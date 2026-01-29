クラウドERPシステム「SmileWorks」は、「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」に認定されました

株式会社スマイルワークス

株式会社スマイルワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂本 恒之、以下「スマイルワークス」）は、提供するクラウドERPシステム「SmileWorks」が、一般社団法人日本クラウド産業協会（ASPIC）の「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」において、2026年1月19日付で認定を取得しましたことをお知らせいたします。

■「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」について

ASPIC認定ロゴバッジ／クラウドERPシステム「SmileWorks」取得番号

本制度は、総務省のガイドラインに基づき、一般社団法人日本クラウド産業協会（ASPIC）が、クラウドサービス（ASP・SaaS）の安全・信頼性に係る情報を適切に開示しているサービスを審査・認定するものです。利用者が安心してクラウドサービスを選択・利用できる環境の整備を目的としており、総務省とASPICが連携して策定した、クラウドサービスの信頼性を測る客観的な指標となっています。

＊ASPIC｜クラウドサービスの安全・信頼性に係る情報開示認定制度とは(https://aspicjapan.org/nintei/about_nintei/)

https://aspicjapan.org/nintei/about_nintei/

＊ASPIC｜認定サービス一覧｜クラウドERPシステム「SmileWorks」(https://aspicjapan.org/nintei/0298-2601/)

https://aspicjapan.org/nintei/0298-2601/

■クラウドERPシステム「SmileWorks」について

販売・仕入・在庫管理、入出金管理、経費精算、財務会計、給与計算・賞与計算・年末調整、マイナンバー管理など、企業のバックオフィスを統合管理し、自動会計仕訳や自動資金繰り管理などを実現するクラウドサービスです。

従来のパッケージソフトを組み合わせるよりも、3倍～10倍の生産性を実現し、企業のバックオフィス業務効率化と生産性向上を支援してまいります。

＊クラウドERPシステムサービスサイト： https://www.smile-works.co.jp/(https://www.smile-works.co.jp/)

クラウドERPシステム「SmileWorks」サービス概要

■株式会社スマイルワークスについて

当社はクラウドERPシステム「SmileWorks」を通じて企業の生産性向上を支援しているベンチャー企業です。

会社名： 株式会社スマイルワークス（法人番号：1010001083950）

設立 ： 2003年7月

所在地： 東京都千代田区神田猿楽町2-8-16 平田ビル7F

代表者： 代表取締役社長 坂本 恒之

URL ： https://www.smile-works.co.jp/

＜事業内容＞

・販売管理、仕入管理、経費精算、財務会計、給与計算業務などを効率化する統合型クラウドERPシステム

「SmileWorks」の提供

・その他、クラウドシステム開発、運用管理 など

