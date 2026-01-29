カオナビが運営するタレントマネジメント資格の受験者数が2,000名を突破

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」は、タレントマネジメントのスキルを証明する資格制度「Talent Management Professional」において、全ランクを合わせた受験者数が延べ2,000名を突破したことをお知らせします。

業界初の資格として2024年2月に創設して以降、スキルの把握や向上、社内外からの信頼獲得など、様々な目的で受験が広がっており、タレントマネジメントスキルの「見える化」ニーズが高まっています。

■ 受験目的は、スキルレベルの把握・経験の棚卸しが最多

合格者に実施したアンケートによると、受験の目的としては、「自身の知識やスキルレベルを客観的に把握したい」という回答が最も多く、次いで、「新たな知識を得て実務に活かすスキルの習得・向上」が挙げられました。そのほか、社内外へのアピールやキャリア形成に繋げたいという声もあり、受験目的は多岐に渡っています。

また、受験後の感想については、「試験を通じて新たな発見や学びを得た」というコメントのほか、「自身の知識レベルを確認でき、自信に繋がった」という回答もあり、受験を通じて更なるスキルアップを目指す意識変容も見られました。

■証明されたスキルを形にして、さらなる信頼に繋げる

カオナビでは、タレントマネジメントのスキルを社内外に示せるアイテムとして、認定バッジや表彰盾を贈呈しています。2025年6月からは、オンライン上で資格保有を掲示できる「デジタルバッジ」の付与も開始し、ソーシャルメディアでの共有や電子メールの署名など、より手軽かつ効果的に専門性をアピールする事が可能になりました。こうしたスキルの証明が、人事担当者の信頼の証として機能し、さらなるキャリア発展に寄与する事を期待しています。

デジタルバッジの活用方法が綴られた合格者インタビュー

https://lp-campus.kaonavi.jp/yokogao/62(https://lp-campus.kaonavi.jp/yokogao/62)

■ 「Talent Management Professional」全ランクを受験した専門家の意見

以下、最上位ランク「Doctor（博士）」まで合格し、当社パートナーの中で最多の資格取得数を擁する企業からのコメントです。

合同会社デロイト トーマツ

渡邉 将 様

カオナビの資格制度は、システムに関する知識だけでなく、最新のタレントマネジメントのトレンドを踏まえた設問や、実務に即したケーススタディが盛り込まれている点が大きな魅力です。単なる知識習得にとどまらず、実践的な課題解決力まで証明できる仕組みとなっており、受験を通じて、タレントマネジメントに関する業務とシステムの両面を網羅的かつ体系的に学ぶことができます。私自身も、これまでの人事コンサルティング業務で培ってきた知見を改めて振り返り、さらに深化させる貴重な機会となりました。本資格を自社の新たなケイパビリティとして活用し、今後もカオナビ社のコンサルティングパートナー、セールスパートナーとして、より良いタレントマネジメントの実現に向けて、共にビジネスの発展を目指してまいります。

株式会社パトスロゴス

安東 暁史 様

タレントマネジメントという、「分かるようで分かりづらい」概念を学び、自分の理解を確認するのにとても良い機会でした。これまで見てきた中で（本などで学んだことと比較して）とても納得度の高い問題ばかりでした。ゆえに自分の学んできたことなどについて、自信を持てた問題もありました。新入社員や人事部に新しく来た社員がいれば、全員に必修で受けさせたいなと思うほど、難易度の塩梅や学べることのバランスなど、とてもクオリティの高い問題だったと感じました。

■ 「Talent Management Professional」について

「カオナビ」を管理者として利用されている方を対象に、タレントマネジメントに取り組んだ実績を客観的に証明できる資格制度です。資格は難易度に応じて分かれており、Bachelor(学士)、Master(修士)、Doctor(博士)の順に3つのランクを設定しています。出題される問題は、タレントマネジメントの考え方、人事施策、システムの活用方法の3種類で構成されており、コアとなる考え方のほか、単なる業務効率化にとどまらないシステムの活用法などを学ぶことができます。

＜「Talent Management Professional」詳細サイト：

https://lp-campus.kaonavi.jp/talent-management-pro/(https://lp-campus.kaonavi.jp/talent-management-pro/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM)︎」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

＜会社HP ：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート