昨日の食べ過ぎ引きずらない“帳尻ランチ”でなかったことに。プロテイン完全栄養食ランチスープ「昼ジョグ」1/30（金）楽天市場発売

株式会社POINT-P

株式会社POINT‐P（所在地：東京都港区、代表取締役：飯田 克彦）は、ブランドのコンセプト「無理しないのが、いちばんの健康法」というundo（アンドゥー）より第１弾となる「昼ジョグ」をAmazonに引き続き楽天市場にて1月30日（金）発売いたします。 「昼ジョグ」は、仕事に家事に子育てに、バタバタしがちな毎日のランチ時間に着目。カロリーや糖質を抑えながら、必要な栄養素をバランスよく摂れるよう設計した粉末スープ型新コンセプトランチです。

■開発背景：カロリーオーバーの罪悪感、その日のうちになんとかしたい！

食べ過ぎてしまった翌日。

何も食べないのはつらいし、かといって、普段通りのランチを選ぶ気分でもない。

それでも、仕事は待っている。お昼は、自分のコンディションを整えておきたい。

そんなお昼、きっと一度はあるはずです。

私たちが感じていたのは、「食べない」か「がっつり食べる」か、

その二択しかないように見える、ランチの選択肢への違和感でした。

無理に我慢するのでもなく、罪悪感を引きずるのでもない。

食べ過ぎた翌日、「今日はこれにしておこう」と思える、ちょうどいい帳尻合わせをつくりたい。

そんな思いから、昼ジョグは生まれました。

■こんな時こそ「昼ジョグ」

・食べ過ぎた翌日の帳尻あわせに

・夜の予定に合わせてお昼は軽めに

・ジムに行くのが面倒な時の言い訳ランチ

・栄養バランスを考えるの難しい

・お昼時間を有効に使いたい

■なぜランチ？ なぜ昼ジョグ？

１. 最小努力で手にできる「ファスティング」

ファスティングは、いまや特別な健康法じゃない。

固形物を摂らず、12時間以上開けることでコンディションを整える。

そんな考え方が、少しずつ広がっています。

ただ、何も食べないのは続かない。栄養が摂れないのも不安。

だから昼ジョグは、抜かずに栄養バランスを担保できるプロテイン完全栄養食を摂る。

朝食から夕食までの食事間隔があき、結果として、ファスティング時間が生まれます。

普段のランチと比べて、節約できるカロリー差は、意外と大きい。

走ったわけじゃないけれど、RUN貯金は、コツコツ増えていく。

そんなゲーム感覚で、気軽に楽しんじゃおう！ が昼ジョグです。

※チゲ風味43kcal／コンポタ風味88kcal（いずれも1食当たり）

※運動換算はあくまで目安であり、実際の運動効果を示すものではありません。

２.午後のぼんやり対策。低糖質でテキパキｐｍ

昼食後、気がつくとぼんやり…なんてこと、誰にでもある。

今日はバシッと気合と集中！なんて日の奥の手に昼ジョグ。

糖質量に配慮した設計だから、午後の時間を考えたランチとして選びやすい。

いつもと違う感じ、きっと気づくはず。

３.5分ランチなら自由時間も激増！

外食は、店を探して、並んで、待って。

コンビニも、迷ったあげくに行列地獄。

昼ジョグなら、そんなうんざりから、スッと抜け出せる。

デスクで5分。それだけでランチが終わる。

残った時間は、カフェに行くもよし。TikTokを見るもよし。

ちょっぴりお昼寝、なんていうのもいい。

昼休みを、食事だけで終わらせない。

ゆったり過ごせる昼休み、クセになっちゃいます。

４. 侮れないお昼代のチリツモ

例えば、普段のランチ代が1,200円だとしたら。

そのうち週に2回、昼ジョグを選ぶだけで、コツコツ節約できちゃう。

デパコスの衝動買い、ご褒美エステのトライアル。プチ贅沢なお取り寄せ。

気づいたら、「これ、買っていいかも」と思える余白ができている。

それも、昼ジョグで体験できるワクワクです。

５.栄養だけじゃない。おいしさにも本気です！

栄養があるから、味はそこそこでいい。1杯のスープだから満腹感は無理。

昼ジョグは、そうは考えません。

おいしいこと、午後を乗り切れる腹持ちは欲しい。

お腹も、気持ちも、ちゃんと満たされること。

栄養も、おいしさも、腹持ちも。どれも妥協しない、それが昼ジョグ。

濃厚チゲ風味

魚介の旨味とキムチの辛さがアクセントになり、ちょっと刺激的なおいしさ。

コクうまコンポタ風味

コーンの風味とポタージュのまろやかさが広がる、ほっと満たされる味わい。

■楽しみ方

カップに分包の中身を入れて、熱湯150mlを注いでくるっと混ぜるだけ。

1分もあれば完成する手軽さで、デスクでもサッと用意できます。

ちょっと濃いめの味付けなので、

お湯の量はお好みで調整してくださいね。

■商品概要

商品名：昼ジョグ

内容量：チゲ風味13ｇ×２包 コンポタ風味22ｇ×２包

発売日：2026年1月30日（金）

価格：2,000円（税込）

公式サイト ：https://point-p.co.jp/hirujog/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8HBXBCM

楽天市場 ：https://item.rakuten.co.jp/point-pinc/hirujog/

Qoo10 :https://www.qoo10.jp/g/1188134900

Tiktok Shop :https://www.tiktok.com/view/product/1733868406836725434