クライアント向け制作物の作業中から相談できる！【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】サービスを開始

えんじゅ株式会社

「売れる広告づくり」をサポートするえんじゅ株式会社（代表取締役：吉岡弥寿恵／本社：東京都中央区）は、【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】を開始します。本サービスは、制作中や修正依頼後に制作の方向性に悩むデザイナーに対して、えんじゅ株式会社のマーケティングとセールスライティングの知見をもとに、１カ月3回までアドバイスを行うものです。

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】とは

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】とは、LPやチラシなど「売るための広告物」のデザインワークの過程において、修正の方向性を相談できる監修サービスです。

- クライアントの指示通りに作っても、どんな商材・サービスか伝わりにくいように思える。- 文字が多いから減らしてほしいと言われても、何をどう削っていいのかわからない。

上記のような悩みがあるデザイナーのために、実際の制作物を「売れる広告」づくりの現場でマーケティングやセールスライティングの知見を培ってきた専門家が、クライアントの意向を汲み取ったうえでアドバイスを行います。

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】開始の背景

近年、デザイナーはデザイン制作に加え、構成や言葉選び、クライアントへの修正対応まで担うケースが増えています。制作の途中や修正依頼を受けた段階で、「どの方向で直すべきか」「このまま進めてよいのか」と判断に迷う場面も少なくありません。

こうした判断には、デザインの視点だけでなく、マーケティングやセールスライティングの視点が求められることも多く、制作現場で一人で抱え込んでしまうケースも見られます。

広告制作の現場でデザインディレクションを行ってきたえんじゅ株式会社は、デザイナーが安心して制作を進められるよう、監修サービスの提供に至りました。

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】を受けるメリット

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】は、利用するデザイナーにとっては次のようなメリットがあります。

- 制作中や修正時の判断に迷わなくなる- 制作物の方向性が整理され、完成度が高まる- クライアントに納得感のある制作物を提出できる

制作物の完成度が高まることで、クライアントにとっても「意図が分かりやすい」「内容が整理されている」制作物になるため高評価を受けやすくなります。

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】サービス概要

- 対象：チラシやLPなどの「売る」ことを目的としたクリエイティブを行うデザイナー- 相談タイミング：制作中～修正対応時- 相談回数：１カ月3回まで- 形式：Zoom（1回30分）もしくはLINE、ChatWorkなど- 内容：制作の方向性に関する助言・修正方針の整理・クライアント対応に関する相談- 料金：１カ月55,000円（税込）- 期間：最低3か月～

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】は、クライアントと直接やり取りを行い、制作から修正提案までを一人で担っている方を想定しています。そのため、複数名のデザイナーが所属する企業・制作会社については、別途対応・お見積りいたします。

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】無料相談窓口

【デザイナーのための鬼ペン(R)監修】では、オンラインによる無料相談を受け付けています。無理な勧誘は行っていません。

まずはホームページのお問い合わせページ（https://en-jyu.co.jp/contact/）の「お問い合わせ内容」に、【鬼ペン監修について】と記載の上、送信ボタンを教えてください。

折り返し、3営業日以内にご返信をさしあげます。

また、サービス開始記念として3名限定でモニターも募集します。ご興味のある方は、無料相談時に説明します。

最後に

AIを含む便利なデジタルツールが生まれ、誰でも簡単にクリエイティブ領域に進出できる現代では、見た目は美しくとも、言葉の選び方や構成のずれによって、反応が得にくいLPやチラシなどの広告物を目にする機会が増えています。

えんじゅ株式会社は、「売れる広告づくり」のために、判断や方向性に必要不可欠な「正しい知見」を、今後も広めてまいります。

会社概要

会社名：えんじゅ株式会社

所在地：東京都中央区銀座4-10-14 ACN銀座4ビルディング10F

代表取締役：吉岡 弥寿恵

事業内容：広告制作／広告添削／広告コンサル

HP：https://en-jyu.co.jp