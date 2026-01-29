【第7回｜累計14,000名以上が参加申込】日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集結！「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2026 Spring-」開催

株式会社アカリク

博士人材をはじめとする大学院生・研究者のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒、以下 アカリク）は、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2026 -Spring-」を2026年3月11日（水）・3月12日（木）・3月13日（金）に開催いたします。

イベント詳細・参加予約について

下記URLよりイベント詳細をご確認いただけます。

https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar

下記ボタンからは無料で参加予約が可能でございます。

当日視聴が難しい場合も、事前に予約をいただきましたら、

全講演のアーカイブ視聴が可能でございます。ぜひご予約ください。

「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO」開催にあたって

この度、より一層多くの方と共に学びの機会を共有するため、

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、人事・採用について考えるオンラインEXPO

「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO - 2026 Spring-」を開催いたします。

本イベントには累計14,000名以上の方に申込・参加をいただいており、

今回、第7回目を開催する運びとなりました。

第7回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する

全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。

皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、

開催日毎に下記テーマを設定しております。

- Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える- Day2：未来を創る「新卒採用」を考える- Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える

こんな方におすすめ

- 人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者・役員の方- 人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者・CHROの方- 27・28卒の採用施策に携わる新卒採用担当者様

本イベントで実施する特別講演

Day1 2026年3月11日（水）11:00 - 12:00

パナソニック インダストリーの人財戦略

自律と挑戦を生み出す“4つのドライバー”の全貌

- パナソニック インダストリー株式会社 常務執行役員CHRO・総務担当 梅村 俊哉氏

- 法政大学 教授 / 一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 田中 研之輔氏

- 株式会社アカリク ヒューマンキャピタル事業本部 本部長 大久保 衛

Day1 2026年3月11日（水）15:00 - 16:00

【PwCディレクターに聴く】

「人的資本経営」時代における組織文化と人事制度設計

- PwCコンサルティング合同会社 PeopleTransformation（組織人事・チェンジマネジメント）ディレクター 土橋 隼人氏

- ハイマネージャー株式会社 取締役COO 五十嵐 未来氏

Day2 2026年3月12日（水）11:00 - 12:00

AI時代に求められるスキルの変化と見極め方

- 株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏

- Thinkings株式会社 組織再考ラボ フェロー 佐藤 邦彦氏

Day2 2026年3月12日（水）15:00 - 16:00

27卒理系×早期内定者が語る「その企業を選ばない理由」

～複数社の内定の中で企業が選ばれる条件とは～

- 株式会社アカリク マーケティング部ToBマーケティングGrp 春田 悠佳

- 27卒理系学生 3名

Day3 2026年3月13日（水）11:00 - 12:00

【有賀誠×永島寛之氏 特別対談】

年商100億突破のHajimariはなぜ熱意ある若手リーダー人材を集め続けられるのか？

- 元ニトリ人事責任者 トイトイ合同会社代表 永島 寛之氏

- 株式会社Hajimari CHRO 有賀 誠氏

Day3 2026年3月13日（水）13:00 - 14:00

【ディスコに聞く】条件では勝てない時代の採用戦略

～”働きがい”を競争力に変える方法～

- Great Place To Work(R) Institute Japan 代表 荒川 陽子氏

- 株式会社ディスコ 経営支援室室長 赤瀬 勝彦氏

- 株式会社ディスコ 採用グループ 中途採用チームリーダー 大槻 諭氏

Day3 2026年3月13日（水）15:00 - 16:00

「たった一人の採用で、企業は伸びる」

広島大学・理事と考える、博士人材の魅力とは

- 広島大学 理事・副学長(教育・平和担当) 鈴木 由美子氏

- 株式会社アカリク 代表取締役 山田 諒

協賛企業一覧

株式会社アールナイン

株式会社i-plug

株式会社アッテル

ourly株式会社

アンドエル株式会社

HRクラウド株式会社

エン株式会社

株式会社overflow

株式会社ギブリー

Great Place To Work(R) Institute Japan

コニカミノルタジャパン株式会社

Sansan株式会社

株式会社ジェイック

株式会社SIGNATE

Thinkings株式会社

株式会社SmartHR

株式会社Smart相談室

スリール株式会社

株式会社TalentX

talentbook株式会社

株式会社NEWONE

株式会社ネオキャリア

株式会社No Company

note株式会社

ハイマネージャー株式会社

株式会社Hajimari

株式会社PeopleX

株式会社ビズリーチ

ファインディ株式会社

株式会社ベネッセi-キャリア

ポート株式会社

株式会社ラフール

株式会社リーディングマーク

株式会社RECCOO

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社ワンキャリア

※50音順

講演スケジュール

Day1 2026年3月11日（水）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/271_1_72552545f356ae7751fe9cd2125879ef.jpg?v=202601291051 ]

Day2 2026年3月12日（木）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/271_2_81e25260a55b6dbad34e737baa87c525.jpg?v=202601291051 ]

Day3 2026年3月13日（金）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/271_3_22454310f0d013f4f00d9d3d1d486f69.jpg?v=202601291051 ]

開催概要

◆日時

2026年3月11日（水）・12日（木）・13日（金） 11:00 - 16:00

◆会場

オンライン開催

※参加者のみなさまはカメラオフ・マイクオフにてご参加いただけます。

※お申し込みいただきた方にご参加リンクをお知らせいたします。

◆参加費

無料

◆お申込みページ

https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar

「アカリク」サービスサイト：https://acaric.jp/biz/

■会社概要

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創 業：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

事 業：

- 大学院生（修士課程・博士課程）向け就活情報サイト「アカリク(https://acaric.jp/)」の運営- 研究分野・業種・職種別イベント「アカリクイベント(https://acaric.jp/event)」の企画開催- 新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介「アカリク就職エージェント(https://acaric.jp/shushoku-agent)」「アカリクキャリア(https://tenshoku-agent.acaric.jp/)」の運営- 大学等でのキャリアセミナーの実施- オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX(https://cloudlatex.io/ja)」の運営 など

取組事例：

- 「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた検討会（経産省・文科省）(https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1357901_00015.htm)」に代表山田が委員として参画- 奈良先端科学技術大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000210.000017667.html)、広島大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000265.000017667.html)、奈良女子大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000017667.html)、総合研究大学院大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000017667.html)、芝浦工業大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000017667.html)、熊本大学(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000017667.html)など、複数の大学とキャリア支援に関する連携協定・覚書を締結- 地方大学内に「キャリアのきっかけとなるコミュニティスペース『アカリクラウンジ(https://acaric.jp/special/lounge)』」を設置し、地方間の情報格差の是正にも取り組む- "未知の才能とめぐりあう" 採用イベント「イノベーションサミット(https://acaric.jp/innovation-summit?acaric=innoSumi)」など、大学院生のキャリアの可能性を広げる場の企画・運営も行っています