レコメンドエンジン「NaviPlusレコメンド」、画像解析AIが類似商品を提案するアパレル向け新ロジックを提供開始

株式会社DGビジネステクノロジー

デジタルビジネス総合支援を手掛ける株式会社DGビジネステクノロジー（デジタルガレージグループ会社 /本社：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：清水 和徳、以下：DGBT）は、ECサイト向けレコメンドエンジン「NaviPlusレコメンド(https://naviplus.dgbt.jp/recommend.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)」にて、商品画像をもとに類似商品を提案するアパレル向け新ロジック「画像レコメンド」の提供を開始します。

画像レコメンドは、生成AI技術を活用した画像解析AIが商品画像から色・形・デザインなどの特徴を抽出し、閲覧中の商品とイメージが近い商品をレコメンドする仕組みです。色味やシルエット、素材感など、“見た目”の印象が購買判断に影響しやすいアパレルなどのECサイトにおいて、ユーザーの関心に沿った商品提案を可能にし、サイト内回遊の促進や販売機会の拡大を実現します。

■背景

アパレルをはじめ、雑貨や家具・インテリアなどのECサイトでは、色・柄・シルエット・素材感といった要素をもとに似た商品を比較して選ぶユーザーが多く、購入判断において商品画像が重要な役割を担っています。一方で、テキストによる属性情報や商品説明だけでは、こうした微妙なニュアンスの違いを十分に表現しきれず、ユーザーが求める商品にたどり着けないことで、離脱や機会損失につながるケースも少なくありません。

こうした課題に対し、画像レコメンドは商品画像の視覚的な特徴を活用し、ユーザーの商品発見を後押しすることで、心地よい購買体験の提供に貢献します。

■画像レコメンドの概要

画像レコメンドは、「NaviPlusレコメンド」に搭載された、商品画像をもとに類似商品を提案するロジックです。

生成AI技術を活用した画像解析AIが商品画像を解析し、ユーザーが閲覧中の商品と色・形状・デザインなどの特徴が近い商品を検出してレコメンドします。例えば、黒のハイヒール・パンプスを閲覧しているユーザーに対し、色味やつま先の形状、ヒールの高さといった要素をもとに、テキスト情報だけでは発見しづらい類似商品を提案できます。



本ロジックにより、アパレルや雑貨、家具・インテリアなどのECサイトにおいて、行動履歴データが十分に蓄積されていない場合でも、商品画像の類似性を起点にレコメンドを開始でき、販売機会の拡大や購買率向上につながります。

導入時には管理画面上で表示されるレコメンド結果を事前に確認できるほか、既存機能のABテストやAIによる自動最適化機能を通じて、既存ロジックと比較・検証しながら、精度の高いロジックを選定できます。また、画像レコメンド単体にとどまらず、LLMレコメンドや協調フィルタリングなど最大3種のロジックを１つの表示枠内で組み合わせて表示でき、商材や導線に応じた最適なレコメンド設計を実現します。なお、「NaviPlusレコメンド」を利用中の企業には、追加費用なしで本機能を提供します（※）。

■今後の展開

「NaviPlusレコメンド」は、ユーザーの購買体験向上に向けた機能拡充の一環として、レビューエンジン「NaviPlusレビュー」と連携し、ユーザーレビューの評価や内容を反映した新ロジックの提供を予定しています。

今後も、検索やレビューなど「NaviPlusシリーズ(https://naviplus.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)」とのシームレスな連携を進化させ、サイト接客から顧客体験全体までを最適化する包括的なソリューションへと発展させていきます。

DGBTは、デジタルガレージのグループ戦略「DG FinTech Shift」のもと、決済プラットフォームを提供するグループ会社・株式会社DGフィナンシャルテクノロジーと連携し、事業者の事業成長を包括的に支援しています。コマース、マーケティング、AIをはじめとした先端技術を軸に、多様なプロダクトとプロフェッショナルによる伴走支援を組み合わせ、成果を再現する事業成長支援モデルを提供することで、事業者の競争力強化に貢献していきます。

※アイテム数によって有償となる場合があります

【NaviPlusレコメンドについて】https://naviplus.dgbt.jp/recommend.html(https://naviplus.dgbt.jp/recommend.html?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

「NaviPlusレコメンド」は、ECサイトのパーソナライズ化に特化したレコメンドサービスです。顧客の行動履歴や属性情報、アイテム情報など活用し、一人ひとりに合わせた商品を高精度に提示することで、顧客満足度を向上させ、CVR改善を実現します。2010年のサービス開始以来、国内の大手EC事業者様を中心に500サイト以上で導入されており、充実したサポート体制により、導入後も長期的な運用を支援しています。

また、「NaviPlusシリーズ」のサーチやレビューとの自動連携により、シナジーを高め、幅広いEC事業者様の売上向上に貢献しています。

- 多様なロジックで高精度なレコメンド：行動履歴、ユーザー属性、商品情報などを活用し、文脈とニーズに合った商品を提案- 自動最適化で成果を改善：複数ロジックからAIが最適なパターンを選択。CVR・CTRを高める組み合わせを自動運用- 外部サービス連携で活用を拡張：MA・Web接客ツールなどと連携し、Webサイト以外でもおすすめを届ける仕組みを提供- 導入・最適化サポート：導入後も安心して任せられる充実のサポート体制

導入事例

株式会社 大丸松坂屋百貨店様、株式会社マウスコンピューター様、株式会社 ジンズ様、株式会社エービーシー・マート様、グンゼ株式会社様、株式会社SBI証券様（順不同） 他

【NaviPlusシリーズについて】https://naviplus.dgbt.jp/(https://naviplus.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

「NaviPlusシリーズ」は、「サイト内検索サービス」 「レコメンドサービス」「レビュー管理サービス」「フォローメール・メッセージサービス」等のマーケティングサービスの提供を通じて、サイトの売上拡大と運用効率化の支援を行っています。ユーザーがサイトに流入した後のコンテンツとナビゲーションを最適化し、販売機会を最大化します。

【DGビジネステクノロジーについて】https://www.dgbt.jp(https://www.dgbt.jp/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)

DGビジネステクノロジー（DGBT）は、デジタルガレージグループのデジタルビジネス総合支援企業です。戦略支援、システム戦略、デジタルマーケティング、セキュリティ、データ活用など、多彩なソリューションを組み合わせ、戦略策定から販促、購入、リピートまで、コマースやデジタルビジネスのあらゆるプロセスを包括的に支援し、事業者の成長を後押しします。また、グループ戦略「DG FinTech Shift」をもとに、決済事業を展開する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーとDGBTの両輪体制で、事業者のビジネス最大化と経営基盤の強化を支援します。

