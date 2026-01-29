株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下当社）では、2025年に法人のお客様にご購入いただいた中古オフィスチェアの販売数トップ5（年間ランキング）を公開いたします。

総務・購買ご担当者様が、次年度に向けた什器選定やコスト見直しの比較検討を行う際の参考としてもご活用いただけます。

2025年は、働き方の多様化や拠点再編、コスト最適化に加え、環境配慮・サステナビリティの観点からリユース品を選択する動きも一層進んだ一年でした。本ランキングが、来期以降のチェア選定の参考となれば幸いです。

（調査期間：2025年1月1日～2025年12月31日 当社売上調べ）

■OfficeBusters Official Web Site：https://www.officebusters.com(https://www.officebusters.com)

■2025年 年間 法人向けオフィスチェア販売ランキング

【第5位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「シルフィー」

可変バック機構で体型にフィット。部門横断で導入しやすい万能モデル

前傾機能や調整幅の広さにより、職種・役職を問わず

導入しやすい点が評価されました。

メーカー希望価格：91,400円～｜

オフィスバスターズ 中古販売価格：29,810円（税込）～

｜2024年度法人部門：4位

【第4位】●メーカー イトーキ ◯シリーズ「エフ」

シンプル設計と安定した操作性で、標準仕様として採用されやすいモデル

価格と性能のバランスが良く、大規模導入時のベース

モデルとして選ばれています。

メーカー希望小売価格：133,650円～｜

オフィスバスターズ 中古販売価格：24,970円(税込)

｜2024年度法人部門：圏外

【第3位】●メーカー コクヨ ◯シリーズ「セディスタ」

快適性と耐久性を両立した、長期利用向けの実務モデル

体圧分散性と堅牢性が評価され、長期間の運用を前提とした

企業様から支持されました。

メーカー希望小売価格：53,570円～｜

オフィスバスターズ 中古販売価格：7,040円（税込）～

｜2024年度法人部門：第3位

【第2位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「カロッツァ」

扱いやすさと価格の手頃さで、短期導入・拠点追加需要に対応

増員・拠点増設時の即応モデルとして、年間を通じて

高い需要がありました。

メーカー希望小売価格：47,630円～｜

オフィスバスターズ 中古販売価格：8,800円（税込）～

｜2024年度法人部門：第2位

【第1位】●メーカー オカムラ ◯シリーズ「エスクード」

堅牢性・安定性・コストパフォーマンスの三拍子で、

年間トップを獲得！

大量導入や長期運用における信頼性が評価され

年間を通じて最も多く選ばれました。

メーカー希望小売価格：82,610円～｜

オフィスバスターズ 中古販売価格：8,800円（税込）～

｜2024年度法人部門：第1位

■年間を通した傾向

2025年は、短期的な増員対応と中長期的な運用を見据えた導入が混在する一年でした。

その結果、「即応性のある汎用モデル」と「長期利用に耐える堅牢モデル」の二極化が進み、両タイプがバランスよくランクインする結果となっています。

■環境・サステナブルの視点

中古オフィス家具の活用は、製造時のCO2排出や資源消費を抑制し、循環型社会の形成に貢献します。

2025年は、コストだけでなく「環境配慮」という理由でリユースを選択する企業様が増加した点も特徴です。

■CO2削減量の目安

一般的に、オフィスチェア1脚の新規製造に伴うCO2排出量は約50～70kg-CO2 とされています。

中古品を活用することで、1脚あたり約40～60kg-CO2の排出削減効果 が見込まれます。

例えば、100脚をリユース導入した場合、

→ 約4～6トンのCO2削減 に相当します（スギ約450本分の年間吸収量に相当）。

■今回のランキングのまとめ

・コスト・耐久性・環境配慮の三点を同時に満たすモデルが上位に

・短期対応から長期視点への転換

・中古活用が「一時的手段」から「戦略的選択」へ進化

・価格と品質のバランスに優れた、いわゆる「コストパフォーマンス重視」の選択が

主流となっています

当社では、法人様の快適で生産性の高いオフィス環境づくりを支えるため、高品質かつコストパフォーマンスに優れた中古オフィスチェアをはじめ、各種オフィス家具を幅広く取り揃えております。

来期に向けた環境整備や什器の入れ替えをご検討中のご担当者様は、ぜひこの機会にオフィスバスターズへご相談ください。「どのモデルを選ぶべきか迷っている」「自社に合うチェアが分からない」といった場合も、お気軽にお声がけください。在庫状況・価格・納期などについても、お気軽にお問い合わせいただけます。

