浄機」移設の背景

関西大学では、2020年度よりウォーターサーバーを導入し、マイボトル利用の促進を通じて使い捨てプラスチックごみの削減に取り組んできました。

2023年10月には象印マホービン株式会社を「関西大学SDGsパートナー」に迎え、産学連携の体制を強化。2024年5月からは、学生が主体となってマイボトル普及を目指す「関大マイボトルアンバサダー『ECOひいきプロジェクト』」を始動し、学内外で利用者の拡大を図ってきました。

こうしたこれまでの活動をさらに発展させ、キャンパスにおけるマイボトル利用をより身近なものにするため、このたび千里山キャンパスへ「マイボトル洗浄機」を導入しました。マイボトル利用の妨げの1つとなっている「洗浄の手間」を解消することで、より使いやすい環境を整え、学生・教職員の行動変容を後押しします。

■関西大学の概要

大学名：関西大学（Kansai University）

理事長：芝井 敬司

設立：1886年11月

所在地：大阪府吹田市山手町3丁目3番35号

URL ：https://www.kansai-u.ac.jp/