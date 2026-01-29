アルプス システム インテグレーション株式会社

アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下ALSI〔アルシー〕）が提供するクラウド型次世代Webフィルタリングサービス「InterSafe GatewayConnection（インターセーフ ゲートウェイコネクション）」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太）の「ITreview Grid Award 2026 Winter」Webフィルタリングソフト部門において、顧客満足度と市場認知度の高い製品に贈られる最高位の「Leader」を受賞いたしました。前回の受賞に続き、15期連続の受賞となります。また併せて、「中堅企業部門」、「中小企業部門」においても「Leader」を受賞し13期連続で計3部門での同時受賞となりました。

■ITreview Grid Awardについて

ITreview Grid Awardは、BtoB向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview（ITレビュー）」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰するものです。表彰製品は、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた四象限の満足度マップ「ITreview Grid」に基づき選出されます。

このたび、「InterSafe GatewayConnection」は、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果を対象にした「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、顧客満足度と市場認知度ともに高い製品として評価され、Webフィルタリングソフト部門の最高位である「Leader」を受賞いたしました。

アワード詳細 ＞＞https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

InterSafe GatewayConnectionの受賞カテゴリ-

Webフィルタリングソフト：https://www.itreview.jp/categories/web-filtering

■InterSafe GatewayConnectionについて

InterSafe GatewayConnectionは、マルチデバイス対応のクラウド型次世代Webフィルタリングサービスです。Windows / iOS / Android / Chrome OSに対応し、場所や端末、ネットワークを問わず全てのWebアクセスを柔軟にコントロール。テレワークや学校の授業（GIGA第2期対応など）における安心安全な端末利用を促進いたします。また、初期設定なしで手軽に使える「ダッシュボードサービス」や、無償のWebアクセスログ分析ツール「InterSafe LogNavigator」を利用することで、Web利用状況の可視化・分析ができ、組織全体の端末稼働状況を把握することが可能です。

製品詳細 >>https://www.alsi.co.jp/solution/cybersecurity/isgc/education/

■アルプス システム インテグレーション株式会社について

アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。

※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

アルプス システム インテグレーション株式会社

管理部 広報・人財課 田代・吉井

TEL：03-5499-8181 FAX：03-3726-7050 E-mail：pr@alsi.co.jp

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町1-7 URL： https://www.alsi.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d25498-195-9a0fc44cd1ae018a0338fd94270e85c6.pdf