ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の舞台小道具をフェリシモ チョコレート ミュージアムで展示。企画展にちなんだ「猫の日」のトークイベントも！

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］」（神戸市）は、バレンタインシーズンの２月に開催中の企画展の一部展示替えと、関連イベントを開催します。

企画展1「増田セバスチャンのKAWAIIチョコレートマジック」では、1月31日（土）より、増田セバスチャンさんがアートディレクションを手がけたミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の小道具を一部展示。舞台に登場するウォンカチョコレートのパッケージやゴールデンチケットといった、心ときめくアイテムたちを間近に見ることができます。

また、2月22日（日）の「猫の日」には、企画展２「にゃんこ大行進～チョコレートパッケージになった猫たち～」の関連イベントとして猫研究者であり編集者の服部円さんと、猫をモチーフにした作品を数多く手がけているパッケージデザイナーの奥田一明さんによるトークイベント「猫研究者、編集者 服部円さん新刊出版記念＆デザイナーと語る猫愛あふれるチョコレートパッケージの世界」を開催します。展示中の猫のパッケージを通して、猫の魅力やデザインの奥深さを専門家が掘り下げていく、貴重なお話を聞けるまたとない機会です。

（左）ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の小道具 （右）企画展2「にゃんこ大行進」イメージビジュアル

◆ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」小道具の展示について

現在好評開催中の企画展１「増田セバスチャンのKAWAIIチョコレートマジック」は、アーティストの増田セバスチャンさんが長年抱き続ける「チョコレートへの思い」と「お菓子箱コレクション」から紐解かれる、彼の創作の源泉に迫る展覧会です。本展の会場では増田さんのインスタレーションアートや過去に手がけたお菓子パッケージの展示のほか、アートディレクターを務めたミュージカル版「チャーリーとチョコレート工場」のアートスケッチや小道具を展示しています。

1月30日（金）まではウォンカのトレードマークであるシルクハットを展示中ですが、1月31日（土）からは入れ替わりで、ウォンカの工場で作られ、チャーリーが毎年お誕生日に買っているウォンカチョコレートと、チョコに忍ばされた工場見学の当たり券「ゴールデンチケット」などを出展予定です。お菓子への愛にあふれた増田さんによるパッケージの魅力に触れられることはもちろん、3月から再演が始まる同作への気持ちが高まる特別な展示をお楽しみいただけます。



◆「猫の日」に開催！ 企画展2「にゃんこ大行進」記念トークイベント

(左)企画展ビジュアル （中）服部円さん （右）奥田一明さん

≪開催概要≫

イベント名：「猫研究者、編集者 服部円さん新刊出版記念＆デザイナーと語る猫愛あふれるチョコレートパッケージの世界」

開催日時: 2月22日（日） 13:00～14:30（受付開始 12:30）

場所：Stage Felissimo 3階商談室

イベント特典: チョコレートミュージアムのチケット付き

料金：2,000円

開催中の企画展２「にゃんこ大行進～パッケージになった猫たち～」に因み、猫研究者、編集者の服部円さんと、長年パッケージデザイナーとして活躍し、中でも猫のパッケージを数多く手がけてきた奥田一明さんをゲストにお招きしたトークイベント「猫研究者、編集者 服部円さん新刊出版記念＆デザイナーと語る猫愛あふれるチョコレートパッケージの世界」を2月22日（日）の”猫の日”に開催します。

今回は猫もチョコレートも大好きという服部さんに、開催中の企画展からいくつかのパッケージを選んでいただき、これについて服部さんの視点でお話をしていただきます。また奥田さんからは、パッケージデザインの魅力と奥深さについてじっくりとお話いただきます。また、2月に発売される、服部さんの新しい著作についてもお話いただく予定です。

イベントではスペシャルトークにくわえ、服部さんの新著の販売とサイン会や、フェリシモ「猫部(TM) 」による、地域猫活動を応援する22組のクリエイター描き下ろしアートをデザインした「フェリシモ猫部チャリティーグッズ」の展示もします。

今回のイベントチケットの購入でフェリシモ チョコレート ミュージアムの見学も可能です。トークで触れられたパッケージを間近で見られるだけでなく、ショップでは一部展示中の猫のパッケージのチョコレートを購入できます。

猫好き・チョコ好きには見逃せない、特別な一日をご提供します。

（※サイン会は服部円さんのみご対応いただきます。）

イベントの詳細・お申し込みはこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260129/1/

◆猫研究者、編集者 服部 円（はっとり まどか）さん

服部円さん著 （左）『ネコは（ほぼ）液体である ネコ研究最前線』（KADOKAWA）、（右）『猫とわたしを整えるジャーナリングノート-愛猫を観察すると、自分のことがわかってくる』（オレンジページ）

編集者。京都大学 人と社会の未来研究院 非常勤研究員。武蔵野美術大学卒業後、ファッション誌の編集者として働く。2019年より、社会人大学院生としてネコの研究を開始。麻布大学大学院 獣医学研究科にて修士号を取得後、京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 博士後期課程に進学。2025年に博士号を取得。著書に『ネコは（ほぼ）液体である ネコ研究最前線』（KADOKAWA）、『猫とわたしを整えるジャーナリングノート -愛猫を観察すると、自分のことがわかってくる』（オレンジページ）がある。

・公式HP＞＞ https://www.madokahattori.com/

◆デザイナー 奥田 一明（おくだ かずあき）さん

奥田一明さんデザイン チョコレートパッケージ （左）Cats Gallery 2021 （右）Cats Factory 2024

K note代表。ゴンチャロフやビアンクールのバレンタインやプロパー商品のパッケージと販促ツールやディスプレイなどのデザインのほかバイソン・ピアスのパッケージデザインを手掛ける。山口きらら博のマスコットキャラクター・富山県射水市ブランディングマーク指名コンペでウイナー。パッケージデザイン大賞・特賞同時受賞・グッドデザイン賞受賞。公益社団法人日本パッケージデザイン協会・西宮芸術文化協会会員。大阪芸術大学デザイン学科特任教授。

・公式HP＞＞ https://www.knoteknote.co

◆開催中の企画展 詳細はこちら＞＞ https://feli.jp/s/pr260129/2/

◆felissimo chocolate ｍuseum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信するミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約30年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate ｍuseumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。メインの収蔵品である世界のチョコレートパッケージはすべて寄贈により成り立っています。現在のコレクション保有数は約27,000点。パッケージの寄贈は法人・個人ともに常時受け付けています。（フェリシモへ郵送または直接ミュージアムの寄贈ボックスへお持ちください）

寄贈先＞＞ https://feli.jp/s/pr260129/3/

・開館時間/午前11:00～午後6:00 ※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期（※今春の休館予定日：2026年4月6日(月)～4月10日(金)）

・来館事前予約とチケット購入＞＞ https://feli.jp/s/pr260129/4/

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号（Stage Felissimo 2F）

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260129/5/

