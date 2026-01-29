アイエスエフネットグループ、「DEI」から「DEIB」へ指針を拡大

株式会社アイエスエフネット

アイエスエフネットグループ（本社：東京都港区、代表：渡邉幸義）は、これまで推進してきた「DEI（Diversity, Equity, Inclusion：多様性、公平性、包摂性）」の取り組みを一段と進め、2026年1月より新たに「B（Belonging：帰属意識・つながり）」を加えた「DEIB」へと指針を拡大いたします。





◆背景

アイエスエフネットグループはこれまで、多様な人材が活躍し、公平な機会を得られる組織づくりに注力してまいりました。このたび、その取り組みをさらに深めるため、新たに「Belonging（帰属意識）」を重要な柱として据えることといたしました。

「Belonging」とは、属性や役割にかかわらず、誰もが「自分らしく、この場所にいていいのだ」と心から実感できる状態を指します。多様な人材が集まり（Diversity）、公平に扱われ（Equity）、受け入れられる（Inclusion）だけでなく、一人ひとりが組織との強いつながりを感じ、心理的安全性を保ちながら最大限のパフォーマンスを発揮できる環境こそが、持続的な企業価値の向上につながると確信しています。

◆推進担当者のコメント

「アイエスエフネットグループにとって、人材は最大の財産です。このたび『DEIB』を掲げることは、単なる呼称の変更ではなく、従業員一人ひとりが主役となり、安心して挑戦できる場所を創り続けるという私たちの決意の表れです。2026年も、より強固な組織文化の構築に努めてまいります。」

◆アイエスエフネットグループについて

アイエスエフネットグループは、グループ社員約2,700名が一体となり、「IT」と「障がい者支援」の2つの事業を柱に、国内および海外の多くのお客さまのビジネスを支えるITインフラサービスを提供しています。また、多様な方々がお互いを尊重し認め合い、ともに成長していくため、ダイバーシティとインクルージョンを掛け合わせた「ダイバーイン雇用」にも取り組み、雇用創出に尽力しています。

アイエスエフネットグループHP：https://www.isfnet.co.jp/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。



