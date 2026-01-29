社内コミュニケーションツール「THANKS GIFT」が大型アップデートを実施。カスタマイズ性の向上と新機能追加で、より自社らしい組織づくりを可能に。

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也、以下「当社」）は、社内コミュニケーションツール「THANKS GIFT」において、サービス提供開始以来最大級となる大型アップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、デザインの刷新に加え、各企業様の独自性をより反映できるカスタマイズ機能を強化。

さらに各種新機能を実装し、組織改善プラットフォームとしてコミュニケーションの活性化を強力にサポートします。

大型アップデートの背景

「THANKS GIFT」はこれまで、多くの企業様のエンゲージメント向上に寄与してまいりました。その中で「より自社の文化に馴染むデザインにしたい」「運用に合わせて機能を柔軟に使い分けたい」というお声を数多くいただいております。

今後、より各社ごとの多様な組織文化にフィットするプラットフォームへと進化させていくため、サービス提供開始以来最大級となるアップデートを実施いたしました。

各社の運用スタイルに寄り添い、コミュニケーションをより円滑にするための新機能を多数追加。

さらに、これらの機能を最大限に活用し、より使い勝手の良いシステムにするためにUI（ユーザーインターフェース）を全面的に刷新。

直感的でスタイリッシュなデザインに生まれ変わるとともに、企業ロゴやイメージカラー、メニュー構成など、自社文化に合わせて柔軟に設定ができるようカスタマイズ性を大幅に強化しています。

コイン一覧画面ニュース一覧画面

新機能のご紹介

カスタマイズ機能（左）表示タブ設定 （右）カラーモード設定

【ポイント】

必要な機能のカスタマイズ表示やコーポレートカラーをシステム画面に反映させることが可能です。

日常的に利用するツールに企業の独自性を持たせることで、従業員の帰属意識を高め、より親しみやすく愛着の湧くプラットフォームとしての定着を促します。

コインの予約配信機能コインの予約配信機能

【ポイント】

最適なタイミングを逃さずに感謝の気持ちを伝えることができます。リアルタイムでの送信が難しい状況でも、伝えたい瞬間の想いを予約設定しておくことで、さらなる社内コミュニケーションの活性化や、承認・称賛文化の定着を支援します。

ニュースのピン留め機能ニュースのピン留め機能

【ポイント】

全社周知や重要なトピックスをタイムラインの上部に固定し、情報の埋没を防ぎます。従業員が必要な情報へ即座にアクセスできる環境を整え、社内の情報格差をなくすとともに、スムーズな情報共有基盤を構築します。

お知らせ機能

【ポイント】

自身の投稿に対する「いいね」や「コメント」の反応をひと目で確認できるようになります。周囲からの称賛やフィードバックをダイレクトに受け取ることが、従業員一人ひとりの自己肯定感を高め、日々の業務に対するモチベーション向上に大きく寄与します。

今後の展望

「THANKS GIFT」は、今回の大型アップデートを一つの通過点として、これからもお客様の声に寄り添った進化を続けてまいります。

時代と共に変化する組織の在り方や多様なニーズを真摯に受け止め、カスタマイズ性の向上やユーザー体験の最適化に尽力していく所存です。

テクノロジーと称賛の力を掛け合わせ、すべての人が自分らしく輝ける組織づくりを全力で支援し、一人ひとりの「働く」を幸せにする世界を、導入企業の皆様と共に創り上げていきたいと考えております。

新章を迎えた「THANKS GIFT」が、日々の「ありがとう」をより楽しく、そしてスムーズに届ける一助となることを目指します。

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(https://thanks-gift.net/) (サンクスギフト）

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)（ジンジプラス）

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円