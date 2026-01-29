【ご褒美買いに関する実態調査】約2人に1人が“欲しいけど買えなかった”ご褒美買いがあると回答。普段ご褒美買いをする人は約4割に。

GeNiE株式会社

エンベデッド・ファイナンスを展開するGeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎）は、全国の20歳から69歳の男女を対象に「ご褒美買いに関する実態調査」を実施しました。

その結果、約4割が普段からご褒美買いをしている一方で、約2人に1人が諦めた経験があることがわかりました。また、その理由として購入したい気持ちと金銭的なタイミングが合わなかったことが挙げられ、タイミングの壁で購買に至らなかった“未成立のご褒美”が存在することが明らかになりました。

また、ファッションアイテムをご褒美買いの対象としている人の約3割が後払い・ローンなどの金融サービスの利用経験があると回答しており、一定のニーズが存在することがわかりました。中でも公式をはじめとする信頼できる提供元がサービスを提供する場合は、安心感が増し、利用意向が高まる傾向が見られました。

《調査サマリー》

・普段ご褒美買いをする人は約4割（38.6%）

・約2人に1人（50.7%）がご褒美買いを諦めた経験があり、金銭的なタイミングが理由のトップに

・約3割（31%）がファッションアイテムのために金融サービスを利用したことがあると回答

※「ご褒美買い」とは

ご褒美買いとは、「頑張った自分への報酬」や「節目のタイミングで気分を上げるための投資」として行われる、ちょっと背伸びした購買行動を指します。日常的な買い物とは異なり、気持ちや意味づけが購買の動機になるのが特徴です。

■普段ご褒美買いをする人は約4割（38.6%）

ご褒美買いをすることが「よくある」「たまにある」と回答した人は全体で38.6%でした。男性は31.4%、女性は45.7%であり、女性の方がご褒美買いをする傾向があることがわかりました。

■普段ご褒美買いとして検討するものは、グルメ・趣味・ファッションアイテム

全体でみると1位はグルメ、2位が趣味・エンタメ、3位が服・靴・バッグなどのファッションアイテムが並びました。中でも、女性はグルメ、ファッションアイテム、趣味・エンタメ関連の順、男性は趣味・エンタメ関連、グルメ、デジタルガジェットの順となっており、男女で”ご褒美買い”の対象が異なることがわかります。

■約2人に1人（50.7%）がご褒美買いを諦めた経験があり、「金銭的なタイミングが合わなかった」が理由のトップに

全体の約2人に1人（50.7%）がご褒美買いを見送った経験が「ある」と回答しました。

見送り理由は「他に優先すべき出費があった」「今は支払いできないと感じた」などが上位となり、欲しい気持ちと金銭的なタイミングが合わず購買に至らなかった“未成立のご褒美”が、日常に少なからず存在していることが考えられます。

■特にファッションアイテムのご褒美買いでは1万円以上使いたい人は約半数（49.7%）

ご褒美買いの対象として「ファッションアイテム」を選んだ人を対象に、実際に使っている金額と理想の金額をたずねたところ、実際に1万円以上を使っている人は全体の34.3％に留まりましたが、理想の支出額として1万円以上を挙げた人は49.7％と、現実と理想のギャップが生じていることが明らかになりました。

■約3割（31%）がファッションアイテムのために金融サービスを利用したことがあると回答

「ファッションアイテムを購入するために利用したことのある金融サービスを教えてください」という設問に対して、合計で31%の人が分割払いや後払い決済、銀行・カードローンなど、なんらかの金融サービスを利用した経験があると回答しました。この結果からファッションアイテムにおける金銭的ギャップを埋める手段として金融サービスのニーズが一定存在することが明らかになりました。

■「公式なら安心」と感じる人が約4割に

同じく、ファッションアイテムをご褒美買いの対象に選んだ人に公式が提供する金融サービスの利用意向について聞いたところ、公式が後払いサービスを提供する場合38%が「一般的なサービスより安心感がある」と評価。さらに、全体の34.7%、特に30代の男女では46%が利用することに好意的な反応を示しました。

左：全回答、右：30代男女

【調査概要】

調査名：ご褒美買いに関する実態調査

アンケート対象：全国、20歳～69歳の男女

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月

調査人数：2,000名

■エンベデッド・ファイナンスが切り拓く、ファッション購買の新しいスタンダード

今回の調査から、約2人に1人が”ご褒美買い”を諦めていること、その背景には金銭的障壁が存在することが明らかになりました。また、そのギャップを埋める手段として、分割払いや後払いなどの金融サービスを既に利用している人が一定数いることも示されています。

つまり、買いたい気持ちはあるのに「今この瞬間に払えない」だけで購入が成立していないケースが日常的に発生している、ということです。

GeNiEが提供する組込型金融サービス「マネーのランプ」は、こうしたファッション領域で顕在化している支払いニーズに応える“新しい選択肢”を生み出します。

公式ブランドが自ら後払いを提供することで、ユーザーはより安心して“背伸びした買い物”を叶えられるようになり、ブランド側は未成立だったご褒美買いを確実な売上へと転換できます。

金銭的な理由で理想のファッションアイテムを諦めずに済む未来へ。 GeNiEは、企業と顧客双方にとって価値のある金融体験を実現するため、これからも支払い・金融サービスの可能性を拡張していきます。

■「マネーのランプ」について

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、レンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービスです。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

■GeNiE株式会社について

会社名：GeNiE株式会社

本社所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

設立：2022年4月1日

URL：https://genie-ml.com/