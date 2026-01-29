【さとふるニュースレター】＜関東版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜関東版＞2025年人気お礼品ランキング（確定）（※）を発表します。

■＜関東版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

関東版2025年人気お礼品ランキングでは、「クラリスボックスティッシュ」が2年連続で1位を獲得しました。さらに、8位と10位にも「ティッシュ」がランクインし、TOP10のうち計3品を占める結果となりました。物価高の影響もあり、ふるさと納税で「日用品」を選ぶ寄付者のニーズが依然として根強いことがうかがえます。

そのほか、訳ありの「魚介・海産物」も上位に多くランクインしました。2位の「骨取り無塩さば」をはじめ、「鮭」や「さば」の訳あり品が3位・4位・7位に入り、実用性の高いお礼品が支持されました。自宅で調理しやすく、内容量と寄付金額のバランスに優れている点が、多くの寄付者に選ばれた要因と考えられます。

5位・6位・9位には「茨城県産米」がランクイン。「さとふる」の特集ページ「比べてびっくり！特別な寄付額のお礼品特集(https://www.satofull.jp/static/special/surprised.php)」で紹介されたことも、寄付者からの関心を一気に高めるきっかけとなりました。茨城県は、筑波山や霞ヶ浦といった豊かな自然環境に加え、利根川水系の清らかな水に恵まれており、全国有数の米どころとして知られています。用途や容量の異なるお礼品が複数ランクインしたことから、家庭の消費スタイルに合わせて選ばれている様子がうかがえます。米価格の高止まりが続くなか、地域の特産品である「米」は、関東版ランキングにおいても人気のお礼品となりました。

今回の結果から、「日用品」や訳ありの「魚介・海産物」、「米」といった生活に密着した実用性の高いお礼品が、引き続き高い支持を集めていることが明らかになりました。

※ 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から関東地方のお礼品に絞って算出

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

