【ホテル日航プリンセス京都】『春の音楽祭～二胡の音色と中国料理を楽しむ夕べ～』を3月13日に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

京都の中心地である四条烏丸に位置する「ホテル日航プリンセス京都」（所在地：京都府京都市下京区、総支配人：北川 隆巳）は、中国料理 翡翠苑にて、音楽イベント『春の音楽祭～二胡の音色と中国料理を楽しむ夕べ～』を2026年3月13日（金）に開催します。本格料理と、二胡や中国笛などの伝統楽器の生演奏に加え、ユネスコ無形文化遺産に登録されている希少な喉歌「ホーミー」の歌唱を同時に楽しめる一夜限りのディナーイベントです。

春の音楽祭～二胡の音色と中国料理を楽しむ夕べ～ 料理イメージ

哀愁を帯びた音色が魅力の中国伝統楽器「二胡」の奏者や、なめらかな旋律とやさしい音色が特徴の「フルス（ひょうたん笛）」の演奏に加え、一人の歌い手が二つ以上の音を同時に響かせる希少な歌唱法「ホーミー」を披露する歌手を迎え、悠久の歴史を感じさせる音色を生演奏と歌声でお届けする貴重な音楽文化体験の機会をご用意しました。

演奏曲目には、「糸」「木蓮の涙」「もしもピアノが弾けたなら」などの親しみのある楽曲から、「雨砕江南」「大魚」など中国の伝統を今に伝える楽曲まで幅広くラインアップ。各楽器の特徴を紹介するトークも交え、初めて中国音楽に触れる方にもわかりやすくお楽しみいただける内容となっています。

料理には、「蟹肉と蟹味噌入りフカヒレスープ」や「北京ダック」、「牛フィレ肉とトリュフの赤ワイン煮込み」などを盛り込んだ本イベント限定の特別コースをご用意。中国料理 翡翠苑 料理長の三ケ山 隆雄が腕を振るう逸品の数々と、艶やかな旋律の饗宴をご堪能いただけます。美食と音楽が共鳴し重なり合う、中国料理 翡翠苑ならではの上質なひとときをお届けします。

イベント概要

【イベント名】春の音楽祭～二胡の音色と中国料理を楽しむ夕べ～

【開催日】2026年3月13日（金）

【時間】受付 17：30～／演奏第1部 18：00～／お食事 18：30～／演奏第2部 20：00～

【場所】ホテル日航プリンセス京都 2階 中国料理 翡翠苑

【料金】お一人様 23,000円 ※料理、フリードリンク、ショーチャージ、消費税、サービス料込

【曲目】

糸／木蓮の涙／雨砕江南／もしもピアノが弾けたなら／大魚／賽馬／モンゴルの故郷（ホーミー）

＜ディナーコースメニュー＞

・翡翠苑 春の彩り冷菜盛り合わせ

・蟹肉と蟹味噌入りフカヒレスープ

・京みず菜の北京ダックと茎わかめの春巻

・北海道産北寄貝と海老のXO醤炒め

・牛フィレ肉とトリュフの赤ワイン煮込み

・中華ちまき

・春の訪れ スペシャルデザート

【ご予約・お問い合わせ】中国料理 翡翠苑 TEL 075-342-2167 （10：30～20：30）※定休日：火曜日

【公式サイト詳細ページ】https://www.princess-kyoto.co.jp/event/132991/

◆出演者プロフィール

劉 偉（リュウ イ）／中国笛・フルス・ホーミー

中国内モンゴル自治区出身。中国国立瀋陽音楽学院卒業後、兵庫教育大学大学院にて音楽修士号取得。モンゴル独特の歌唱法「ホーミー」や、笛の一種「フルス」をはじめとした民族楽器の演奏でも高く評価される。大地に轟くような力強い歌声は聴衆に驚きと感動を与え、アジアを中心に多くのファンを持つ。日本国内でのコンサート出演回数は1600 回以上にのぼる。

【主な役職】

日本華韻文化芸術協会理事長、スーホの白い馬モンゴル楽団およびJCM 民族楽団団長、シルクロード国際文化交流協会会長を務めるほか、大連市海外交流協会副会長や赤峰海外聯誼会理事も兼任。

中国駐大阪総領事館、NHK、日中友好協会主催の音楽会に多数出演している。

【受賞・作品】

主な受賞歴にアジア歌謡祭大賞、日中歌唱コンテスト最優秀賞受賞。日本オペラ「夕鶴」には中国籍歌手として唯一出演（神戸、天津）。映画『湖底の空』では主題歌作曲し、アルバム『絆』『響』『憶』『スーホの白い馬』をリリースしている。

また、年間100 回以上の演出や舞台監督を務め、文化庁舞台芸術国際フェス、大阪春節祭、北陸国際音楽祭など多くの大型イベントで音楽総監督を歴任。

今後も日本と世界各地でコンサートを開催し、日中・国際間の音楽交流をさらに広げていく予定。

陳 曼麗（チェン マンリ）／二胡

中国・陝西省西安出身。12歳で「陝西（せんせい）省芸術学校」に入学、7年間在学、二胡専攻。卒業後、西安市の劇団「陝西省戯曲研究院」に入所、6年間務める。

1993年 来日

2005年 4月「愛・地球博」にて「中央アジアの風と音に訊け」オープニングで演奏

2011年 兵庫県『丹波の森国際音楽祭』に参加

2013年 11月来日20周年記念コンサート開催、CD『天長知久』を発売

2014～2017年 兵庫県『ASAGO 国際音楽祭』に参加

2021年から、京都府中丹文化会館にて毎年『ポップスコンサート』を開催

2023年 来日30 周年記念コンサートを開催

現在、京都府綾部市に在住し、北近畿を中心に二胡の指導、演奏を活発に行っている。

※リリースの内容は発表現在のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。

※写真はイメージです。

ホテル日航プリンセス京都

京都の中心・四条烏丸に近接し、ビジネスや観光に便利な立地。客室数216、6つのレストランとバー、宴会場などを併設。地下鉄四条駅5番出口より徒歩約3分またはJR京都駅烏丸中央口より車で約5分とアクセスもよく、錦市場や先斗町、祇園も徒歩圏内です。



【所在地】〒600-8096 京都市下京区烏丸高辻東入高橋町630番地

【TEL】 075-342-2111（代表）

【公式サイト】https://www.princess-kyoto.co.jp/