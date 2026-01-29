「10分でまるごと理解！新入社員研修で押さえるべきビジネスマナー」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！新入社員研修で押さえるべきビジネスマナー」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、新入社員のビジネスマナーが身に付いていない、新入社員にどのようにビジネスマナーを教えたら効果的なのか分からない、新入社員研修で何を伝えるか検討している、というご相談を多数いただいております。

新入社員への効果的なビジネスマナー研修は、新入社員の早期戦力化と組織への円滑な適応を実現する重要な足がかりとなります。今回は、このようにお悩みの経営者や人事・人材育成ご担当者の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！新入社員研修で押さえるべきビジネスマナー」を無料公開いたしました。

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/new_employee_training02

◆「10分でまるごと理解！新入社員研修で押さえるべきビジネスマナー」概要

新入社員研修におけるビジネスマナー指導の要点から具体的な実施方法、さらには効果測定まで、現場で即実践できる内容を体系的に解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 新入社員研修でビジネスマナーを徹底指導すべき理由- 新入社員研修に組み込むべき基本のビジネスマナー8つ- ビジネスマナー指導を成功させる実施方法

＜こんな方におすすめ＞

- 新入社員研修の企画担当者- 新入社員育成に携わる経営者・人事・人材育成担当者- 新入社員研修を実施する社内トレーナーの方

◆「10分でまるごと理解！新入社員研修で押さえるべきビジネスマナー」目次

1章 新入社員研修でビジネスマナーを徹底指導すべき理由

2章 新入社員研修に組み込むべき基本のビジネスマナー8つ

3章 新入社員ビジネスマナー研修でよくある3つの失敗事例

4章 新入社員研修でのビジネスマナー指導を成功させる実施方法

5章 新入社員のビジネスマナー定着を図るフォローアップ体制

6章 新入社員ビジネスマナー研修の効果的な評価方法

7章 新入社員のビジネスマナー研修の実施方法

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである新入社員へのビジネスマナー指導は、単に形式的なルールの伝達の場ではなく、社会人としての基礎力を育成する重要な機会です。効果的な研修を実現するためには、明確な目的意識を持ち、体系的なアプローチで取り組むことが不可欠です。

特に重要なのは、知識の習得と実践的なトレーニングのバランスを適切に保つことです。座学での基本的な理解の形成と、ロールプレイングなどを通じた実践的なビジネスマナーの習得を組み合わせることで、より効果的な学習が可能となります。また、研修内容を実務に直結させることで、学んだビジネスマナーの定着と活用を促進することができます。

LDcubeは、これまでのさまざまな人材育成サービスを提供してきており、新入社員育成の経験（集合研修、社内トレーナー養成、デジタル学習環境づくりなど）も豊富にあります。その経験を踏まえて、最適な新入社員教育プログラム作成のご支援をしています。無料のプログラムデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

