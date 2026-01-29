ベネフィットステーションでマウスピース矯正Oh my teethを提供

株式会社Oh my teeth

株式会社 Oh my teeth(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西野 誠、以下Oh my teeth)は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を運営する株式会社ベネフィット・ワンと連携し、会員様向けにマウスピース矯正サービスの提供を開始いたしました。

◼️ Oh my teethの福利厚生への想い

本優待は働く世代における“歯の健康”への意識を高め、矯正治療を健康管理やセルフケアの一環として、より身近な選択肢として提示することを目的としています。歯並びや噛み合わせの改善は見た目の変化にとどまらず、咀嚼機能や発音、ひいては対人印象や職場でのパフォーマンスにも影響を及ぼすとされており、近年日本国内で注目が高まっています。

◼️ ベネフィット・ステーションと提携した理由

Oh my teethではマウスピース矯正という選択肢をこれまで矯正治療に踏み出せなかった方々にも広く届けたいと考えています。ベネフィット・ステーションは会員数1,220万人以上を抱える国内有数の福利厚生サービスであり、多様な職種・ライフスタイルの方々にリーチできる点で私たちの想いを届ける場として非常に親和性が高いと感じています。

今回の取り組みにより、より多くの人が自分の歯の健康を見直すきっかけとなり「矯正＝ハードルが高い」というイメージを少しでも変える一歩になることを期待しています。



◼️ 株式会社ベネフィット・ワン

「従業員満足の最大化と働きやすさの実現」をテーマに、福利厚生・健康経営・業務効率化を包括的に支援する企業です。主力サービス「ベネフィット・ステーション」では、レジャーやグルメ、旅行、育児・介護、eラーニングなど140万件以上の優待メニューを提供。導入企業数は18,100団体、会員数は1,220万人に上ります。

参考：株式会社ベネフィット・ワン(https://corp.benefit-one.co.jp/)

ベネフィット・ステーションクーポン詳細

特典内容：マウスピース矯正ご契約で3万円オフ

利用条件：ベネフィット・ステーションへの会員登録が必要です

URL：https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces

◼️ ～福利厚生導入企業さま募集しています～

企業のウェルビーイングや健康経営への関心が高まるなか、歯列矯正を含むセルフケア支援は新しい福利厚生として注目されています。

マウスピース矯正 Oh my teeth は、オンラインを活用したスマートなシステムにより矯正開始後の通院を最小限に抑え、多忙なビジネスパーソンでも仕事と両立しながら続けやすい環境を整えています。社員のセルフケアを支援する新しい福利厚生の選択肢として、ぜひ導入をご検討ください。

ご興味のある企業様は、お気軽にお問い合わせください。

福利厚生導入に関する問い合わせ先

広報：田中まさよし

Email：masayoshi.tanaka@oh-my-teeth.com

電話番号：070-1353-1069

広報： 田村みずき

Email：mizuki.tamura@oh-my-teeth.com

◼️ マウスピース矯正「Oh my teeth」の矯正プラン

Oh my teethの矯正プランは、基本的には「部分矯正」と「広範囲矯正」の2種類。

いずれも一律料金(トータルフィー制)で、追加費用は原則発生しません。

※マウスピースを破損、紛失した場合などは別途料金が発生します。

- Basicプラン(33万円税込)：上下の前歯を対象とした部分矯正- Proプラン(66万円税込)：上下24本を対象とした広範囲矯正

参考：主要マウスピース矯正ブランド一覧(https://x.gd/UjF1ba)

◼️ マウスピース矯正「Oh my teeth」 について

マウスピース矯正「Oh my teeth」は、株式会社Oh my teethが運営する主力サービスです。

本サービスは、Oh my teeth導入クリニックに在籍する歯科医師による診断・治療を通じて提供されています。

「Oh my teeth」は、矯正治療中の通院を原則不要とし、トータルフィー制やLINEによるサポートなど、テクノロジーを活用した診療設計が特徴です。忙しいビジネスパーソンや子育て中の方、地方在住の方など、多様なライフスタイルを持つ方々にご利用いただいています。

2019年のサービス開始以降、累計1万人以上が矯正治療を完了しており、2024年には国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1の実績を記録しました。

※2019年12月1日～2025年5月26日の実際に矯正を完了された数の合計

※2025年1月GMOリサーチ&AI社デスクリサーチ調べ(対象：2024.1~12,国内歯列矯正用マウスピースブランド)

■ 累計矯正卒業者は1万人以上

■ 累計矯正卒業者は1万人以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html

■ 国内マウスピース矯正ブランド製造数No.1

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000048884.html

Oh my teethは、通院負担を抑えて、スマートに歯列矯正を進めたい方に向けたマウスピース矯正サービスです。歯科医師による診断のもと、“3ステップ”で治療を開始できるシンプルなフローを整えています。

【矯正開始までの流れ(3ステップ)】

1.導入クリニックで歯型スキャン

Oh my teeth導入クリニックにて、3Dスキャナーを用いた歯型の採取や各種検査・診断を行います(所要時間は30分程度)。

診断結果にご納得いただけましたら契約へと進みます。



2.ご自宅にマウスピースが届く

歯科医師の診断・治療計画に基づいて製作されたマウスピースが、自宅に届きます。



3.リモートで矯正を継続

LINEを通じて歯科医師やサポートチームが治療経過を確認します。通院の手間を最小限にしながらも、ご自宅から歯科医師の管理のもとで治療を継続いただける仕組みを提供しています。

※保険適用外の自由診療です※マウスピース橋正(Oh my teeth含む)の主なリスク:虫歯・歯周病・ブラックトライアングル・歯根吸収・歯肉退縮・1日20時間以上のマウスピース装着が必須・マウスピースにより痛みを感じる可能性・治療中に一時的にかみ合わせに不具合をきたす可能性・矯正後はリテーナーの着用を推奨

◼️【動画】Oh my teethで矯正をスタートするまで

マウスピース矯正Oh my teeth矯正開始までの流れを簡単にまとめたイメージ動画です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iXgUBjIDrKk ]

◼️ 会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

代表者：代表取締役CEO 西野 誠

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

資本金：5,902,100円

事業内容：マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

提携クリニック：表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋・大阪梅田・名古屋名駅・福岡博多(詳細はリンク(https://www.oh-my-teeth.com/locations/?tags=prrtimes_bf202601)をご確認ください)

◼️ 導入クリニックURL

東京表参道矯正歯科(https://www.tokyo-omotesando-kyousei.com/)

東京銀座有楽町矯正歯科(https://www.tokyo-ginza-yurakucho-kyousei.com/)

東京池袋矯正歯科(https://tokyo-ikebukuro-kyousei.com/)

東京新宿矯正歯科(https://tokyo-shinjuku-kyousei.com/)

大阪心斎橋矯正歯科(https://osaka-shinsaibashi-kyousei.com/)

大阪梅田矯正歯科(https://www.osaka-umeda-kyousei.com/)

名古屋名駅矯正歯科(https://www.nagoya-meieki-kyousei.com/)

福岡博多矯正歯科(https://fukuoka-hakata-kyousei.com/)

北海道札幌矯正歯科

広島矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/hiroshima)

◼️ 各種リンク

公式HP：https://www.oh-my-teeth.com/company

公式X：https://twitter.com/oh_my_teeth

公式TikTok：https://twitter.com/oh_my_teeth

公式Instagram：https://www.instagram.com/__ohmyteeth__/

