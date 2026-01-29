エクレクトとIntercom、アライアンス契約を締結

株式会社エクレクト

株式会社エクレクト（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：辻本真大、以下エクレクト）と、Intercom, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、取締役会長 兼 最高経営責任者：Eoghan McCabe、以下Intercom）は、AIソリューション分野におけるアライアンスパートナー契約を締結しました。

本アライアンスにより、エンタープライズおよび中堅企業への豊富な支援実績を有するエクレクトが、IntercomのAIエージェント「Fin」をはじめとした各種ソリューションの導入から運用・改善までを包括的に支援する体制を構築します。両社は連携を通じて、企業のカスタマーサポート領域におけるAI活用と業務変革を加速してまいります。

近年、企業におけるAI活用が加速する中、カスタマーサポート領域においても、迅速かつ正確な回答を安定して提供することが求められています。一方で、問い合わせ件数の増加や対応内容の高度化により、有人対応を中心とした体制では、対応工数の増大や品質のばらつきといった課題が顕在化しています。

Intercomが提供するAIエージェント「Fin」は、企業が保有するヘルプセンターやサポートドキュメントをもとに、顧客からの問い合わせに対して即時かつ一貫性のある回答を提供するAIエージェントです。企業のサポートポリシーやルールに沿った対応が可能で、サポート業務の効率化と顧客体験の向上を同時に実現します。また、「Fin for Zendesk」を通じてZendeskとの連携にも対応しており、既存のZendesk環境を維持したままAIエージェントを導入することが可能です。これにより、Zendeskを利用中の企業も、運用フローを大きく変更することなくAI活用を推進できます。

エクレクトはこれまで、エンタープライズおよび中堅企業を中心に、CX／EX領域におけるソリューションの導入から運用・改善までを一貫して支援してきました。近年は特に、既存のサポート基盤とAIエージェントをどのように組み合わせ、現場に定着させるかという点について多くの相談を受けています。

本取り組みでは、エクレクトの導入・運用支援の知見と、IntercomのAIエージェント「Fin」および「Fin for Zendesk」を組み合わせることで、企業が既存環境を活かしながらAI活用を推進できる体制を構築します。両社は、カスタマーサポートの高度化と顧客体験の向上を通じて、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

両社のコメント

Intercom, Inc. 日本パートナーシップマネージャー 大槻夏音

エクレクト様とのアライアンス締結を心より歓迎します。両社の知見を掛け合わせ、日本のお客さまに“すぐに役立つAIカスタマーサービス”を、導入から運用までシームレスにお届けします。Intercomは今後も国内パートナーとともに、お客さまの体験価値と業務生産性の両立を力強く支援してまいります。

株式会社エクレクト 代表取締役社長 辻本真大

企業のカスタマーサポートは今、AIファーストへの転換期を迎えています。しかし、単にAIを導入するだけでは運用・改善が難しく、真の価値は生まれません。エクレクトの導入・運用支援の知見とAI解決率70%を実現するIntercomのAIエージェント『Fin』を組み合わせることで、確実にAI活用を推進できる体制を構築します。本アライアンスを通じて、日本企業のカスタマーサポート高度化に貢献してまいります。

AIエージェント「Fin」について

Finは、企業のヘルプセンターやサポートドキュメントをもとに、顧客からの問い合わせに対して即時かつ正確に回答するAIエージェントです。Webサイトやアプリ、メッセージングチャネルを通じて、24時間365日、一貫性のあるカスタマーサポートを提供します。

特徴：

- 企業が保有するヘルプセンターやナレッジを活用し、ポリシーやルールに沿った回答を自動で提供。FAQ対応にとどまらず、複数ステップの問い合わせにも対応可能です。- 有人対応とのスムーズな連携により、AIで解決できない問い合わせは適切にオペレーターへエスカレーション。サポート品質を維持しながら業務効率化を実現します。- Web、アプリ内メッセージ、メールなど複数のチャネルに対応し、既存のサポートフローに組み込みやすい設計です。- 「Fin for Zendesk」を通じてZendeskとの連携にも対応しており、既存のZendesk環境を活かしたままAIエージェントによる自動応答を導入できます。

料金：解決数ベースの従量課金制（＄0.99／1解決）

URL：https://fin.ai/

Intercom,inc.について

Intercomは、AIエージェントや自動化技術を活用した統合型のカスタマーサービスプラットフォームとして、企業の成長と業務効率化をサポートします。

ヘルプデスク、インボックス、チケット管理、ナレッジ、アウトバウンドなどを一体化し、文脈に沿ったリアルタイムかつパーソナライズされた顧客対応を可能にします。

世界25,000社以上（Amazon、Atlassian、Microsoft など）がIntercomを活用しています。

2011年創業。Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners、Social Capital などの投資家から支援を受けています。

また、Intercomはエンタープライズ企業を含む幅広いお客様に安心して利用いただけるよう、セキュリティおよびコンプライアンスにも注力しています。ISO/IEC 27001やSOC 2 Type IIなどの国際的な認証を取得し、高い水準のセキュリティ体制のもとでサービスを提供しています。

設立：2011年

取締役会長 兼 最高経営責任者：Eoghan McCabe

所在地：米国カリフォルニア州サンフランシスコ（55 2nd Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA）

事業内容：カスタマーサービス／カスタマーエンゲージメント向けSaaSプラットフォーム「Intercom」提供

URL：https://www.intercom.com/

株式会社エクレクトについて

エクレクトは、CXソリューションカンパニーです。800社を超える豊富な支援実績による知見とノウハウを元に、CX向上およびEX向上につながるサービスをトータルで提供しています。また、コミュニケーションプラットフォーム『Zendesk』のAPAC NO.1の導入実績を誇り、AWSや各種AIエンジンなどさまざまな外部システムとの連携開発をはじめ、システム設計から実装・運用まで、トータルでご支援します。

設立：2017年12月

代表取締役社長：辻本 真大

所在地：東京都世田谷区北沢2-36-9 ベル下北沢3F

事業内容：CXソリューション提供／導入コンサルティング／アプリケーション開発

URL：https://eclect.co.jp/

