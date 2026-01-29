テスラオーナー専用コミュニティ「GUILD（ギルド）」をリリース

ArcAid株式会社

テスラオーナー専門の自動車保険代理店「ArcAid（アークエイド）」は、契約者限定で参加できるコミュニティスペース 「GUILD（ギルド）」 をリリースいたしました。

ギルドは、テスラオーナー同士が情報や体験談を共有し、不安や疑問を一人で抱え込まずに解決していくことを目的としたクローズド型コミュニティです。

テスラという“先進的な車”だからこそ生まれる不安

テスラは、ソフトウェアアップデートによる進化や先進的な機能を備えた魅力的な車である一方で、

- この機能はどう使えばいいのか- トラブルが起きたとき、どこに相談すればいいのか- 保険や修理の判断が難しい

といった戸惑いや不安を感じる場面も少なくありません。ギルドは、そうした課題を個人ではなくコミュニティで解決するために生まれました。

ギルドとは

ギルドは、ArcAidの契約者のみが参加できる完全クローズド型のコミュニティスペースです。

ギルド内では、

- テスラの使い方や設定に関する相談- トラブル時の実体験の共有- 修理・保険に関する情報交換- 日々の気づきやカスタムの共有

など、テスラオーナー同士ならではのリアルな情報を共有していきます。

教える側・教わる側といった固定された役割はなく、すべてのメンバーが「学び、相談し、支え合う存在」 であることを大切にしています。

ArcAidへ直接相談できる安心の導線

ギルド内からは、ArcAid運営チームへ直接メッセージを送ることも可能です。

- 保険内容の個別相談- 公開の場では聞きづらい内容- 万が一のトラブル時の不安

なども、安心してご相談いただけます。

また、ギルド内限定で、保険・修理・テスラに関する知識を深掘りした会員限定コラムコンテンツも順次配信予定です。

アプリのように使える、手軽なコミュニティ体験

ギルドは、契約時に登録したメールアドレスをIDとしてログイン可能。

スマートフォンではホーム画面に追加することで、アプリのような感覚で日常的にアクセスできます。

ArcAidについて

ArcAid（アークエイド）株式会社（本社所在地：東京都中央区、代表取締役：園部 壮登、前園 修蔵）は、2025年2月14日よりテスラオーナー専門の自動車保険代理店を開始しました。

富裕層・経営者向けの保険代理店である、株式会社Investance Wealth Managementと、テスラ専門のディテイリングサービスを手掛ける、株式会社MARSCREWの両代表が共同創業した保険代理店であり、関わる全てのボードメンバーがテスラオーナーであることが特徴です。

両社のシナジーを活かし、自動車保険のプランニングだけでなく、テスラの代車手配や事故後の車両メンテナンスなど、総合的なサポート体制を整備。これにより、万が一でもテスラオーナーの皆さまに安心かつ快適なカーライフを提供することを目指しています。

ArcAidの3つの強み

1. 全国の信頼できる修理ネットワーク

テスラの特殊な構造に精通した、修理工場とのネットワークを確立。

認定修理工場が近隣にないエリアの方でも、信頼できる修理工場をご案内いたします。

2. 独自のサービス「ArcAidプレミアム補償」を標準装備

ArcAidの自動車保険には、基本補償に加え、窓ガラス破損損害やボディのいたずら・落書きを補償する「ArcAidプレミアム補償」が無償で付帯されます。

3. 契約者限定コミュニティ「GUILD（ギルド）」

ArcAidの契約者限定で参加できるクローズドなコミュニティで、テスラオーナーとしての毎日を支え続けます。

今後の展開

ArcAidは、テスラオーナーの皆様が、万一の事故時にも迅速かつ確実なサポートを受けられるよう、デジタル技術や柔軟な発想を活かし、従来の枠を超えた保険体験を設計してまいります。これにより、オーナーが「もしもの時」でも心から安心してカーライフを送れる環境を実現し、日本市場におけるテスラの信頼性と利便性の向上に貢献いたします。単なるサービス提供にとどまらず、保険という名の架け橋を通じて、オーナーの皆様と共に未来を創ります。

＜会社概要＞

会社名：ArcAid株式会社

設立：2024年10月17日

代表者：園部 壮登、前園 修蔵

所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町312号

電話番号：03-6403-5048

事業内容：損害保険代理店事業

＜プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

ArcAid株式会社

Email：info@arcaid.co.jp

URL：https://arcaid.co.jp/