「ビア検」、2026年で15年目へ

※左：ビア検ロゴ ※右：現行の公式テキスト2024年版

一般社団法人 日本ビール文化研究会(所在地：東京都渋谷区、代表理事：菅 敏浩)は、多彩で奥深いビールの魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に、「ビア検（日本ビール検定）」を2012年より実施しています。

累計受検者数は4万3千人を超え、15年目となる2026年も秋に開催を予定しています。

また、2026年4月には、公式テキスト『知って広がるビールの世界』の改訂版を2年ぶりに発売予定です。

2025年 実施結果

2025年に実施した第15回ビア検の結果は以下の通りです。

受検申込者数：2,677名（各級合算）

※各級の受検者数、合格率、平均点などの詳細は下表をご参照ください。

出題例（各級で正答率が9割を超えた問題）

2025年実施回において、各級で正答率が高かった問題は以下の通りです。

【3級】

ビール醸造で主に用いられる大麦を、次の選択肢より選べ。

A. 一条大麦

B. 二条大麦

C. 三条大麦

D. 四条大麦

正解：B

正答率：98.4％

【2級】

日本の表示基準における「生ビール」を正しく説明しているものを、次の選択肢より選べ。

A. 酵母入りビール以外は生ビールではない

B. 樽に詰めたビールは全て生ビールと表示できる

C. 非熱処理ビールが生ビールである

D. ラガービールは生ビールではない

正解：C

正答率：97.7％

【1級】

ドイツでケルシュを飲む際は、追加オーダーがなくても次々と新しいグラスに入ったビールが提供される。「もう飲めない」という場合の目印として、グラスの上にのせるものを記せ。

正解：コースター

正答率：95.2％

