プロバスケットボールチーム「パスラボ山形ワイヴァンズ」とオフィシャルスポンサー契約を締結。テクノロジーで人と地域の価値をつなぐ情報発信を強化

株式会社Bloom Act

株式会社Bloom Act（代表取締役社長：高野 峻、本社：茨城県つくば市）は、2026年1月1日（木）に山形県天童市をホームタウンとする、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、パスラボ山形ワイヴァンズとオフィシャルスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

オフィシャルスポンサー契約締結の背景

パスラボ山形ワイヴァンズは、チーム名に込めた「人から人へパスをつなぐ」という理念のもと、競技力の向上だけでなくファンや地域とのつながり、人の想いが生み出す力を大切にしてきました。コート上のプレーはもちろん、その背景にある人の努力や想い、地域との関係性こそが、クラブの価値を形づくるものだと考えています。

Bloom Actはテクノロジーを単なる効率化の手段ではなく、人の可能性を引き出し、新しい「とき」＝時間、機会、体験、チャンスを創り出すための存在と捉えています。

テクノロジーが進化するからこそ、人が担うべき価値はより磨かれ、より高められていく。そのために、テクノロジーは人に寄り添い、人の挑戦にエールを送るものであるべきだという考えを大切にしています。

スポーツは、人の想いが集まり、つながりが最も色濃く表れる領域の一つです。

人の力を信じ、その価値を広げていくという山形ワイヴァンズの姿勢と、人の可能性をテクノロジーで後押しするBloom Actの思想は、目指す方向性を同じくするものであり、この考え方の共鳴が、今回のスポンサー契約締結へとつながりました。

本契約を通じて、デジタルの力を活用しながら地域との新しいつながりを創出し、チーム・ファン・地域の皆さまにとって、より身近で価値ある体験を提供できるよう取り組んでまいります。

株式会社パスラボ 代表取締役社長 吉村 和文氏のコメント

このたび、株式会社Bloom Act様と新たにオフィシャルスポンサー契約を締結できましたことを、大変嬉しく思います。

株式会社Bloom Act様の高野社長は、時代を担うベンチャー企業の代表的な存在であり、ITやDXを取り入れながら企業のイノベーションに貢献している会社です。また、住民の生活を向上させる様々なツールやアイテムがあり、今回のスポンサー契約により、新たな地域再生の可能性が増すと思われます。

パスラボ山形ワイヴァンズは、山形県を拠点に活動するプロバスケットボールクラブとして、地域とともに今後も歩んで行きます。

引き続き、パスラボ山形ワイヴァンズへの温かいご支援・ご声援のほど、心よりお願い申し上げます。

株式会社Bloom Act 代表取締役 高野 峻のコメント

このたび、パスラボ山形ワイヴァンズ様とオフィシャルスポンサー契約を締結できましたことを、大変嬉しく思っております。

パスラボ山形ワイヴァンズ様が掲げる「人から人へパスをつなぐ」という理念、そして競技の枠を超えて人や地域とのつながりを大切にされている姿勢に、私たちの考えとの本質的な共通点を感じております。

私たちBloom Actは、テクノロジーを単なる効率化の手段ではなく、人の可能性を引き出し、人と人との関係性を豊かにする存在でありたいと考えてまいりました。人の力やつながりを大切にし、その価値を広げていこうとする姿勢は、ワイヴァンズ様が競技の枠を超えて地域との関係性を育んでこられた歩みとも重なるものと感じております。

そうした共通する想いが、このたびのご縁へとつながったものと受け止めております。

本契約を通じて、デジタルの力を活用しながら、チーム・ファン・地域の皆さまがより深くつながる機会や体験を創出し、山形ワイヴァンズ様のさらなる発展とともに、地域と歩む新たな価値の創出に貢献してまいります。

パスラボ山形ワイヴァンズ様の一層のご活躍を心より祈念申し上げます。

＜株式会社パスラボについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/222_1_56e48d652bfdd13697d2faf3c46e6a05.jpg?v=202601291151 ]

＜クラブチームについて＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44763/table/222_2_9404be821c4f6d653593821fd8b50d21.jpg?v=202601291151 ]

撮影・録音無しで紙の資料を動画化。インタラクティブ動画をビジネスに

紙の資料（PowerPoint）をアップロードするだけで、簡単に動画を作成できるサービスです。高精度のナレーション付き動画を誰でも簡単に作成できるので、従来の動画制作（撮影・録音）にかかっていた、スタジオ・機材費用、時間や労力、ナレーターの人件費といったコストが一切なくなります。

SPOKESサービスサイトへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/

「インタラクティブ動画ツール部門」で13期連続の最高位評価

<インタラクティブ動画とは？>

従来の動画視聴とは異なり、視聴者が動画をクリックすることで見たい項目を選ぶことができ、参加型で動画視聴できるのがインタラクティブ動画のポイントです。一方的に動画を視聴するのではなく興味関心のある箇所を選んで視聴できるので、双方向性のある視聴体験を提供できます。

SPOKESは各方面から注目が高まっている「インタラクティブ動画ツール」のカテゴリーにおいて最高位評価を獲得しております。

▼SPOKESが「インタラクティブ動画ツール部門」で”13期連続”最高評価受賞

https://www.bloomact.co.jp/post-260121-2/

「自分で話す」から「話してもらう」へ～”しゃべる資料”と分業する時代が到来～

資料やカタログを用いて人が話していたシーンを「紙の資料から作られた "しゃべる資料" 」に代替でき、人が話すという行為をDX化。人材不足や採用難に課題を抱える多くの企業に生産性向上という高い価値を提供いたします。

営業担当に代わって「しゃべる資料」がご案内。従来の資料を配布するだけでは伝わり難かったサービスの特徴や、ベネフィット、価格など、ユーザーに伝えたい情報を漏れなく正確に伝えることができます。

これまで配布するだけだった紙の資料ではデータの取得ができませんでした。SPOKESで動画に変換することで、データ（視聴ログ）を取得可能となり戦略的な営業活動を実現。

PowerPointの手直しだけで簡単に最新情報に修正できる編集性の高さも、紙の資料とは異なる大きなポイントです。

SPOKESサービス紹介動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/oBNo7d17raP6QgvHV13XYgNemKckMGiS

インタラクティブ動画が作成可能

視聴者が見たいページをクリックして視聴できる「視聴者参加型のインタラクティブ動画」を作成できます。一方的に動画を見るのではなく、視聴者自らが知りたい情報を選択することが可能です。

外部リンクにも遷移できるので自社サービスを動画で案内し、動画視聴後にサービスサイトへ誘導するといった導線設計も可能となります。

インタラクティブ機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/QKJMNEYksg8HCv4OU6o80fhku8zBKbzJ

顧客の興味関心度を把握。取得したデータはCSV出力可能

ログ分析機能を用いて視聴者の興味関心をスコアリングできます。紙の資料では取得できなかったデータを収集することが可能となります。

取得したアンケート結果はCSV出力も可能です。動画から取得した定量的なデータを事業にご活用いただけます。

ログ分析機能サンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/dIQQTNaSNyzzATOmzCvgd62wMNGbM2lX

外国語の読み上げも対応可能

全部で32種類の言語を読み上げる機能により、外国人スタッフへの研修、インバウンドへの対応、外国人居住者へ案内などに対応可能です。

英語読み上げサンプル動画を再生 :https://online.ai-spokes.jp/view/VXPod5PjnSjFItjt2E7QATgkj2Bim9X3

リリースからおよそ3年で700社以上に導入

2022年8月のリリースからおよそ3年間で700社以上が導入する注目の資料動画化サービスです。

損害保険会社 / 生命保険会社 / 税理士法人 / 大手通信会社 / 証券会社 / 銀行 / 県庁・市区町村等の自治体 /コンサルティング会社 / 大学 / メーカー / 飲食 / 不動産・住宅 / 旅行 ほか

国内の大手企業を中心に業界問わず多くのご導入をいただいております。

導入企業様紹介ページへ遷移する :https://www.spokes-online.jp/case-study/

株式会社Bloom Actについて

私たち『Bloom Act』は、経営資源の一つである「時間」という価値に焦点をあて、企業運営における新たなソリューションを提供している会社です。一人ひとりの可能性や生産性を最大限に引き出すことが、未来の「新しい働き方」を創り、企業の成長、より豊かな社会へ繋がると信じ、その一役を担う企業となるべく成長を続けます。

【コーポレートスローガン】

経営に新しい「時間」という価値の創出と、時間が生み出す多くの「機会」と「体験」の提供。

機会や体験から生まれる「チャンス」の演出、そしてチャンスの連続が織りなす栄えある「未来」をつくりたい。

そんな想いを込めて掲げたスローガンです。

株式会社Bloom Act

●社名 ： 株式会社Bloom Act

●HP ： https://www.bloomact.co.jp

●設立 ： 2018年7月

●代表 ： 代表取締役 高野 峻

●資本金： 5,000万円

●本社 ： 茨城県つくば市竹園一丁目６番地１ つくばビルディング

【サービス】

オンライン商談システム ROOMS https://www.rooms-online.jp/

資料動画化サービス SPOKES https://www.spokes-online.jp/