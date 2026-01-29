三田村邦彦が奈良でおとな旅！冬の”ならまち”で昼前から立ち飲み?! 映えスイーツ、新感覚おでん、三田村絶賛の極上麻婆豆腐も!!

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦（右）、上原美穂（左）

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は上原美穂と奈良へ。ほっこり冬のならまち、身も心も温まる古都さんぽ

ならまち始まりの地 世界遺産「元興寺」(C)テレビ大阪 世界遺産の元興寺へ

この日は晴天に恵まれ、気分も晴れやかにおとな旅がスタート！

最初に訪れたのは、ならまちの中心に位置する【元興寺（がんごうじ）】。世界遺産・南都七大寺のひとつです。

(C)テレビ大阪 境内の広さが伝わります

奈良時代、元興寺はとても大きなお寺だったそうです。1451年の火災で主要伽藍の多くが焼失。現在の本堂となっているのが、鎌倉時代に僧房を改築した、国宝の「元興寺極楽堂」です。ならまちの歴史を伺いながら、はるか昔に思いを馳せます。

ならまちで珍しい昼前から飲める立ち飲み店

(C)テレビ大阪 看板を見て「俺を読んでないかい」（三田村）

元興寺を後にしたふたりは、ならまちをぶらり散策。すると、【立ち喰い呑み処 いな安】の看板が目に入ってきました。2025年6月にオープンした立ち飲み屋さんです。ならまちでは珍しく午前中から飲めるお店で、旬の魚やにぎり寿司も気軽に味わえると大人気！

(C)テレビ大阪 出汁わりをぐいっと…！

まずはビールで乾杯！平目、しまあじなどのにぎり壽司をいただきます。生たこはコリコリでプリプリ！お酒がすすむ料理の数々にご満悦の三田村。さらに、大好物の『出汁わり』の文字を発見し、さっそく注文。ぐいっと飲み干し、すぐ「おかわり！」。

奈良の花街 現役芸妓が営む十割蕎麦店(C)テレビ大阪 女将の菊乃さんと

お次は、奈良に残る花街「元林院（がんりんいん）」にある、お茶屋バー【つるや】。昼は蕎麦屋さんとして、一風変わった十割蕎麦がいただけます。出迎えてくれた女将の菊乃さん、１３０年続く花街で唯一現役の芸妓さんなんです。

(C)テレビ大阪 奥がチャーシュー蕎麦、手前が和牛あつもり

『黒糖焼酎の蕎麦湯割り』も珍しいのですが、一緒にいただくお蕎麦は…なんと『チャーシュー蕎麦』！三田村は「これは新しい！おそばもおいしいし、チャーシューもめちゃくちゃおいしい！」と大絶賛！上原がいただいた『和牛あつもり』は、そばが見えないほど牛肉がたっぷり！このお肉がやわらかくておいしくて、こちらも大満足です！

冬の名物！奈良県産いちごの映えスイーツ(C)テレビ大阪 『奈良県産いちご串だんご』と『いちごミルク葛湯』

奈良はいちごの産地としても有名。【招福庵】では、期間限定のグルメフェア「奈良いちごまみれ2026」のメニューがいただけます。運ばれてきたお盆を見ると…まさに”いちごまみれ”！食べるのがもったいないくらいの映えスイーツです！

人気スパイス居酒屋 新感覚!?マサラおでん(C)テレビ大阪 お店の前で上原が見つけた文字は…

またもや気になるお店を発見！様々なスパイス料理が楽しめる居酒屋【酒と肴 なかむら】です。スパイス伝来の地・奈良ならではのお店で、中に入るとスパイシーな香りに包まれます。

(C)テレビ大阪 新しいおでんに三田村びっくり

まずは、スパイスの女王と呼ばれるカルダモンを漬け込んだ、自家製焼酎で乾杯！『実山椒と豆腐のパンチ揚げ』『スパイス串焼き』など、スパイスを効かせた料理はどれも美味しそうですが、やはり気になるのが…ぐつぐつと煮込まれた『マサラおでん』。３年もの間、試行錯誤を重ねた上に完成した名物で、トロトロの大根、大きながんもどき…どれも絶品です！

返金保証あり！店主自慢の極上麻婆豆腐(C)テレビ大阪 紹興酒と紹興酒ビールで乾杯！

最後は、三田村が今回の旅でどうしても行きたかったお店へ。東向商店街にある【中華処 青天】です。極上麻婆豆腐が大人気で、なんと返金保証があるんです！ その味にほれ込んだ三田村。５年以上ぶりに念願の再訪問です。

(C)テレビ大阪 進化した麻婆豆腐の味は…三田村の口に合うのか？！

まずは、大和ポークを使った『青天流こだわりの焼餃子』をいただきます。注文が入ってから包んで焼くので、皮はモチモチでパリパリ！焼き加減が絶妙で、お酒が進みます。

そしてついに！極上麻婆豆腐の『大和牛のXO醤 麻婆豆腐』が登場！三田村が以前に食べた時から、さらに進化したとか。果たしてそのお味は？！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tabi/

〇番組公式Xアカウント

https://x.com/tetsutabiclub

〇番組公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/tvo.otonatabi/