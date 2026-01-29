【JAF福岡】JAFロードサービス隊員お仕事体験＆プレゼント付き「JAFデー」参加者募集中！

写真拡大 (全5枚)

一般社団法人　日本自動車連盟

JAF福岡支部（支部長 佐竹伸一）は、2月21日（土）道の駅くるめ（福岡県久留米市）において、会員向けイベント「JAFデー」を開催いたします。





本イベントは、各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、より多くのJAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。


今回は、4歳から12歳までのお子さまを対象に、JAF隊員になりきって、レッカー車の操作やタイヤ交換など、さまざまなお仕事を体験していただける内容となっています。参加者には、JAFオリジナルトミカを1台プレゼントいたします。（※要予約）


また、交通安全教育の一環として、交通安全クイズに答えることで作成できる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の作成や、クルマの死角体験など、どなたでも予約不要でご参加いただけるJAFブースも設けています。


「JAFデー 君もJAF隊員になれる！お仕事体験in道の駅くるめ」概要


■ 開催場所


道の駅くるめ イベント広場（福岡県久留米市善導寺町木塚221-33）


■ 開催日時


2026年2月21日（土）


1部 10:00～12:15


2部 13:10～16:00


※体験所要時間：上記のうち約30分間


※JAFブース：10:00～16:00


■ 募集定員


子ども（4歳～12歳） 54名


※JAF会員1名につき、子ども6名まで参加申込可


※応募多数の場合抽選


■ 参加条件


4歳～12歳のお子さま


■ 参加費用


子ども（4歳～12歳）ひとり1,300円


※トミカ1台付き ※保険料込


■ 体験内容


レッカー車レバー操作体験、タイヤ交換体験、バッテリー上がり作業体験


※天候などにより、体験内容は予告なく変更となる場合がございます


■ 申込方法


下記URLもしくは二次元コードよりお申し込み


https://jaf.link/49Hv7Jy


■ 申込締切


2月12日（木）23:55まで



イベント詳細・申し込みはこちら :
https://jaf.link/49Hv7Jy


予約不要！どなたでも参加いただけるJAFブースもあります♪

交通安全クイズに答えることで作成できる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の作成や、「クルマの死角体験」などを体験できます。



子ども安全免許証

クルマの死角体験 イメージ


このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。


一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部会員事業課


Tel：092-841-7670（平日 10:00～17:00）