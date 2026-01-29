【ニューエラ】新日本プロレスとのタッグによるアパレルも含む新作コラボコレクションを2月5日(木)に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、日本屈指の人気・観客動員数を

誇るプロレス団体・新日本プロレスリング (新日本プロレス)とのコラボレーションによる、アパレルを

含む新作コレクションを、ニューエラ新宿サウス・川崎・横浜港北・千葉・心斎橋・名古屋・福岡とニ

ューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて、2月5日(木)に発売いたします。

※発売日は遅れる可能性がありますので、予めご了承ください。

本コレクションでは、同団体の人気レスラー・エルデスペラードと、人気ユニット・BULLET CLUBにフィーチャーし、エルデスペラード、デビッドフィンレーの2名をモデルに起用したキービジュアルも展開いたします。

【ラインナップ】※価格はすべて税込

［9FIFTY(TM)］6,600円 ［Sweat Pullover Hoodie］9,900円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/njpw