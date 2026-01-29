システムエグゼ、PMO推進による事業拡大支援サービスを開始

株式会社システムエグゼ

株式会社システムエグゼ（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：大場康次）はこのたび、システム開発におけるPMO（Project Management Office）推進・事業拡大支援サービスの提供を開始いたします。

本サービスを通じて、お客様が抱える事業課題や現場課題の抽出、ベンダー選定やコントロール、ステークホルダーの調整など、プロジェクト開始前の企画構想段階から開始後の運営推進までをトータルにサポートします。

背景

近年のビジネス環境において、デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進は、企業の事業拡大に欠かせない施策となっています。その一方で、プロジェクトの規模拡大やマルチベンダー化、最新技術の導入に伴い、システム開発におけるプロジェクトマネジメントの難易度は飛躍的に高まっています。

このため、システム開発の現場では、規模の大きさに関わらずプロジェクトマネジメントの専門的な知見を持ち、複数プロジェクトを横断的に管理・推進するPMOの存在が、プロジェクト成功の鍵を握るようになっています。

しかし、多くの企業ではそうした高度なマネジメントを担う人材の不足や体制面の不安、複雑化するベンダーコントロールへの対応に苦慮しているのが実情です。

こうした背景を受けシステムエグゼは、大規模開発やITインフラ構築で培った実践知を体系化しました。 プライムベンダーならではの視点で、PMO推進・事業拡大支援サービスを改めて強化・提供することで、お客様のプロジェクト推進を強力にバックアップします。

サービスの特長

システムエグゼのPMO支援は、PMとして多数の実績があるコンサルタントの徹底した現場主義により、開発現場の実情やリスクを先読みして、構想段階から、リリース後の運用・保守まで伴走します。

支援内容は、体制サポート、進捗・課題管理といった事務局機能から、品質管理の標準化、マルチベンダー間の調整、さらには意思決定を迅速化するための経営層向けレポート作成まで、プロジェクトの規模とフェーズ、お客様の必要に応じて柔軟にサポートします。

また独立系システムインテグレーターとして、実装工程における技術面・体制面でのサポートも可能です。

▽「PMO推進・事業拡大支援サービス」詳細は下記をご覧ください

https://www.system-exe.co.jp/solution/pmo/

今後の展開

不動産業界、保険業界における基幹システム刷新プロジェクトやリプレース、IT中長期計画策定支援など、これまでの実績をもとに、さまざまな業態の企業におけるPMO支援を推進します。

また、お客様自身が自律的にプロジェクトマネジメントを行えるよう、ナレッジの移転や標準化プロセスの定着支援にも注力し、企業の持続的な成長を支援するパートナーとして、より一層のサービス向上に努めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社システムエグゼ

代表者：代表取締役 社長執行役員 大場康次

所在地：東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7階

設立：1998年2月

事業内容：システムインテグレーション事業、製品・サービス 開発・販売事業、グローバルソリューション事業

資本金：4億7,500万円

▽企業HP

https://www.system-exe.co.jp

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社システムエグゼ 総務部 広報チーム

お問い合わせ先：https://www.system-exe.co.jp/contact