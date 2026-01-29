メイク崩れ、衝撃封鎖*1!? 新感覚の超微細ミスト、日本上陸

日本ロレアル株式会社

日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のメイクアップブランド「MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）」は、大人気SPステイシリーズから「SPステイ ダブルフィクサー スプレー」を2026年2月10日に発売いたします。

本品はメイクによる乾燥を防ぐミストで、汗、水、皮脂をしっかりとブロックし、メイクの仕上がりを一日中キープします。同シリーズの「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」と一緒にお使いいただくことで、肌にうるおいを与えメイクの乾燥崩れを防ぎます。

商品特長

汗も湿気も抑え、仕上がりを一日中ロック。

3つの皮膜形成成分* 3により、高温多湿の環境下でも汗・水・皮脂をしっかりとブロック。メイクの仕上がりを一日中キープします。

また、ファンデーションの密着度を引き上げ*2、より崩れにくいベースメイクに。

複数の保湿成分配合*4。うるおいをキープ

複数の保湿成分を配合*4。

乾燥する冬でも、しっかりと肌に潤いをあたえ、メイクの乾燥崩れを防ぎます。

約0.2mmの極細ノズルによる、超微細のマイクロミスト。

超微細のマイクロミストが顔全体にムラなく広がり、ぴたっと密着。

ふんわり軽い使用感でべたつかず、仕上がりが一日中*2持続します。

*1 皮膜成分によって顔全体に膜が覆われることによる物理的効果。

*2 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

*3 ＰＶＰ、トリメチルシロキシケイ酸、（アクリレーツ／メタクリル酸アリル）コポリマーＡＭＰ

*4 スクワラン、酢酸トコフェロール、ＢＧ、カプリリルグリコール、ジメチコン、１，２-ヘキサンジオール

■商品概要

商品名 ：メイベリン SPステイ ダブルフィクサー スプレー

価格 ：1,650円（税込）

発売日 ：2026年2月10日（火）

商品名 ：メイベリン SPステイ ダブルフィクサー レフィル

価格 ：1,485円（税込）

発売日 ：2026年3月28日（土）

■関連商品

商品名 ：メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション

価格 ：2,992円（税込）

色展開 ：全8色（N01、C05、N10、N20、N30、C20、W20、W30*1）

発売日 ：2026年2月10日（火）*2

*1 現時点でW30のパッケージ変更はありません

*2 リニューアルパッケージ順次展開開始日

MAYBELLINE NEW YORK（メイベリン ニューヨーク）について

世界最大の仏化粧品会社ロレアルグループ（本社:パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界120カ国以上で展開する世界ナンバーワンのコスメティックブランド。

1914年、NY生まれ。ニューヨークのスタイルと遊び心。 カワイイもカッコイイも、なりたい自分を思いのままに表現することができるメイクを提案。女性の強さを最大限に引き出し、そして保守的ではなく革新的。あふれるほどの可能性を、あなたのメイクアップに。

2020年には、世界中で不安やうつを抱える人たちをサポートするプログラム「Brave Together」を開始。「Brave Together」は、悩みを抱える人たちに1対1のサポート、研修プログム「Brave Talk」など、メンタルヘルスについての偏見をなくすため様々なプログラムを提供しており、今後5年間で世界および地域の団体に1,000万ドルを寄付することを約束している。詳細については、www.maybelline.comまたは www.maybelline.com/bravetogether.comをご覧ください。