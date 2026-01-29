VALX クリルオイルが「Amazon 売れ筋ランキング1位」を獲得！“飲む美容オイル”という新提案が支持を拡大

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は「VALX クリルオイル」がAmazonの売れ筋ランキングにおいて1位を獲得したことをお知らせします。

本商品は、これまでトレーニングや栄養補給の文脈を中心に支持されてきましたが、美容・乾燥対策・脳の健康といった日常的なコンディションケアの観点でもより幅広いライフスタイルに寄り添える可能性があると考え、価値の再定義を行いました。

特に“飲む美容オイル”という内側からのケア訴求により、多くの方が商品を手に取ってくださり、今回のAmazon売れ筋ランキング1位の獲得につながりました。

クリルオイルとは、南極海に生息する動物性プランクトン「南極オキアミ」から抽出されるオイルで、女性に不足しがちな必須脂肪酸（EPA・DHA）を凝縮したものです。

また、肌と同じ「リン脂質」でできているため、効率よく体内に吸収されやすい特殊な構造となっております。

「VALX クリルオイル」はそんな特長から、内側から潤いの土台を支える“飲む美容オイル”として、毎日のインナーケア習慣を提案しています。

さらに、1月22日(木)から2月2日(月)までAmazonスマイルセール実施のため、特別価格で販売中です。

お得に購入できるチャンスなので、この機会にVALX クリルオイルを試してみませんか。

【商品概要】

商品名：VALX クリルオイル（ https://x.gd/0cMqJ ）

内容量：120粒

価格：VALXメンバーズストア：3,290円（税込）

Amazon公式ショップ：3,790円（税込）

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/