【JAF福岡】JAFロードサービス隊員お仕事体験＆プレゼント付き「JAFデー」参加者募集中！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF福岡支部（支部長 佐竹伸一）は、2月21日（土）道の駅くるめ（福岡県久留米市）において、会員向けイベント「JAFデー」を開催いたします。

本イベントは、各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、より多くのJAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。

今回は、4歳から12歳までのお子さまを対象に、JAF隊員になりきって、レッカー車の操作やタイヤ交換など、さまざまなお仕事を体験していただける内容となっています。参加者には、JAFオリジナルトミカを1台プレゼントいたします。（※要予約）

また、交通安全教育の一環として、交通安全クイズに答えることで作成できる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の作成や、クルマの死角体験など、どなたでも予約不要でご参加いただけるJAFブースも設けています。

「JAFデー 君もJAF隊員になれる！お仕事体験in道の駅くるめ」概要

■ 開催場所

道の駅くるめ イベント広場（福岡県久留米市善導寺町木塚221-33）

■ 開催日時

2026年2月21日（土）

1部 10:00～12:15

2部 13:10～16:00

※体験所要時間：上記のうち約30分間

※JAFブース：10:00～16:00

■ 募集定員

子ども（4歳～12歳） 54名

※JAF会員1名につき、子ども6名まで参加申込可

※応募多数の場合抽選

■ 参加条件

4歳～12歳のお子さま

■ 参加費用

子ども（4歳～12歳）ひとり1,300円

※トミカ1台付き ※保険料込

■ 体験内容

レッカー車レバー操作体験、タイヤ交換体験、バッテリー上がり作業体験

※天候などにより、体験内容は予告なく変更となる場合がございます

■ 申込方法

下記URLもしくは二次元コードよりお申し込み

https://jaf.link/49Hv7Jy

■ 申込締切

2月12日（木）23:55まで

予約不要！どなたでも参加いただけるJAFブースもあります♪

イベント詳細・申し込みはこちら

交通安全クイズに答えることで作成できる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の作成や、「クルマの死角体験」などを体験できます。

子ども安全免許証クルマの死角体験 イメージ

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。

一般社団法人 日本自動車連盟 福岡支部会員事業課

Tel：092-841-7670（平日 10:00～17:00）