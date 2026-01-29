「ミステリーチャンネルアワード2025」 結果発表！ 堂々の第1位は『アストリッドとラファエル　文書係の事件録』作品賞TOP10には、不動の人気英国ミステリーも多数ランクイン！

ＡＸＮ株式会社(C) AXN Co., Ltd. All Rights Reserved.

日本唯一（*1）のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）は、 「ミステリーチャンネルアワード2025」と題して、2025年にミステリーチャンネル独占日本初放送（*2）及び日本初放送（*3）したドラマ（新シーズンも含む）を対象に、アンケート投票を実施しました。最も面白かった、おすすめしたいと思った作品を選ぶ作品賞をはじめ、最も素晴らしかった俳優を選ぶベストアクター、ベストアクトレスのランキングが決定しました。

作品賞の第1位に輝いたのは、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）』。昨年3月、主演のサラ・モーテンセンとケンゴ・サイトウの来日に合わせて開催されたファンイベントは大盛況となりました。ファンとの絆をより一層深めたことが追い風となり、圧倒的な支持を集めての首位獲得となりました。第2位にランクインしたのは、英国ミステリー界の至宝アン・クリーヴス原作の『ヴェラ～信念の女警部～（シーズン14）』。昨年5月、惜しまれつつもついにファイナルシーズンを迎えた本作。主人公ヴェラの圧倒的な存在感、丁寧に紡がれる人間模様、そして重厚なストーリーが多くの視聴者を魅了。シリーズを締めくくる見事な幕引きには、ファンから多くの称賛が寄せられました。そして第3位は、『テンペスト教授の犯罪分析ノート（シーズン4）』。潔癖症で風変わりなテンペスト教授が、ホームズを彷彿とさせる観察眼で事件の謎を解くミステリーの魅力に加え、彼の過去が徐々に紐解かれていく点も見どころです。シーズンを追うごとに深みが増すドラマとしてファンの心を掴み、見事ランクインしました。

第1位：『アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）』(C) Patrick FOUQUE - FTV - JLA第2位：『ヴェラ～信念の女警部～（シーズン14） 』(C) ITV Studios Limited 2024第3位：「テンペスト教授の犯罪分析ノート（シーズン4）」 (C) Eagle Eye Drama Limited 2024

ベストアクターランキングでは、『テンペスト教授の犯罪分析ノート』で神経質で変わり者の犯罪学者を演じたベン・ミラーが第1位に。偏屈でとっつきにくさのある人柄がいつの間にか愛すべきキャラクターに昇華される演技力が視聴者に評価されました。ベストアクトレスランキングでは、作品賞にも輝いた『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のサラ・モーテンセンが第1位を獲得。自閉症という難役を繊細かつ真に迫る表現力で演じ切る実力に加え、来日時に見せた気さくでチャーミングな人柄もファンを魅了しました。

ベン・ミラー 「テンペスト教授の犯罪分析ノート（シーズン４）」 (C) Toon Aertsサラ・モーテンセン 「アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）」 (C) Caroline DUBOIS - FTV - JLA

今回のアワードでは、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）』が作品賞・ベストアクトレスともに、全体の約4割の票を集めて圧倒的な人気を見せつけました。衝撃的なラストで幕を閉じたシーズン5。ファン心待ちの最新シーズン6は、いよいよ2月23日（月・祝）にミステリーチャンネル独占日本初放送いたします。また、作品賞TOP10内には、不動の人気を誇る英国のミステリードラマ7作品がランクイン。『ヴェラ～信念の女警部～』はファイナルシーズンを迎えましたが、同じくアン・クリーヴス原作の『シェトランド』（第5位にランクイン）の最新シーズン9が、今年5月に独占日本初放送で登場いたします。2026年も世界各国から上質なドラマをお届けするミステリーチャンネルに、どうぞご期待ください。

*1 自社調べ（2026年1月1日）。日本国内における放送サービスとして。

*2 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

*3 他の動画配信サービスで配信済もしくはDVD/Blu-rayでリリース済だが、放送に関してはミステリーチャンネルが日本初となる作品。

■ミステリーチャンネルアワード2025 結果発表

＜作品賞＞

第1位：『アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）』(https://www.mystery.co.jp/programs/astrid_et_raphaelle/)

★最新シーズン6、いよいよ2月にミステリーチャンネル独占日本初放送

字幕版：2/23（月・祝）夕方4:00 一挙放送 シーズン1～5も、2/21（土）より放送

几帳面で論理的なアストリッドと、猪突猛進型で大らかなラファエル。正反対の二人がお互いの足りない部分を補い合い協力し合うことで事件を解決していく、フランス発ミステリー！

https://www.mystery.co.jp/programs/astrid_et_raphaelle/

(C) Patrick FOUQUE - FTV - JLA

●アストリッドが魅力的。ラファエルと友情が深まっていく過程もいい。テツオとのこれからも楽しみ。（女性 60代）

●ふたりのタイプの違うヒロインの家族や恋愛、それぞれの成長を描きながらも、しっかりとしたミステリーで、しかも現代の社会や科学の問題点をうまく絡めていて、ネタが尽きない。（女性 60代）

第2位：『ヴェラ～信念の女警部～（シーズン14） 』(https://www.mystery.co.jp/programs/vera/)

シーズン1～14 字幕版：3/2（月）スタート 毎日 午前11:00

英国推理小説界の至宝アン・クリーヴス原作の傑作ミステリー。イングランド北東部を舞台に、仕事中毒で部下に対して厳しい言わば鬼上司的な刑事ヴェラが、人間の心の機微を深く読み取りながら事件を解決に導く！

https://www.mystery.co.jp/programs/vera/

(C) ITV Studios Limited 2024

●ヴェラを中心に取り巻く刑事たちのキャラクター、奥深く考えさせる事件と動機、そして何よりも美しい映像とサントラとのマッチング！本当に落ちついてゆっくりとイギリスの雰囲気を感じながら観れる最高のミステリーです！（女性 40代）

●もはやヴェラの生き様が心の支えです。人間のせつなさ、優しさが詰まったこの作品が大好きです。（女性 60代）

第3位：「テンペスト教授の犯罪分析ノート（シーズン４）」(https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/)

シーズン1～4 字幕版：2/11（水・祝）朝6:00 一挙放送

『ミステリー in パラダイス』のベン・ミラー演じる神経質で偏屈な犯罪学者が、犯罪に関する専門知識で事件を解決！ベルギーの人気シリーズを、舞台を英国ケンブリッジに置き換えてリメイク！

https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/

(C) Eagle Eye Drama Limited 2024

●シーズン3の悲劇をどう描くのか…と注目していたところ、見事にかわされた。（女性 60代）●シーズンを追う毎に面白さが増すドラマ（女性 60代）

●潔癖症で少し風変わりなテンペスト教授がずば抜けた観察力と分析能力で犯人を特定していくが、謎解きのおもしろさはもちろん、背景にある幼少期のトラウマも含めてとてもみる価値のあるストーリーだと思う。（女性 20代）

第4位：『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿（シーズン9・10） 』(https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/)

★4月、待望のシーズン11をミステリーチャンネル独占日本初放送！（予定）

シーズン1～9 字幕版：1/31（土）スタート 毎週土曜 夕方4:00

“ニュージーランドのバーナビー警部”とも称される話題のミステリー！シェパード警部は刑事クリスティンとバディを組み、のどかな町で発生する不可解な殺人事件を捜査していく。

https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/

第5位：『シェトランド（シーズン8） 』(https://www.mystery.co.jp/programs/shetland/)

(C) SPP & All3Media International

★5月、待望のシーズン9をミステリーチャンネル独占日本初放送！ （予定）

アン・クリーヴス原作、スコットランド北部に広がるシェトランド諸島を舞台に描かれる究極のクローズド・サークル・ミステリー。ほとんどの島民が顔馴染という世界で、ちょっとした行き違いから殺意へと変わっていく濃密な人間描写、緻密な伏線、大胆なトリックで綴られるストーリーが展開する。

※第5位は同率

https://www.mystery.co.jp/programs/shetland/

第5位：『刑事カレン・ピリー 再捜査ファイル（シーズン2） 』(https://www.mystery.co.jp/programs/karen_pirie/)

(C) ITV Studios Limited MMXXIV

シーズン1～2 字幕版：2/6（金）～8（日） 毎日午前11:00

英国推理作家協会賞受賞のスコットランドのベストセラー作家ヴァル・マクダーミドの小説に基づいたミステリー。周囲から“鼻につく女”と疎まれている、若き女性刑事カレン・ピリーが、男性中心の警察組織の中で息苦しさにもがきながらも、過去の未解決事件に果敢に立ち向かう！

※第5位は同率

https://www.mystery.co.jp/programs/karen_pirie/

第7位：『 IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント（シーズン4） 』(https://www.mystery.co.jp/programs/h_i_p/)

(C) World Productions Limited 2025

★いよいよ3月、ファイナルシーズンをミステリーチャンネル独占日本初放送

シーズン5 字幕版：3/8（日）夕方4:00 一挙放送 シーズン4も、3/1（日）に放送

並外れた知能を持つゆえにとっぴな行動で周囲と衝突しがちなシングルマザーの元清掃員モルガンが、その特殊な才能を見出され、捜査コンサルタントとして警察で活躍！

https://www.mystery.co.jp/programs/h_i_p/

第7位：『シスター探偵ボニファス（シーズン4）(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries/)、クリスマスSP 聖夜のおとぎ話(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_xmas2024/)』

(C) Septembre Productions/Itineraire Productions/TF1/Be-FILMS/RTBF (Television belge) MMXXIII

『ブラウン神父』のスピンオフシリーズ！156のIQと生化学の博士号を持ち、推理小説をこよなく愛する、明るく陽気で風変りなシスター・ボニファスが事件解決に奔走する、ハートウォーミングな本格ミステリードラマ。

https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries/

第9位：『アガサ・クリスティー ゼロ時間へ』(https://www.mystery.co.jp/programs/towards_zero/)

(C) BBC Studios 2025

字幕版：1/30（金）夜7:55 ・ 2/6（金）夜8:00

“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーの小説「ゼロ時間へ」のドラマ版！1936年、イギリス。激しい三角関係、恐るべき女家長、そして嫉妬と欺瞞が織りなす危険な罠。アンジェリカ・ヒューストン主演。！

https://www.mystery.co.jp/programs/towards_zero/

第10位：『パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある』(https://www.mystery.co.jp/programs/ludwig/)

(C) Agatha Christie Productions Limited MMXXIV

“ルートヴィヒ”というペンネームでパズル作家として生計を立てているジョンが、行方不明になった一卵性双生児の兄を探すとともに、刑事の兄になりすまして様々な殺人事件に挑むミステリー。

https://www.mystery.co.jp/programs/ludwig/

(C) Big Talk Studios Limited MMXXIV. All Rights Reserved

＜ベストアクター TOP5＞

第1位：ベン・ミラー

ジャスパー・テンペスト 『テンペスト教授の犯罪分析ノート（シーズン4）(https://www.mystery.co.jp/programs/professor_t/)』

(C) Toon Aerts

●コメディアンとは思えないクールな演技、英国紳士らしいちょっとお茶目な部分も楽しく素敵（女性 60代）

●コミカルな演技とシリアスな演技のバランスが抜群（女性 40代）

第2位：デヴィッド・レオン

ジョー・アシュワース 『ヴェラ～信念の女警部～（シーズン14）(https://www.mystery.co.jp/programs/vera/) 』

第3位：ニール・リー

マイク・シェパード 『シェパード警部 ブロークンウッドの事件簿（シーズン9・10）(https://www.mystery.co.jp/programs/the_brokenwood_mysteries/) 』

第4位：マーク・ウィリアムズ

ブラウン神父 『ブラウン神父（シーズン12）(https://www.mystery.co.jp/programs/father_brown/) 』

第5位：ヒンネルク・シェーネマン

ハウケ・ヤコブス 『獣医ヤコブスの事件簿（ 第7話～第21話）(https://www.mystery.co.jp/programs/vet_jacobs/) 』

＜ベストアクトレス TOP5＞

第1位：サラ・モーテンセン

アストリッド・ニールセン 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録 （シーズン5）(https://www.mystery.co.jp/programs/astrid_et_raphaelle/)』

(C) Caroline DUBOIS - FTV - JLA

●繊細な演技を求められる役柄にチャーミングな愛らしさを織り交ぜ、誰もが愛さずにはいられない。彼女を見ていると自分自身の何かが癒されていくのを感じる不思議な魅力のある女優です。（女性 40代）

第2位：ブレンダ・ブレシン

ヴェラ・スタンホープ 『ヴェラ～信念の女警部～（シーズン14）(https://www.mystery.co.jp/programs/vera/)』

第3位：ローラ・ドヴェール

ラファエル・コスト 『アストリッドとラファエル 文書係の事件録（シーズン5）(https://www.mystery.co.jp/programs/astrid_et_raphaelle/)』

第4位：オドレイ・フルーロ

モルガン・アルヴァロ 『IQ160清掃員モルガンは捜査コンサルタント （シーズン4）(https://www.mystery.co.jp/programs/h_i_p/)』

第5位：ローナ・ワトソン

シスター・ボニファス 『シスター探偵ボニファス（シーズン4）(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_mysteries/)・クリスマスSP 聖夜のおとぎ話(https://www.mystery.co.jp/programs/sister_boniface_xmas2024/)』

★詳しいランキング結果はこちら

⇒ https://www.mystery.co.jp/column/5y6545cfhnjjoao6.html(https://www.mystery.co.jp/column/5y6545cfhnjjoao6.html)

★「アクションチャンネルアワード2025」も公開中！

⇒ https://www.axn.co.jp/column/rdkztc7ez16xaz6u.html

【調査概要】

調査対象 ミステリーチャンネル メールマガジン会員

調査期間 2025/12/25～2026/1/5

調査機関 ミステリーチャンネル

調査方法 インターネット

有効回答数 621件

＜ミステリーチャンネルについて＞ https://mystery.co.jp/(https://mystery.co.jp/)

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル。『名探偵ポワロ』『アガサ・クリスティー ミス・マープル』『シャーロック・ホームズの冒険』『ヴェラ～信念の女警部～』など英国の本格ミステリーをはじめ、『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』といったヨーロッパの話題作、そして人気小説が原作の日本のミステリーまで、選りすぐりのミステリードラマが集結！ミステリーチャンネルだけでしか見られない日本独占初放送の最新作から、時代を超えて愛される不朽の名作まで、幅広いラインナップを放送！

＜ミステリーチャンネルご視聴方法＞ https://www.mystery.co.jp/howtowatch/(https://www.mystery.co.jp/howtowatch/)

ミステリーチャンネルは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。

スカパー！でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー！が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB（https://www.mystery.co.jp/join/） で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

＜ご視聴に関するお問い合わせはこちら＞

ミステリーチャンネルカスタマーセンター 0570-002-316 （一部IP電話等 03-4334-7627） 受付時間 10:00 - 20:00（年中無休）