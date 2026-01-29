お気に入り”をあとから足せる、プロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」に、ミッフィーが登場『DREAM SWITCH専用ソフト　ミッフィー』２０２６年３月２６日（木）発売決定

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、天井や壁に絵本を投影することでおやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」の拡張ソフトの最新作として、世界的中の子どもから大人まで幅広く愛されているミッフィーの絵本を収録した『DREAM SWITCH専用ソフト ミッフィー』を2026年3月26日（木）に発売します。本ソフトは、ミッフィーのお話し10冊と本機でしか聞けないオリジナルソングを8曲収録。手洗いやはみがきなどの生活習慣をわかりやすく伝えるコンテンツで、就寝前の親子時間をさらに楽しい“魔法時間”へ進化させます。

公式サイト：https://www.segatoys.co.jp/brand/dreamswitch/

講談社のミッフィー絵本を10冊収録した生活習慣を育むドリームスイッチの専用ソフト

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナが1955年に発表した絵本の主人公「ミッフィー」。そのシンプルで力強いラインと鮮やかな色彩で親しまれる講談社の絵本をドリームスイッチ向けに再編集しました。さらに本ソフトには、ドリームスイッチでしか聞けないオリジナルソング8曲を収録し、手洗い・はみがきなどの生活習慣をミッフィーと一緒に楽しく身に着けられます。加えて、やさしい伴奏と字幕付きのこもりうた（2曲）、リラックス用おやすみミュージック（4曲）、そしてミッフィーといっしょにお空に流れるお星さまを数える「おほしさまかぞえ」など、バラエティ豊かなコンテンツも搭載。家族そろって寝室に行くのが待ち遠しくなるソフトになっています。

■コンテンツ一覧

ドリームスイッチとは

『ドリームスイッチ』は、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本です。天井や壁に物語を映し、音声ナレーションや効果音とともに“寝る前のひととき”を特別な体験へと導きます。2017年の発売以来、読み聞かせの負担を軽減しつつ、親子が横になったまま同じ物語を共有できる就寝前体験を提案し、「子育ての救世主」と言われるほど多くのご家庭から支持されてきました。最新の『ドリームスイッチ ベーシックセット』はシリーズ初のフルモデルチェンジにより、約50％の小型化（従来比）で寝室から車内まで場所を選ばず使いやすく進化。本体に36種のコンテンツを内蔵し、別売りの専用ソフトを組み合わせることで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる多彩な“寝る前ルーティン”を楽しめます。スタンプカード機能やヒーリング音楽、ストレッチ、入眠を促すエンディング演出など、毎日続けたくなる工夫を備え、短い時間でも満足と安心を感じられる“家族だけの魔法時間”を生み出します。

商品情報

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト ミッフィー

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

・発売予定日：2026年3月26日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)ベーシックセット

・同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×１、取扱説明書×1、保証書×１

・商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

・対象年齢：3才以上

・価格：9,350円（税込）

・著作権表記：(C)SEGA FAVE 2025

・発売日：2025年10月23日(木)

【ご購入前に必ずご確認ください】

2025年発売モデル「DREAM SWITCH」専用ソフトは、2024年以前に発売の「Dream Switch／ドリームスイッチ2」本体ではお使いいただけません。

■対応本体の見分け方

新モデル：ロゴが大文字「DREAM SWITCH」＋豆電球のマーク付き 旧モデル：ロゴが「Dream Switch」（先頭だけ大文字）、ドリームスイッチ2もこちらの旧シリーズ本体です

＊＊＊

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.